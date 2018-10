Додано: Пон 29 жов, 2018 20:04

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший в пятницу относительно доллара на 6,96 коп., на торгах понедельника укрепился на 6,35 коп., оказавшись на уровне 28,2025 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 29-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 7,63 коп., составил 28,2040 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 29 октября с уровней предыдущего закрытия 28,19/28,22 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.01 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на МЕЖБАНКЕ повысилась до 28,22/28,26 UAH/USD на фоне первых низколотовых покупок СКВ, которые предприняли игроки, чтобы оперативно поднять курс и подороже продать накопленную в расчете на понедельничное подорожание доллара валюту. Логика этой двухходовки базировалась на пятничном возмещении НДС Казначейством в изрядном объеме (5,6 млрд. грн.). Однако, спекулянты просчитались, накачав рынок долларовой ликвидностью. Разместив свои депозитные сертификаты 26-го на общую сумму 19,659 млрд. грн., из которых «длинные» двухнедельные бумаги составили 11,260 млрд. грн., Нацбанк обрек рынок на гривневую диету. Уже в дебюте сессии 29-го сложилась ситуация, когда на МЕЖБАНКЕ было что продавать, но не было за что приобретать СКВ.

Гривневый голод и перенасыщенность рынка валютой дали старт коррекции курса доллара, около 10.30 оказавшегося на цифре 28,20/28,22, а спустя 25 минут на уровне 28,19/28,21 UAH/USD.



С 11.14 до 14.00 Киева безналичная пара доллар-гривня не покидала район 28,19/28,20 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж низколиквидного по-понедельничному рынка.



С 14.00 в сопровождении затухания торговой активности безналичный доллар на МЕЖБАНКЕ расширил спред до 28,185/28,215, сохранив тренд до 15.20 Киева, когда «американец» обосновался на цифре 28,18/28,21 UAH/USD.



Доллар не покидал район этой отметки до самого завершения понедельничной сессии ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА ,финишировав на цифре 28,18/28,21 UAH/USD.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ 29 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2025 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,48% с 28,0672 UAH/USD до 28,2025 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 29 октября гривня overnight котировалась банками по 16,25/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,25/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 29 октября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, к понедельнику на рынке наблюдалось изобилие СКВ, которую спекулянты в расчете на спрос, хотели продать по повышенной цене. При этом случилось заметное снижение гривневой ликвидности, вызванное масштабным размещением депосертификатов НБУ в пятницу. Дефицит гривни отмечали непосредственные участники торгов, а также подтверждался упавшими с уровня 55 759,3 млн. грн. к отметке 51 943,6 млн. грн. остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Во-вторых, «зеленых медведей» межбанка поддержали такие же, хотя и более «сдержанные» настроения на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 29 октября заметно понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке в понедельник сложилась ситуация, не способствовавшая росту ликвидности: долларовое изобилие вследствие покупок накануне на фоне нехватки гривни. Приобретать СКВ было некому и не за что, что и снижало торговую активность.



Во-вторых, небезосновательно рассчитывая на подорожание безналичного доллара в ближайшее время, держатели СКВ не очень торопились расставаться с ней в понедельник.



В-третьих, дебют новой недели очень редко радует игроков ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА , ликвидностью («синдром понедельника»).



В-четвертых, если в пятницу регулятор буквально по центу выкупал «лишнюю» СКВ с платформы Matching, пополнив резервы на $30,0 млн., нынче его на рынке не видели.



В отличие от курсовой динамики безналичного доллара, откат наличного «американца» в понедельник был довольно сдержанным. Тому, представляется, было несколько причин.

Во-первых, субъекты наличного рынка более «недоверчиво» отнеслись к понедельничной пролонгации «медвежьего» тренда на рынке безналичного доллара, полагаю, что очень скоро здесь произойдет разворот и возобновится подорожание валюты США.

Во-вторых, наличный рынок менее болезненно, чем межбанк переносит нехватку гривневого инструмента. За многие годы «голодного пайка» в отношении монетарного агрегата М0 или наличные вне банков, у рынка наличных выработался иммунитет к подобным неприятностям и умение работать в этих «жестких» условиях.



Тем не менее в течение 29 октября наличный доллар терял в цене, ведомый сводками с межбанковской валютной сессии, «адаптированными» для него настроениями клиентов.



Наличный доллар терял 29-го в цене во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь).



По итогам торгов в понедельник рынки всех только что перечисленных городов констатировали итоговое равновесие покупок и продаж, которое, однако, не обеспечило бонусов на участке ликвидности – за исключением рынка столицы, продемонстрировавшего незначительный регресс по части оборотов, остальные повторили не самые лучшие показатели предыдущей сессии.



Возможно, сдержанный «медвежий» тренд наличной пары доллар-гривня, который в иных обстоятельствах стимулирует ликвидность, не смог 29 октября преодолеть пресловутый «синдром понедельника».



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 1,0-3,0 коп., офера либо не претерпели изменений (Киев, Запорожье, Одесса), либо потеряли 1,0-3,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы, биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Киев, Харьков), либо выросли на 2,0 коп. (Запорожье), либо понизились на 1,0-3,0 коп. (Одесса, Днепр, Крыжополь).

Позиция «предложение» доллара с пятницы либо не изменилась (Киев, Запорожье), либо потеряла 1,0-5,0 коп. (Днепр, Одесса, Крыжополь).



К понедельнику наступило относительное выравнивание условий (в контексте гривневой ликвидности) для рынков наличного и безналичного долларов.

Поэтому есть определенная надежда на «объективность в первом приближении» «прогноза» «неформального» наличного рынка на ближайшие торги валютного межбанка. Очень сдержанный нисходящий тренд наличного доллара предполагает если не остановку текущего отката в безналичной паре доллар-гривня, то, во всяком случае, заметное его торможение.

Дополнительным основанием для этого ожидание является остаток компенсации НДС Казначейством в размере 2,0-3,0 млрд. грн., которые, представляется, регулятор не станет нивелировать с энтузиазмом, наблюдавшимся в пятницу. В конечном счете, гривневые ресурсы работают не только на валютном рынке, но и в иных отраслях украинской экономики.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 29 октября в первом приближении отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных. С известными оговорками по части активизации послеобеденного спроса на доллар. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Указав на один «нюанс» торгов пятницы и понедельника. Со слов наших дилеров, у них к финишу торгов осталось «непогашенным» некоторое количество гривни, которое удалось «пристроить» (откупить на нее СКВ) еще в дополуденную часть понедельника.



Впрочем, по порядку.



Торги 29 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,17/28,22 UAH/USD, евро – 32,17/32,30 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,428 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в очень незначительной ценовой поддержке. Дилеры, не без участия нисходящего тренда курса безналичного доллара на МЕЖБАНКЕ , оказавшей сообразное влияние на настроения клиентов, были вынуждены символически дисконтировать действующие цены. При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.



Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизились к отметкам: 28,18/28,23 UAH/USD, евро – 32,20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра сохранили «ползучий» нисходящий тренд в паре доллар-гривня и евро-гривня, «отвечая» на настроения клиентов, сформированные «текучкой» валютного межбанка и проводя мероприятия по выравниванию рынка в баланс.



Последнее удалось в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра сохранился баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.



Ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.



В течение 29 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара понизилась на 1,0-3,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 1,0-3,0 коп., офера упали на 3,0-5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги понедельника в котором завершились уровнями 28,17/28,22 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 29-го в равновесии покупок и продаж, и этот баланс в дополуденную часть сессии нуждалась в «символической» ценовой поддержке. Цены оптового «американца» очень плавно снижались под давлением нисходящего тренда СКВ на торгах межбанка, который «транслировался» клиентами сегмента, более активно сдававшими валюту.



Кроме того, эта мера была необходима для выравнивания рынка в условиях преобладания клиентского «приноса».



Пытаясь реализовать только что перечисленные цели оптовики-«неформалы» Днепра к 12.20 Киева понизили действующие цены до уровня: 28,18/28,23 UAH/USD, евро – 32,20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



После обеда оптовики Днепра пролонгировали очень медленную коррекцию цен в парах доллар-гривня и евро-гривня.

В конечном счете, эти мероприятия сохранили сбалансированность спроса и предложения в оптовом сегменте наличного рынка Днепра, что в свою очередь обеспечило обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторив показатели предыдущей сессии.



На протяжении 29 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 1,0-3,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



По сравнению с закрытием 26 октября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизилась на 1,0,-3,0 коп., офера упали на 3,0-5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 29 октября уровнями 32,17/32,30 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника трехкопеечное снижение бидов на фоне падения оферов на 8,0-10,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 7,0 коп., позиция «предложение» не претерпела изменений.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 29-го львиную долю внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, снижая ее цену сообразно настроениям межбанка до полудня и после обеда.

Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.



Иначе говоря, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Разумеется, в подобных условиях наличному евро уделялось меньше внимания.



Однако, наши дилеры, дисконтируя в течение понедельника обе позиции наличного евро, учли состоявшиеся на европейской сессии рынка forex два провала пары евро-доллар, уронившие эту пару около 12.00 Киева на отметку $1,1359, а спустя 5 часов пара оказалась вблизи цифры $1,1370.

Кроме того, наши валютчики не забыли о внутридневном падении цен наличной пары доллар-гривня, отразив этот факт в итоговых котировках евронала.



Нелишне повторить не новую сентенцию о том, что, как и ранее, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1395 к $1,1388, потеряв в течение этого промежутка времени «сиротские» 7 пунктов.



Полагаю, наши дилеры в большей степени «впечатлились» вышеупомянутыми провалами пары евро-доллар на европейской сессии рынка forex, а также не забыли о внутридневных потерях наличного «американца».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 29 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1400 пара евро-доллар до 08.00 не покидала района отметки $1,1390, к которой понизилась около 03.00 Киева, совершая разнополярные колебания в диапазоне $1,1385-1,1395.



Вскоре стартовавшая европейская сессия форекса изрядно повысила волатильность, проявившуюся , как всегда в виде размашистых колебаний пары, которая, тем не менее, демонстрировала нисходящий тренд.

Базовый уровень, относительно которого курс пары евро-доллар совершал колебания понизился до $1,1385. Лишь после 18.50 пара евро-доллар «успокоилась», сузив диапазон своих колебаний до уровня $1,1377-1,1383, который не покидала до 20.00 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро покатился вниз на форексе в понедельник на новостях о том, что канцлер Германии Ангела Меркель покинет пост главы партии «Христианско-демократический союз», которую возглавляет с 2000 года.



Курс евро к доллару около киевского полудня падал с $1,1410 до $1,1359 после того, как Bloomberg, Reuters, DPA и BBC News со ссылкой на источники сообщили, что Меркель уйдет с поста главы ХДС до конца года.

Ее решение связано с провалом ХДС на выборах в ландтаг федеральной земли Гессен, состоявшихся в минувшее воскресенье.

Хотя, по предварительным результатам, ХДС одержала победу, получив 27,2% голосов, результат оказался почти на треть хуже, чем пять лет назад, когда возглавляемая Меркель партия набрала 38,3%.

О готовности уйти в отставку Меркель сообщила в понедельник на заседании президиума ХДС в Берлине. Она, как сообщается, не будет участвовать в выборах главы партии, которые состоятся в декабре, но при этом хочет остаться на посту канцлера.

Из-за потерь ХДС в Гессене правящая коалиция рискует лишиться большинства мест в ландтаге, необходимого для формирования правительства, отмечает.



В таком случае состав будущего правительства Гессена будет другим, а от того, каким именно, во многом зависит и судьба центрального правительства.



Спустя 2,5 часа курс американского доллара рос в ходе европейских торгов к большинству валют, евро дешевеет на фоне политических новостей из Германии.



29 октября немецкие СМИ сообщили, что после неудачи Христианско-демократического союза (ХДС) на региональных выборах канцлер Ангела Меркель, занимающая пост председателя партии, не намерена выдвигаться на эту должность в дальнейшем. А.Меркель будет руководить правительством Германии до истечения текущего, уже четвертого срока на этом посту в 2021 году.



Евро к 14.25 Киева стоил $1,1381 по сравнению с $1,1403 на закрытие предыдущей сессии.



Правая партия «Альтернатива для Германии» проходит в еще один региональный парламент - ландтаг земли Гессен - и может получить около 12-13% голосов, свидетельствуют результаты опросов, проведенных на выходе с избирательных участков в воскресенье вечером. Партия канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС), как ожидается, потеряет почти 10% голосов.

Между тем иена и швейцарский франк сдают позиции на фоне укрепления аппетита к риску после того, как в СМИ прошли сообщения о том, что китайский регулятор может снизить налог на покупку автомобилей вдвое, чтобы поддержать рост авторынка.



Курс евро повысился до ¥127,99 по сравнению со ¥127,61 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составил ¥112,39 против ¥111,91 в пятницу.



Фунт стерлингов стабилен в паре с долларом и слабо дорожает по отношению к евро. В понедельник инвесторы также ждут публикации проекта бюджета и макроэкономических прогнозов правительства Великобритании в рамках осеннего обращения министра финансов Филипа Хэммонда к парламенту.



В контексте вышеизложенного, уместно констатировать очевидное: евро уронила европейская политика. И не только в Германии на тамошних выборах.



Напомним, что прошедшая неделя, и начало нынешней, добавили Евросоюзу политических проблем. Как следствие, евро оказался под давлением.



Итальянское правительство, на которое мейнстрим приклеил ярлык «правительства популистов», наотрез отказалось выполнять требования евробюрократов по пересмотру дефицита бюджета. Дефицит установлен на уровне 2,4%, и хотя цифра не противоречит критериям Маастрихского договора, это нарушает достигнутые ранее при прошлых правительствах договоренности, направленные на взятие под контроль рост итальянского госдолга.



Строго говоря, итальянское правительство по-своему право, доказывая, что отношение долга к ВВП можно сократить не только рестрикционной бюджетной политикой, но и стимулирующей, когда это отношение сокращается за счет роста ВВП. Придя к власти, итальянские евроскептики уже выражали недовольство курсом евро, весьма разумно доказывая, что при текущем курсе, комфортном для Германии, Италия ускориться не может – ее экономике нужен курс ниже.

Не добившись понимания, итальянское правительство пытается принять стимулирующий бюджет, нарушая предыдущие договоренности. Настрой у Рима, похоже, боевой, и противостояние переходит в острую фазу. При этом ЕЦБ дистанцируется от итальянских проблем.



Марио Драги, полагая, вероятно, что и так уже много сделал для своей страны на посту главы ЕЦБ, не нашел в своем последнем выступлении слов поддержки для итальянского долгового рынка, отметив при этом риски, связанные с развитием кризиса.



Ряд членов совета ЕЦБ, высказываясь по итальянской проблематике, констатировали свое негативное отношение к происходящему. При этом ЕЦБ не собирается менять своих планов сворачивания QE. Никакой специальной программы покупки итальянского долга, о которой пыталось просить итальянское правительство, не будет.



Таким образом, на обретает реальность призрак долгового кризиса пострашнее греческого, да еще в условиях монетарного ужесточения как в США, так и в ЕС.



CDS на итальянский суверенный долг торгуется существенно выше, чем для бумаг с аналогичным рейтингом, сигнализируя о том, что долг становится «мусорным». Moody’s снизило рейтинг Италии до последней ступни перед «мусорным», однако S&P пока оставило рейтинг Италии на текущем уровне, чем дало долговому рынку передышку.



В дополнение к итальянским неприятностям проблемы для евро пришли из Германии, где после ряда серьезных неудач на региональных выборах обострились противоречия в правящей коалиции. В понедельник канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена объявить о том, что отказывается от борьбы за власть, и не будет добиваться переизбрания в 2021-м году. Эта новость может быть интерпретирована в позитивном ключе, что Меркель останется на своем посту до конца своего срока, однако это случиться лишь в том случае, если коалиция не развалится. А продолжение работы коалиции зависит от СДПГ, которая может развалить ее, чтобы спровоцировать досрочные выборы. Ситуация напряженная и неопределенная. И, как это всегда бывает, слабость Германии дает силы ее оппонентам, контексте итальянского кризиса – евроскептикам в Риме.



Пара евро-доллар вышла вниз из небольшой консолидации начала прошлой недели, и тестирует на пробой вниз $1,14.



«Бычий» сценарий (даже короткоживущий, в виде путешествия вверх к $1,1600 за стопами) для пары откладывается, но говорить о возобновлении «медвежьего» тренда до закрепления пары ниже летних низов пока не будем.

И даже если движение вниз продолжится, следует осторожно относиться к пробою летних низов, потому что смену вектора монетарной политики ЕЦБ в скором будущем никто не отменял, а дальнейшее усугубление итальянских проблем парадоксальным образом может поддержать евро, так как спровоцирует делеверидж в еврозоне.

Вполне вероятен сценарий ложного пробоя летних минимумов с последующим ростом евро. В период высокой политической неопределенности, и вызванной ей волатильностью, оптимальным было бы пребывание вне рынка, или торговать краткосрочно.



Остается добавить еще одну «старую неприятность» для пары евро-доллар из-за океана.



Как стало конкретизировано 29-го, министр финансов США Стивен Мнучин готовится побить рекорд министерства по размещениям нот и облигаций, зафиксированный при Тимоти Гайтнере, с учетом необходимости финансировать растущий дефицит бюджета США.



Гуру на рынке госдолга прогнозируют, что в квартальном плане рефинансирования 31 октября Минфин объявит о рекордном объеме размещения 3-, 10- и 30-летних бумаг на следующей неделе. Многие также ожидают, что Минфин США будет отдавать предпочтение бумагам с погашением через пять или менее лет.



Текущий рекорд аукционов рефинансирования составляет $81 миллиард, и он был зафиксирован при Гайтнере около девяти лет назад, когда Америка выходила из «великой рецессии». На этот раз рост бюджетного дефицита вызван, скорее, сокращением налогов, увеличением расходов и старением населения, а не непосредственными экономическими причинами, при том, что безработица упала почти до полувекового минимума.



«Дефицит никуда не денется, и Минфин будет вынужден продолжать наращивать размещения, - сказал стратег BMO Capital Markets Джон Хилл. - Они будут делать упор в основном на короткие бумаги с учетом заявленной цели сохранить в портфеле средневзвешенный срок погашения».

Общий объем трех-, 10- и 30-летних бондов, размещенных после объявленного в августе плана заимствований, составил $78 миллиардов. Каждый месяц на протяжении того квартала Минфин также увеличивал объем двух-, трех- и пятилетних бумаг на $1 миллиард. Кроме того, ведомство увеличило размещение семи-, 10- и 30-летних бумаг на $1 миллиард.



Стратеги Deutsche Bank AG, Bank of America Corp., Citigroup Inc., TD Securities, Credit Suisse Securities и других первичных дилеров ожидают увеличения предложения бумаг по аналогичной схеме.



Остается напомнить, что амбициозные планы мистера Мнучина могут быть реализованы при значительном укреплении доллара. В том числе и относительно пребывающего в не самой лучшей форме евро.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,17/32,30 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное трехкопеечную коррекцию бидов на фоне снижения оферов этой СКВ на 8,0-10,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,428 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 29 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему с закрытия пятницы на 7,0 коп. спросу и не претерпевшему изменений предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 29 октября не изменились ни по спросу, ни по оферам.



Украинское Казначейство компенсировало НДС 26 октября на изрядный объем 5,6 млрд. грн. Однако вторая ветка финансов страны компенсировала это расширение гривневой ликвидности, разместив свои депозитные сертификаты с довольно «вкусной» доходностью, причем последняя де-факто утроилась тремя ночами выходных для «коротких» (overnight) нацбанковских бумаг на сумму 8,399 млрд. грн.

Двухнедельных бумаг было реализовано Институтской на 11,260 млрд. грн.



Операция НБУ вызвала нехватку гривневого инструмента, что в комплекте с сохранившейся с прошлой недели насыщенностью рынка страны купленными 25 октября «впрок» долларами, обеспечило коррекцию цен безналичного «американца» на понедельничной сессии межбанка.



Вослед за коррекцией цен «зеленого» безнала более сдержанный откат продемонстрировал наличный рынок, которого, как известно, нельзя напугать гривнедефицитом – эта ветка валютного рынка постоянно пребывает в состоянии нехватки гривневого ресурса.



Рынок наличный и безналичный 29 октября не радовал ликвидностью, что характерно для дебюта новой недели («синдром понедельника»). Не исключено, вторничная сессия межбанка окажется «веселее». Как по причине роста притока экспортной выручки из-за рубежа, так и благодаря очередной «порции» компенсации НДС Казначейством, которое может состояться 30-31 октября.



Финансовым властям осталось компенсировать 2,0-3,0 млрд. грн., сумма уступает «порции» пятничной компенсации, однако, есть реальная вероятность, что НБУ на этот раз окажется более «либеральным» по части монетарного регулирования, не соблазняя бизнес и банки своими депозитными сертификатами и способствуя появлению на рынке дополнительной гривневой ликвидности, которая, как ожидается, вернет на рынок доллара «зеленых быков».



US