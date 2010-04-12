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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6649665066516652

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:48

  Qwerty написав:
  zzzzzz написав:Нас должны больше интересовать не амерские акции а цены на сталь и зерно.
А там как раз печалька.

В темі зерна печалька нажаль зараз у всьому... Великий врожай вийшов великим боком нам.

А можна трохи подробніше - чому?
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:57

Libo
"успешный американский миллионер" знает ещё какие-то слова кроме "кусок русского г.", "русский провокатор"?
Или словарний запас исчерпывается этим? А в голове ничего кроме "генетической ненависти"?
И да, "успешный американский миллионер" может шариться по кабакам и девочкам и рассказывать, как хорошо живётся в Украине. :)
Ещё может регулярно обещать "молочные реки с кисельными берегами" и так же регулярно переносить сроки этого рая.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:01

В Україні виступить легендарний рок-гурт Kiss
При Пєті американські, англійські та німецькі пенси хлинули на заробітки до України...
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:09

  budivelnik написав:Це я доморощений- чи ти невіглас?
Додаткових 32 млрд грн отримають
а - продавці газу і витратять ці кошти на нове обладнання скважини...
б - державна компанія Нафтогаз , яка цих 32 млрд передасть в держбюджет
г - держбюджет отримавши 32 млрд грн додатково витратить їх на субсидії
Таким чином
а - баланс збережений
б - ті хто без субсидій - заплатять 32 млрд більше , ті хто з субсидіями не втратять нічого
г - український виробник газу отримає додаткові кошти на збільшення українського газу


И снова вам знаний не хватает.

Во-первых, распределение чистой прибыли на дивиденды и инвестиции происходит после закрытия годового периода и реализации некоторых формальных процедур - публикации годового отчета и проведения Наблюдательного совета. Соответственно, гипотетическая дополнительная прибыль Нефтегаза за 2019 год сможет попасть в Бюджет в лучшем случае в мае-июне 2020. Потребители же будут платить живые деньги по новым тарифам услуг начиная с февраля 2019.

Во-вторых, Нефтегаз платит дивиденды государству, как ему нравится, а не как того требует постановление Правительства №1156 от 30.12.2015 . За 2017 в виде дивидендов в Бюджет было перечислено 30% чистой прибыли при требовании >=75%. Поэтому Гройсман может не пиариться насчет перечисления Нефтегазом 90% прибыли - нормативная база была выработана еще Яценюком, и при попустительстве Гройсмана она не исполняется.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 51156.html

В третьих, Нефтегаз, оставляя себе прибыль, не тратит ее на увеличение добычи. Чтобы в этом убедиться, достаточно октрыть операционные отчеты Укргаздобычи - 15 млрд кубов в год как было в 2015, так и осталось на сегодня. При этом свободные деньги на это имеет уже длительное время, в том числе прямо сейчас.
Открываем отчетность Укргаздобычи за 1-е полугодие 2018 и смотрим - перечисление дивидендов материнской компании Нефтегаз = 22 854 млн грн (отчет о движении денежных средств, статья 3355).

http://ugv.com.ua/uploads/1533880743.pdf

Так что, уважаемый оппонент, с повышением тарифов на газ история такая - при неувеличении добычи с потребительского рынка в 2019 будет изъято 30 млрд гривен, которые в лучшем случае вернутся в экономику через социальные программы 2-й половины 2020, в худшем - не вернутся вообще, или вернутся частично.

Положительная (единственная) сторона повышения тарифов, разумеется, есть - это разморозка международного финансирования.

Но никакого прямого эффекта на рост ВВП увеличение тарифов на внутреннем рынке не имеет. Запомните на будущее - ВВП увеличивает повышение цен на внешних рынках. Вот когда мы будем прозводить продукт на экспорт, позволяющий выкручивать руки иностранным потребителям, тогда я порадуюсь вместе с вами. А стричь внутренний рынок с помощью естественной монополии - результат весьма сомнительного качества...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:10

  Starikan написав:
В Україні виступить легендарний рок-гурт Kiss
При Пєті американські, англійські та німецькі пенси хлинули на заробітки до України...

Почему бы и нет? Многие всю жизнь мечтали побывать на концертах Deep Puple, Uriah heep...
Ко всему прочему не одним же украинцам ездить на заработки...
А у нас уровень жизни позволяет обеспечить западных старичков на пенсии. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:15

  ЛАД написав:И да, "успешный американский миллионер" может шариться по кабакам и девочкам и рассказывать, как хорошо живётся в Украине. :)
Ещё может регулярно обещать "молочные реки с кисельными берегами" и так же регулярно переносить сроки этого рая.


Новым президентом Бразилии избран Жаир Болсонару.
Теперь даст твоему Путину под хвост в долбанном БРИКСе.
Тоже уволен из армии, тоже капитаном, тоже из армейской разведки, тоже за проблемы с дисциплиной. Капитан армейской разведки это судьба. Она очень даже неплохая и интересная, иногда странная, но у каждого она своя. :?

https://www.youtube.com/watch?v=z_lmltGXuEU&t=30s
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:25

  zРадио написав:Так что, уважаемый оппонент, с повышением тарифов на газ история такая - при неувеличении добычи с потребительского рынка в 2019 будет изъято 30 млрд гривен, которые в лучшем случае вернутся в экономику через социальные программы 2-й половины 2020, в худшем - не вернутся вообще, или вернутся частично.
1 Ми пережили три підвищення
75 коп(0,15$)/м3-1,2грн(0.15$)/м3-3,6 грн(0.14$)/м3-6,9 грн(0.25$)/м3-8,5 грн(0.3$)/м3
І що ? ВВП як ріс так і росте
2 Поки ми підвищуємо вартість свого товару до межі не вище світових - до того часу ми робимо правильно
3 Коли ми підвищуємо вартість свого товару за рахунок збільшення доходів бюджету - ми покращуємо соціальну справедливість

Таким чином
Перше - всі товари нашого виробництва ціну які можна підняти до світової - треба піднімати , бо тільки це дозволить збільшити доходи працівників.
А для держави ( яка хоче щось комусь роздавати) треба мати категорію людей в кого можна щось взяти..
Взяти можна тільки в багатого , тому теза коси про зменшення ціни=зменшенню доходів працівників
Друге питання що у нас працюючих - 12 млн . а отримуючих 12 млн пенсіонерів+2 млн чиновників+1 млн мам в декреті+1 млн інвалідів....
  zРадио написав:Но никакого прямого эффекта на рост ВВП увеличение тарифов на внутреннем рынке не имеет.
Мене не цікавить прямий ефект чи кривий....
Чомусь
а - у нас найнижчі тарифи на газ в Європі (навіть нижчі ніж в росії, в якої того газу що гуталіну)
б - чомусь розвинуті країни не гребують підвищенням ціни до світових на власні послуги ( від транспортно/логістичних ) до послуг перукаря/стоматолога чи двірника

То може пора признати - без високих цін не буває високих націнок, а висока націнка це один з необхідних( але не достатніх) аргументів для отримання високої оплати праці.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:31

zРадио
Потребители же будут платить живые деньги по новым тарифам услуг начиная с февраля 2019

Почему?
Если я правильно понял, то за газ с ноября (оплата в декабре, за тепло и гор. воду с декабря (оплата в январе).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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