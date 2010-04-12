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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6649665066516652 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 928 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 128 5. более 75% 64% 591 Всього голосів : 928 Додано: Пон 29 жов, 2018 18:48 Qwerty написав: zzzzzz написав: Нас должны больше интересовать не амерские акции а цены на сталь и зерно.

А там как раз печалька. Нас должны больше интересовать не амерские акции а цены на сталь и зерно.А там как раз печалька.

В темі зерна печалька нажаль зараз у всьому... Великий врожай вийшов великим боком нам. В темі зерна печалька нажаль зараз у всьому...

А можна трохи подробніше - чому? А можна трохи подробніше - чому? Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10765 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3338 раз. Подякували: 3168 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 18:57 Libo

"успешный американский миллионер" знает ещё какие-то слова кроме "кусок русского г.", "русский провокатор"?

Или словарний запас исчерпывается этим? А в голове ничего кроме "генетической ненависти"?

И да, "успешный американский миллионер" может шариться по кабакам и девочкам и рассказывать, как хорошо живётся в Украине.

Ещё может регулярно обещать "молочные реки с кисельными берегами" и так же регулярно переносить сроки этого рая. "успешный американский миллионер" знает ещё какие-то слова кроме "кусок русского г.", "русский провокатор"?Или словарний запас исчерпывается этим? А в голове ничего кроме "генетической ненависти"?И да, "успешный американский миллионер" может шариться по кабакам и девочкам и рассказывать, как хорошо живётся в Украине.Ещё может регулярно обещать "молочные реки с кисельными берегами" и так же регулярно переносить сроки этого рая. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10765 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3338 раз. Подякували: 3168 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 19:01 В Україні виступить легендарний рок-гурт Kiss

При Пєті американські, англійські та німецькі пенси хлинули на заробітки до України... Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 14952 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1231 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 19:09 budivelnik написав: Це я доморощений- чи ти невіглас?

Додаткових 32 млрд грн отримають

а - продавці газу і витратять ці кошти на нове обладнання скважини...

б - державна компанія Нафтогаз , яка цих 32 млрд передасть в держбюджет

г - держбюджет отримавши 32 млрд грн додатково витратить їх на субсидії

Таким чином

а - баланс збережений

б - ті хто без субсидій - заплатять 32 млрд більше , ті хто з субсидіями не втратять нічого

г - український виробник газу отримає додаткові кошти на збільшення українського газу Це я доморощений- чи ти невіглас?Додаткових 32 млрд грн отримаютьа - продавці газу і витратять ці кошти на нове обладнання скважини...б - державна компанія Нафтогаз , яка цих 32 млрд передасть в держбюджетг - держбюджет отримавши 32 млрд грн додатково витратить їх на субсидіїТаким чинома - баланс збереженийб - ті хто без субсидій - заплатять 32 млрд більше , ті хто з субсидіями не втратять нічогог - український виробник газу отримає додаткові кошти на збільшення українського газу



И снова вам знаний не хватает.



Во-первых, распределение чистой прибыли на дивиденды и инвестиции происходит после закрытия годового периода и реализации некоторых формальных процедур - публикации годового отчета и проведения Наблюдательного совета. Соответственно, гипотетическая дополнительная прибыль Нефтегаза за 2019 год сможет попасть в Бюджет в лучшем случае в мае-июне 2020. Потребители же будут платить живые деньги по новым тарифам услуг начиная с февраля 2019.



Во-вторых, Нефтегаз платит дивиденды государству, как ему нравится, а не как того требует постановление Правительства №1156 от 30.12.2015 . За 2017 в виде дивидендов в Бюджет было перечислено 30% чистой прибыли при требовании >=75%. Поэтому Гройсман может не пиариться насчет перечисления Нефтегазом 90% прибыли - нормативная база была выработана еще Яценюком, и при попустительстве Гройсмана она не исполняется.



http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 51156.html



В третьих, Нефтегаз, оставляя себе прибыль, не тратит ее на увеличение добычи. Чтобы в этом убедиться, достаточно октрыть операционные отчеты Укргаздобычи - 15 млрд кубов в год как было в 2015, так и осталось на сегодня. При этом свободные деньги на это имеет уже длительное время, в том числе прямо сейчас.

Открываем отчетность Укргаздобычи за 1-е полугодие 2018 и смотрим - перечисление дивидендов материнской компании Нефтегаз = 22 854 млн грн (отчет о движении денежных средств, статья 3355).



http://ugv.com.ua/uploads/1533880743.pdf



Так что, уважаемый оппонент, с повышением тарифов на газ история такая - при неувеличении добычи с потребительского рынка в 2019 будет изъято 30 млрд гривен, которые в лучшем случае вернутся в экономику через социальные программы 2-й половины 2020, в худшем - не вернутся вообще, или вернутся частично.



Положительная (единственная) сторона повышения тарифов, разумеется, есть - это разморозка международного финансирования.



Но никакого прямого эффекта на рост ВВП увеличение тарифов на внутреннем рынке не имеет. Запомните на будущее - ВВП увеличивает повышение цен на внешних рынках. Вот когда мы будем прозводить продукт на экспорт, позволяющий выкручивать руки иностранным потребителям, тогда я порадуюсь вместе с вами. А стричь внутренний рынок с помощью естественной монополии - результат весьма сомнительного качества... И снова вам знаний не хватает.Во-первых, распределение чистой прибыли на дивиденды и инвестиции происходит после закрытия годового периода и реализации некоторых формальных процедур - публикации годового отчета и проведения Наблюдательного совета. Соответственно, гипотетическая дополнительная прибыль Нефтегаза за 2019 год сможет попасть в Бюджет в лучшем случае в мае-июне 2020. Потребители же будут платить живые деньги по новым тарифам услуг начиная с февраля 2019.Во-вторых, Нефтегаз платит дивиденды государству, как ему нравится, а не как того требует постановление Правительства №1156 от 30.12.2015 . За 2017 в виде дивидендов в Бюджет было перечислено 30% чистой прибыли при требовании >=75%. Поэтому Гройсман может не пиариться насчет перечисления Нефтегазом 90% прибыли - нормативная база была выработана еще Яценюком, и при попустительстве Гройсмана она не исполняется.В третьих, Нефтегаз, оставляя себе прибыль, не тратит ее на увеличение добычи. Чтобы в этом убедиться, достаточно октрыть операционные отчеты Укргаздобычи - 15 млрд кубов в год как было в 2015, так и осталось на сегодня. При этом свободные деньги на это имеет уже длительное время, в том числе прямо сейчас.Открываем отчетность Укргаздобычи за 1-е полугодие 2018 и смотрим - перечисление дивидендов материнской компании Нефтегаз = 22 854 млн грн (отчет о движении денежных средств, статья 3355).Так что, уважаемый оппонент, с повышением тарифов на газ история такая - при неувеличении добычи с потребительского рынка в 2019 будет изъято 30 млрд гривен, которые в лучшем случае вернутся в экономику через социальные программы 2-й половины 2020, в худшем - не вернутся вообще, или вернутся частично.Положительная (единственная) сторона повышения тарифов, разумеется, есть - это разморозка международного финансирования.Но никакого прямого эффекта на рост ВВП увеличение тарифов на внутреннем рынке не имеет. Запомните на будущее - ВВП увеличивает повышение цен на внешних рынках. Вот когда мы будем прозводить продукт на экспорт, позволяющий выкручивать руки иностранным потребителям, тогда я порадуюсь вместе с вами. А стричь внутренний рынок с помощью естественной монополии - результат весьма сомнительного качества... zРадио

Повідомлень: 586 З нами з: 02.05.18 Подякував: 41 раз. Подякували: 444 раз. Профіль 2 1 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 19:10 Starikan написав: В Україні виступить легендарний рок-гурт Kiss

При Пєті американські, англійські та німецькі пенси хлинули на заробітки до України...

Почему бы и нет? Многие всю жизнь мечтали побывать на концертах Deep Puple, Uriah heep...

Ко всему прочему не одним же украинцам ездить на заработки...

А у нас уровень жизни позволяет обеспечить западных старичков на пенсии. Почему бы и нет? Многие всю жизнь мечтали побывать на концертах Deep Puple, Uriah heep...Ко всему прочему не одним же украинцам ездить на заработки...А у нас уровень жизни позволяет обеспечить западных старичков на пенсии. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 6630 З нами з: 03.11.08 Подякував: 360 раз. Подякували: 896 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 19:15 ЛАД написав: И да, "успешный американский миллионер" может шариться по кабакам и девочкам и рассказывать, как хорошо живётся в Украине.

Ещё может регулярно обещать "молочные реки с кисельными берегами" и так же регулярно переносить сроки этого рая. И да, "успешный американский миллионер" может шариться по кабакам и девочкам и рассказывать, как хорошо живётся в Украине.Ещё может регулярно обещать "молочные реки с кисельными берегами" и так же регулярно переносить сроки этого рая.



Новым президентом Бразилии избран Жаир Болсонару.

Теперь даст твоему Путину под хвост в долбанном БРИКСе.

Тоже уволен из армии, тоже капитаном, тоже из армейской разведки, тоже за проблемы с дисциплиной. Капитан армейской разведки это судьба. Она очень даже неплохая и интересная, иногда странная, но у каждого она своя.



https://www.youtube.com/watch?v=z_lmltGXuEU&t=30s Новым президентом Бразилии избран Жаир Болсонару.Теперь даст твоему Путину под хвост в долбанном БРИКСе.Тоже уволен из армии, тоже капитаном, тоже из армейской разведки, тоже за проблемы с дисциплиной. Капитан армейской разведки это судьба. Она очень даже неплохая и интересная, иногда странная, но у каждого она своя. Libo 2

Повідомлень: 6621 З нами з: 14.11.11 Подякував: 287 раз. Подякували: 3286 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 19:25 zРадио написав: Так что, уважаемый оппонент, с повышением тарифов на газ история такая - при неувеличении добычи с потребительского рынка в 2019 будет изъято 30 млрд гривен, которые в лучшем случае вернутся в экономику через социальные программы 2-й половины 2020, в худшем - не вернутся вообще, или вернутся частично. Так что, уважаемый оппонент, с повышением тарифов на газ история такая - при неувеличении добычи с потребительского рынка в 2019 будет изъято 30 млрд гривен, которые в лучшем случае вернутся в экономику через социальные программы 2-й половины 2020, в худшем - не вернутся вообще, или вернутся частично. 1 Ми пережили три підвищення

75 коп(0,15$)/м3-1,2грн(0.15$)/м3-3,6 грн(0.14$)/м3-6,9 грн(0.25$)/м3-8,5 грн(0.3$)/м3

І що ? ВВП як ріс так і росте

2 Поки ми підвищуємо вартість свого товару до межі не вище світових - до того часу ми робимо правильно

3 Коли ми підвищуємо вартість свого товару за рахунок збільшення доходів бюджету - ми покращуємо соціальну справедливість



Таким чином

Перше - всі товари нашого виробництва ціну які можна підняти до світової - треба піднімати , бо тільки це дозволить збільшити доходи працівників.

А для держави ( яка хоче щось комусь роздавати) треба мати категорію людей в кого можна щось взяти..

Взяти можна тільки в багатого , тому теза коси про зменшення ціни=зменшенню доходів працівників

Друге питання що у нас працюючих - 12 млн . а отримуючих 12 млн пенсіонерів+2 млн чиновників+1 млн мам в декреті+1 млн інвалідів....

zРадио написав: Но никакого прямого эффекта на рост ВВП увеличение тарифов на внутреннем рынке не имеет. Но никакого прямого эффекта на рост ВВП увеличение тарифов на внутреннем рынке не имеет. Мене не цікавить прямий ефект чи кривий....

Чомусь

а - у нас найнижчі тарифи на газ в Європі (навіть нижчі ніж в росії, в якої того газу що гуталіну)

б - чомусь розвинуті країни не гребують підвищенням ціни до світових на власні послуги ( від транспортно/логістичних ) до послуг перукаря/стоматолога чи двірника



То може пора признати - без високих цін не буває високих націнок, а висока націнка це один з необхідних( але не достатніх) аргументів для отримання високої оплати праці. 1 Ми пережили три підвищення75 коп(0,15$)/м3-1,2грн(0.15$)/м3-3,6 грн(0.14$)/м3-6,9 грн(0.25$)/м3-8,5 грн(0.3$)/м3І що ? ВВП як ріс так і росте2 Поки ми підвищуємо вартість свого товару до межі не вище світових - до того часу ми робимо правильно3 Коли ми підвищуємо вартість свого товару за рахунок збільшення доходів бюджету - ми покращуємо соціальну справедливістьТаким чиномПерше - всі товари нашого виробництва ціну які можна підняти до світової - треба піднімати , бо тільки це дозволить збільшити доходи працівників.А для держави ( яка хоче щось комусь роздавати) треба мати категорію людей в кого можна щось взяти..Взяти можна тільки в багатого , тому теза коси про зменшення ціни=зменшенню доходів працівниківДруге питання що у нас працюючих - 12 млн . а отримуючих 12 млн пенсіонерів+2 млн чиновників+1 млн мам в декреті+1 млн інвалідів....Мене не цікавить прямий ефект чи кривий....Чомусьа - у нас найнижчі тарифи на газ в Європі (навіть нижчі ніж в росії, в якої того газу що гуталіну)б - чомусь розвинуті країни не гребують підвищенням ціни до світових на власні послуги ( від транспортно/логістичних ) до послуг перукаря/стоматолога чи двірникаТо може пора признати - без високих цін не буває високих націнок, а висока націнка це один з необхідних( але не достатніх) аргументів для отримання високої оплати праці. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19701 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1913 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 19:31 zРадио

Потребители же будут платить живые деньги по новым тарифам услуг начиная с февраля 2019

Почему?

Если я правильно понял, то за газ с ноября (оплата в декабре, за тепло и гор. воду с декабря (оплата в январе). Почему?Если я правильно понял, то за газ с ноября (оплата в декабре, за тепло и гор. воду с декабря (оплата в январе). Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10765 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3338 раз. Подякували: 3168 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 6649665066516652 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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