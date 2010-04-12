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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6649665066516652>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:31

  Qwerty написав:
  Binimovich написав:В Одессе возле жд вокзала и на Старосенной площади возле него курс приема бакса неизменный в течение двух месяцев : 27,50
Був на футболі в Харкові, так теж здивувала величезна кількість обмінок з просто фантастичними курсами від 27,05 на купівлю до 29,46 на продаж, причому в багатьох місцях міста. Ну і приємно здивувала чистота в місті, навіть там де багато дерев, то опалого листя під ними вже не було, ну й нова закордонна сучасна комунальна техніка в великій кількості.


Underrated but impressive city (Kharkiv)
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2095501122
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:37

  Qwerty написав:Був на футболі в Харкові, так теж здивувала величезна кількість обмінок з просто фантастичними курсами від 27,05 на купівлю до 29,46 на продаж, причому в багатьох місцях міста. Ну і приємно здивувала чистота в місті, навіть там де багато дерев, то опалого листя під ними вже не було, ну й нова закордонна сучасна комунальна техніка в великій кількості.


Видите, жизнь потихоньку налаживается. Каждый день что-то становится лучше, чище, краше, а с этим и наша жизнь ...
А харьковский русский провокатор ЛАД нам каждый день злобно пророчит из того же Харькова пропасть, мрак и безысходность.
Анализируйте сами. Не доверяйте измышлениям всякой русской ладины. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:44

  Starikan написав:
Underrated but impressive city (Kharkiv)
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2095501122


VIP зал на стадионе в Харькове и сервис лучший, который я видел где-либо в мире. Атомсфера, уют, девочки, буфет, столики, чистота, блеск, напитки, закуска, угощения, обслуживание...
:oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:48

  Qwerty написав:
  zzzzzz написав:Нас должны больше интересовать не амерские акции а цены на сталь и зерно.
А там как раз печалька.

В темі зерна печалька нажаль зараз у всьому... Великий врожай вийшов великим боком нам.

А можна трохи подробніше - чому?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:57

Libo
"успешный американский миллионер" знает ещё какие-то слова кроме "кусок русского г.", "русский провокатор"?
Или словарний запас исчерпывается этим? А в голове ничего кроме "генетической ненависти"?
И да, "успешный американский миллионер" может шариться по кабакам и девочкам и рассказывать, как хорошо живётся в Украине. :)
Ещё может регулярно обещать "молочные реки с кисельными берегами" и так же регулярно переносить сроки этого рая.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:01

В Україні виступить легендарний рок-гурт Kiss
При Пєті американські, англійські та німецькі пенси хлинули на заробітки до України...
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:10

  Starikan написав:
В Україні виступить легендарний рок-гурт Kiss
При Пєті американські, англійські та німецькі пенси хлинули на заробітки до України...

Почему бы и нет? Многие всю жизнь мечтали побывать на концертах Deep Puple, Uriah heep...
Ко всему прочему не одним же украинцам ездить на заработки...
А у нас уровень жизни позволяет обеспечить западных старичков на пенсии. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:15

  ЛАД написав:И да, "успешный американский миллионер" может шариться по кабакам и девочкам и рассказывать, как хорошо живётся в Украине. :)
Ещё может регулярно обещать "молочные реки с кисельными берегами" и так же регулярно переносить сроки этого рая.


Новым президентом Бразилии избран Жаир Болсонару.
Теперь даст твоему Путину под хвост в долбанном БРИКСе.
Тоже уволен из армии, тоже капитаном, тоже из армейской разведки, тоже за проблемы с дисциплиной. Капитан армейской разведки это судьба. Она очень даже неплохая и интересная, иногда странная, но у каждого она своя. :?

https://www.youtube.com/watch?v=z_lmltGXuEU&t=30s
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:38

  Libo написав:
  ЛАД написав:И да, "успешный американский миллионер" может шариться по кабакам и девочкам и рассказывать, как хорошо живётся в Украине. :)
Ещё может регулярно обещать "молочные реки с кисельными берегами" и так же регулярно переносить сроки этого рая.


Новым президентом Бразилии избран Жаир Болсонару.
Теперь даст твоему Путину под хвост в долбанном БРИКСе.
Тоже уволен из армии, тоже капитаном, тоже из армейской разведки, тоже за проблемы с дисциплиной. Капитан армейской разведки это судьба. Она очень даже неплохая и интересная, иногда странная, но у каждого она своя. :?

https://www.youtube.com/watch?v=z_lmltGXuEU&t=30s

он крайне правый, а путин их любит и спонсирует победу...будем наблюдать...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:47

  edvardd написав:он крайне правый, а путин их любит и спонсирует победу...будем наблюдать...


Этот такой правый, для которого Америка понад усе. И русофоб. Как я. :oops:
Эра друзей пида-рашки в Бразилии окончательно закончилась.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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