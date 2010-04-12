дядя Caша
Доброго вечора, дядько Сашко:
Мені теж здається, що цикл "євро вниз" себе вже чи вичерпав, чи близький до того. За винятком ситуації - не "чорного лебедя" може - але "чорного теляти"....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 жов, 2018 21:50
Вечерний обзор
дядя Caша
Доброго вечора, дядько Сашко:
Мені теж здається, що цикл "євро вниз" себе вже чи вичерпав, чи близький до того. За винятком ситуації - не "чорного лебедя" може - але "чорного теляти"....
Додано: Пон 29 жов, 2018 22:10
Сегодня ДС написал про поход за стопами на 1,16, ловите его и валите из евро, последнее китайское предупреждение...
Додано: Пон 29 жов, 2018 23:14
Сервус, Павлович.Узнаю маньяка со стажем: наметить нужный кросс с долларом и там ожидать, чтоб "помпацать".
По-моему, сейчас там 2 первые скрипки: нэгаразды в Европе и амбиции Мнучина. И обе играют печальную музыку для евро.
US
PS
ДС не одинок в своих симпатиях к "евромедведям".
Пара евро-доллар: снижение ниже $1,1335 «медвежье», резкая распродажа ниже $1,1301, - ING.
В ING комментируют техническую перспективу пары евро-доллар и сохраняют “медвежий” настрой на многодневной основе: «Краткосрочная картина остаётся слабой, с дневным графиком показывающим снижение с максимума конца сентября около $1,1800. Эта линия тренда предлагает сопротивление около $1,1485.
Краткосрочный нисходящий риск остается действующим ниже этой линии тренда. Цены сейчас консолидируются ниже бывшей горизонтальной поддержки около $1,1415.
Снижение ниже минимума прошлой пятницы на $1,1335 было бы «медвежьим», предполагая возобновление долгосрочного нисходящего тренда ниже минимума августа $1,1301.
Пожалуйста, будьте внимательны, так как резкая распродажа должна ожидаться в случае снижение ниже уровня $1,1301. Мы имеем краткосрочные “медвежьи” цели на $1,1290, $1,1270, $1,1250, $1,1160 и $1,1095.»
Додано: Пон 29 жов, 2018 23:21
Давно пора. Люди приходят на валютную ветку за информацией о долларах и евро, а их с порога газами...
US
Додано: Вів 30 жов, 2018 09:54
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,175/28,200 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 октября с уровней: доллар – 28,05/28,25 UAH/USD, евро – 31,75/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 29 октября по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 29 октября по спросу и по оферам не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1371, повысившись до $1,1372 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев к $1,1368 на открытии торгов в Европе.
Дата: 30 октября 2018 г. на 09.49
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,21/28,24 UAH/USD
€ – 32,20/32,28 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,426 UAH/RUB
US
Додано: Вів 30 жов, 2018 10:03
Привет из Днепра-2
Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,175/28,200 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации «сжатия» гривневого ресурса.
Об этом дали понять понизившиеся с уровня 51 943,6 млн. грн. к отметке 50 937,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова отложило компенсацию НДС,
чтобы не допустить скачка курса доллара на межбанке , или даже взяло тайм-аут.
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.00 Киева, вероятно, из-за сжатия гривневой ликвидности, понизились, оказавшись на уровне 28,14/28,18 UAH/USD. Рынок открылся в условиях преобладания продаж «американца».
US
Додано: Вів 30 жов, 2018 10:16
Привет из Днепра-3
Около 10.13 доллар «передумал» снижаться, вернувшись на уровни открытия: 28,17/28,19 UAH/USD. «На рынке появились ранние покупатели доллара, подняв его цену», - заметил наш консультант, добавив о нехватке гривни.
US
Додано: Вів 30 жов, 2018 10:44
Привет из Днепра-4
По состоянию на 10.42 на межбанке цена доллара сузила спред на фоне установившегося равновесия покупок и продаж: 28,175/28,185 UAH/USD. Как и предполагал наш консультант, рынок безналичного доллара склоняется к боковому тренду.
Дата: 30 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.27
Мелкий опт «неформал»
$ 28,14/28,20 UAH/USD
EUR 32,25/32,40 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
Дата: 30 октября 2018 г. на 10.47
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,15/28,23 UAH/USD
€ 32,05/32,30 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях сбалансированных сделок с розничными партиями валюты.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,16/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 2,0-4,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), евро – 32,15/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 октября спрос понизился на 5,0 коп., предложение упало на 8,0-10,0 коп.), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 30 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,16/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 2,0-4,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), евро – 32,15/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 октября спрос понизился на 5,0 коп., предложение упало на 8,0-10,0 коп.), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 30 октября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в зыбком равновесии спроса и оферов.
US
Додано: Вів 30 жов, 2018 11:19
Дикие нравы американского олигархата.
Марк Цукерберг и его жена Присцила передали 99% своего состояния (а оно сейчас $61 млрд.) своей организации CZI, которая занимается благотворительностью и разными проектами по развитию детей, обеспечению их доступа к образованию, развитию их способностей и т.п.
Новая парадигма.
Мир и олигархат стают другими.
Гуманными. Милосердными. Благородными.
Скоро всё и везде так будет.
Общечеловеческая тенденция.
Додано: Вів 30 жов, 2018 11:25
Привет из Днепра-5
К 11.15 безналичный доллар сдрейфовал на межбанке немного ниже - 28,165/28,175 UAH/USD на фоне появившихся на рынке системных игроков.
На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось.
Очевидный крен рынка безналичного доллара на межбанке в направлении бокового тренда, сопровождаясь сбалансированной торговлей, происходил на фоне признаков стабилизации на рынке гривневого ресурса.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,25/18,25% годовых. Следует отметить, что эта стабильность цен «ночной» гривни не гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
US
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