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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6650665166526653

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 11:51

28.12-28.15/28.19-28.22
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:12

Привет из Днепра-6

К полудню активность продавцов СКВ на межбанке заметно выросла, перекосив рынок безналичного доллара в этом направлении и уронив его цену до 28,14/28,16 UAH/USD.

На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены, реагируя на «медвежий» тренд в секторе доллара межбанка и настроения клиентов: 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 32,16/32,30 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты на уровне понедельника.

Дата: 30 октября 2018 г. на 11.59

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,20/28,22 UAH/USD
€ – 32,20/32,27 UAH/EUR
RUB – 0,4245/0,4260 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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