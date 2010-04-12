Додано: Вів 30 жов, 2018 13:10

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,175/28,200 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации «сжатия» гривневого ресурса.



Об этом дали понять понизившиеся с уровня 51 943,6 млн. грн. к отметке 50 937,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова отложило компенсацию НДС,

чтобы не допустить скачка курса доллара на межбанке , или даже взяло тайм-аут.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.00 Киева, вероятно, из-за сжатия гривневой ликвидности, понизились, оказавшись на уровне 28,14/28,18 UAH/USD. Рынок открылся в условиях преобладания продаж «американца».



Около 10.13 доллар «передумал» снижаться, вернувшись на уровни открытия: 28,17/28,19 UAH/USD. «На рынке появились ранние покупатели доллара, подняв его цену», - заметил наш консультант, добавив о нехватке гривни.



По состоянию на 10.42 на межбанке цена доллара сузила спред на фоне установившегося равновесия покупок и продаж: 28,175/28,185 UAH/USD. Как и предполагал наш консультант, рынок безналичного доллара склоняется к боковому тренду.



К 11.15 безналичный доллар сдрейфовал на межбанке немного ниже - 28,165/28,175 UAH/USD на фоне появившихся на рынке системных игроков.

На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось.



Очевидный крен рынка безналичного доллара на межбанке в направлении бокового тренда, сопровождаясь сбалансированной торговлей, происходил на фоне признаков стабилизации на рынке гривневого ресурса.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,25/18,25% годовых. Следует отметить, что эта стабильность цен «ночной» гривни не гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К полудню активность продавцов СКВ на межбанке заметно выросла, перекосив рынок безналичного доллара в этом направлении и уронив его цену до 28,14/28,16 UAH/USD.



Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который

понизился на 2,62 коп., составив 28,1778 UAH/USD.



По состоянию на 12.37 пара доллар-гривня была сбалансирована, закрепив цену безналичного «американца» на межбанке на цифре 28,14/28,16 UAH/USD.



К 12.53 котировки безналичного доллара на межбанке понизились к отметке 28,13/28,15 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 октября с уровней: доллар – 28,05/28,25 UAH/USD, евро – 31,75/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 29 октября по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 29 октября по спросу и по оферам не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1371, повысившись до $1,1372 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев к $1,1368 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,16/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 2,0-4,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), евро – 32,15/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 октября спрос понизился на 5,0 коп., предложение упало на 8,0-10,0 коп.), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 30 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,16/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 2,0-4,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), евро – 32,15/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 октября спрос понизился на 5,0 коп., предложение упало на 8,0-10,0 коп.), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 30 октября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в зыбком равновесии спроса и оферов.



На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены, реагируя на «медвежий» тренд в секторе доллара межбанка и настроения клиентов: 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 32,16/32,30 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты на уровне понедельника.



По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении двусторонней торговли розничными партиями валюты на фоне сохранившихся, по сути, цен открытия: 28,15/28,22 UAH/USD, евро – 32,05/32,30 UAH/EUR, рубль 0,422/0,426 UAH/RUB.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, немного приподнявшись, отреагировали на локальные проблемы с «приносом»: 28,17/28,23 UAH/USD, евро – 32,12/32,28 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 30 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,21/28,24 UAH/USD, евро – 32,20/32,28 UAH/EUR, рубль 0,4245/0,4260 UAH/RUB, Киев опт 28,14/28,20 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,14/28,20 UAH/USD, евро (опт) 32,25/32,40 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,25/32,40 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,25 UAH/USD, евро – 31,80/32,25 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,15/28,19 UAH/USD, розница – 28,12/28,22 UAH/USD; Запорожье – 28,15/28,23 UAH/USD; евро – 32,05/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,422/0,426 RUB/USD.



Торги безналичным долларом 30 октября в Украине снова проходили в нисходящем тренде, разочаровав спекулянтов, ожидавших отскока цен «американца» на выросшей стараниями Казначейства гривневой ликвидности. Однако, судя по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, на этом участке была пролонгирована «гривневая диета», на которую, к слову, указали выросшие в течение нескольких часов ставки по гривневым межбанковским кредитам Overnight Depo с уровня 16,25/18,25% к отметке 16,50/18,25% годовых.



Таким образом, потенциальные покупатели СКВ на межбанке затаились, а выросший приток экспортной выручки из-за рубежа помогал безналичному «американцу» формировать новое локальное дно.



Наличный рынок по-прежнему сдержанно отнесся к пролонгации «медвежьего» тренда в «зеленом» секторе межбанка, продемонстрировав некоторую коррекцию долларовых цен.



Тем не менее, ожидания «заливки» Казначейством 2,0-3,0 млрд. гривневой ликвидности никуда не делись. К тому же «медвежий» тренд безналичной пары доллар-гривня медленно, но верно формирует у цен «американца» привлекательность для возобновления его покупок. Думаю, операция Казначейства, добавив на рынок гривневой ликвидности, не приведет к заметному отскоку курса безналичного доллара. Дело ограничится незначительным ростом СКВ или даже относительной стабильностью, сменившей нисходящий тренд безналичного доллара, затянувшийся на три последних сессии межбанка.



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