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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6651665266536654

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:06

ЗЫ

Если посмотреть на статистику в целом, то картина с благотворительностью такая:

Баффетт пожертвовал с 2000 г. $46 миллиардов или 71% своего состояния.

Гейтс - $18 миллиардов деньгами и почти $5 акциями Майкрософта + говорится, что его Мелинда пожертвовала в два раза больше него.

Майкл Блумберг стабильно отстегивает десятину - из своих $45 миллиардов от с 2000-го г. пожертвовал $4,5 млрд. Но сюда не входят анонимные пожертвования. Говорят, он основную часть пожертвований делает анонимно. Он очень скромный.

Сережа Брин и Ларри Пейдж из Гугл еще не нажрались и чуть не дотягивают до 10%. Но по паре миллиардов уже отстегнули.

Джефф Безос (Амазон) - считается по нашему отпетым плюшкиным. Этот жлоб при состоянии $80 млрд. жертвует ежегодно только 0,1% от своего состояния. Будет гореть в аду за жадность.

Вот в каком мире мы будем скоро с вами жить.
А некоторые из вас тут хвастаются, что не платят налоги, за коммунальные услуги, воруют у государства и общества ...
Надо делиться с обществом и близкими.
Жадность это порок и очень плохо.
А сейчас еще и очень презренно.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:25

Что там прокукарекали, что брент с утренних максимумов провалился почти на 2 доллара?
Сейчас 75,41.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:40

Найбільше українське підприємство з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок «Мотор Січ» в січні-вересні 2018 року скоротило чистий прибуток у 4,78 раза порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до 543,3 млн грн.
Про це йдеться в квартальному звіті підприємства, опублікованому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Згідно з повідомленням, за звітний період «Мотор Січ» скоротила дохід від реалізації продукції на 13,2% - до 7,91 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, «Мотор Січ» в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшило чистий прибуток на 51,6% - до 3,1 млрд грн з 2,044 млрд грн.


Детальніше читайте на УНІАН: https://economics.unian.ua/industry/10318092-naybilshe-ukrajinske-pidpriyemstvo-z-vipusku-aviadviguniv-skorotiv-pributok-u-5-raziv.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:48

За даними Держстату, середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій у вересні становила 9042 грн, що у 2,4 разів вище рівня мінімальної зарплати (3723 грн).

Порівняно з серпнем вона зросла на 0,7%, а щодо вересня-2017 - на 23%.
Реальна зарплата (з урахування ефекту інфляції) у вересні порівняно з серпнем зменшилася на 1,2%, а щодо вересня 2017 року - підвищилася на 12,9%.

9042 =280 euro, или 9 евро в день

в Германии гастарбайтеру платят 8 евро в час
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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