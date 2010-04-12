Додано: Вів 30 жов, 2018 10:44

Привет из Днепра-4



По состоянию на 10.42 на межбанке цена доллара сузила спред на фоне установившегося равновесия покупок и продаж: 28,175/28,185 UAH/USD. Как и предполагал наш консультант, рынок безналичного доллара склоняется к боковому тренду.



Дата: 30 октября 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.27



Мелкий опт «неформал»



$ 28,14/28,20 UAH/USD

EUR 32,25/32,40 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.



Дата: 30 октября 2018 г. на 10.47

Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 28,15/28,23 UAH/USD

€ 32,05/32,30 UAH/EUR

RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях сбалансированных сделок с розничными партиями валюты.





Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,16/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 2,0-4,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), евро – 32,15/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 октября спрос понизился на 5,0 коп., предложение упало на 8,0-10,0 коп.), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 30 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,16/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 2,0-4,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), евро – 32,15/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 октября спрос понизился на 5,0 коп., предложение упало на 8,0-10,0 коп.), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 30 октября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в зыбком равновесии спроса и оферов.



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