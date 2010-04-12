Если посмотреть на статистику в целом, то картина с благотворительностью такая:
Баффетт пожертвовал с 2000 г. $46 миллиардов или 71% своего состояния.
Гейтс - $18 миллиардов деньгами и почти $5 акциями Майкрософта + говорится, что его Мелинда пожертвовала в два раза больше него.
Майкл Блумберг стабильно отстегивает десятину - из своих $45 миллиардов от с 2000-го г. пожертвовал $4,5 млрд. Но сюда не входят анонимные пожертвования. Говорят, он основную часть пожертвований делает анонимно. Он очень скромный.
Сережа Брин и Ларри Пейдж из Гугл еще не нажрались и чуть не дотягивают до 10%. Но по паре миллиардов уже отстегнули.
Джефф Безос (Амазон) - считается по нашему отпетым плюшкиным. Этот жлоб при состоянии $80 млрд. жертвует ежегодно только 0,1% от своего состояния. Будет гореть в аду за жадность.
Вот в каком мире мы будем скоро с вами жить. А некоторые из вас тут хвастаются, что не платят налоги, за коммунальные услуги, воруют у государства и общества ... Надо делиться с обществом и близкими. Жадность это порок и очень плохо. А сейчас еще и очень презренно.
Найбільше українське підприємство з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок «Мотор Січ» в січні-вересні 2018 року скоротило чистий прибуток у 4,78 раза порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до 543,3 млн грн. Про це йдеться в квартальному звіті підприємства, опублікованому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Згідно з повідомленням, за звітний період «Мотор Січ» скоротила дохід від реалізації продукції на 13,2% - до 7,91 млрд грн. Як повідомляв УНІАН, «Мотор Січ» в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшило чистий прибуток на 51,6% - до 3,1 млрд грн з 2,044 млрд грн.
За даними Держстату, середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій у вересні становила 9042 грн, що у 2,4 разів вище рівня мінімальної зарплати (3723 грн).
Порівняно з серпнем вона зросла на 0,7%, а щодо вересня-2017 - на 23%. Реальна зарплата (з урахування ефекту інфляції) у вересні порівняно з серпнем зменшилася на 1,2%, а щодо вересня 2017 року - підвищилася на 12,9%.