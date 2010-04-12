Binimovich написав:В Одессе возле жд вокзала и на Старосенной площади возле него курс приема бакса неизменный в течение двух месяцев : 27,50
Був на футболі в Харкові, так теж здивувала величезна кількість обмінок з просто фантастичними курсами від 27,05 на купівлю до 29,46 на продаж, причому в багатьох місцях міста. Ну і приємно здивувала чистота в місті, навіть там де багато дерев, то опалого листя під ними вже не було, ну й нова закордонна сучасна комунальна техніка в великій кількості.
Qwerty написав:Був на футболі в Харкові, так теж здивувала величезна кількість обмінок з просто фантастичними курсами від 27,05 на купівлю до 29,46 на продаж, причому в багатьох місцях міста. Ну і приємно здивувала чистота в місті, навіть там де багато дерев, то опалого листя під ними вже не було, ну й нова закордонна сучасна комунальна техніка в великій кількості.
Видите, жизнь потихоньку налаживается. Каждый день что-то становится лучше, чище, краше, а с этим и наша жизнь ... А харьковский русский провокатор ЛАД нам каждый день злобно пророчит из того же Харькова пропасть, мрак и безысходность. Анализируйте сами. Не доверяйте измышлениям всякой русской ладины.
Libo "успешный американский миллионер" знает ещё какие-то слова кроме "кусок русского г.", "русский провокатор"? Или словарний запас исчерпывается этим? А в голове ничего кроме "генетической ненависти"? И да, "успешный американский миллионер" может шариться по кабакам и девочкам и рассказывать, как хорошо живётся в Украине. Ещё может регулярно обещать "молочные реки с кисельными берегами" и так же регулярно переносить сроки этого рая.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
В Україні виступить легендарний рок-гурт Kiss При Пєті американські, англійські та німецькі пенси хлинули на заробітки до України...
Почему бы и нет? Многие всю жизнь мечтали побывать на концертах Deep Puple, Uriah heep... Ко всему прочему не одним же украинцам ездить на заработки... А у нас уровень жизни позволяет обеспечить западных старичков на пенсии.
ЛАД написав:И да, "успешный американский миллионер" может шариться по кабакам и девочкам и рассказывать, как хорошо живётся в Украине. Ещё может регулярно обещать "молочные реки с кисельными берегами" и так же регулярно переносить сроки этого рая.
Новым президентом Бразилии избран Жаир Болсонару. Теперь даст твоему Путину под хвост в долбанном БРИКСе. Тоже уволен из армии, тоже капитаном, тоже из армейской разведки, тоже за проблемы с дисциплиной. Капитан армейской разведки это судьба. Она очень даже неплохая и интересная, иногда странная, но у каждого она своя.
ЛАД написав:И да, "успешный американский миллионер" может шариться по кабакам и девочкам и рассказывать, как хорошо живётся в Украине. Ещё может регулярно обещать "молочные реки с кисельными берегами" и так же регулярно переносить сроки этого рая.
Новым президентом Бразилии избран Жаир Болсонару. Теперь даст твоему Путину под хвост в долбанном БРИКСе. Тоже уволен из армии, тоже капитаном, тоже из армейской разведки, тоже за проблемы с дисциплиной. Капитан армейской разведки это судьба. Она очень даже неплохая и интересная, иногда странная, но у каждого она своя.