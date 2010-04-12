|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 жов, 2018 11:51
28.12-28.15/28.19-28.22
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 30 жов, 2018 12:12
Привет из Днепра-6
К полудню активность продавцов СКВ на межбанке заметно выросла, перекосив рынок безналичного доллара в этом направлении и уронив его цену до 28,14/28,16 UAH/USD.
На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены, реагируя на «медвежий» тренд в секторе доллара межбанка и настроения клиентов: 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 32,16/32,30 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты на уровне понедельника.
Дата: 30 октября 2018 г. на 11.59
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,20/28,22 UAH/USD
€ – 32,20/32,27 UAH/EUR
RUB – 0,4245/0,4260 UAH/RUB
US
|