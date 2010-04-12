Додано: Вів 30 жов, 2018 16:00

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 6,35 коп., на торгах вторника приподнялся на 3,81 коп., оказавшись на уровне 28,1644 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 30-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,62 коп., составил 28,1778 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 30 октября с уровней предыдущего закрытия 28,175/28,180 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 09.55 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке понизилась до 28,14/28,18 UAH/USD на фоне первых низколотовых продаж СКВ, которые, судя по всему, предприняли игроки, чтобы попытаться раскачать рынок. Это предположение было подтверждено сменой настроения и ростом цен «американца», оказавшегося около 10.12 Киева на отметке 28,17/28,19 UAH/USD. Спустя полчаса доллар инициировал нисходящий тренд, начав с «узкого» курса 28,175/28,185 UAH/USD.



Драйвера сохранившегося на межбанке «медвежьего» тренда рынка безналичного доллара прежние: перенасыщенность рынка валютой, которую спекулянты готовились продать по выросшим из-за очередной компенсации НДС ценам, и дефицит гривневого инструмента по причине отложенной Казначейством компенсации.



Иначе говоря, снова на межбанке было что продавать, но не было за что приобретать СКВ.



По состоянию на 11.15, «американец» понизился до 28,165/28,175, сопровождаясь равновесием спроса и предложения, а полдень встретил на цифре 28,14/28,16 UAH/USD. Стабильность на межбанке затянулась до 12.55, когда курс доллара оказался на локальном минимуме (28,13/28,15 UAH/USD).



Эти уровни цен оставались действующими до 14.10 Киева, когда эти низы были выкуплены, вернув доллар на 28,14/28,16 UAH/USD.

Очередная полоса стабильности затянулась до 15.35 на опустевшем рынке.



Доллар не покидал район этой отметки до самого завершения вторничной сессии валютного межбанка , совершив на излете сессии уже ничего не значащий подскок: 28,15/28,17 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке 30 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1644 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,35% с 28,0672 UAH/USD до 28,1644 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 30 октября гривня overnight котировалась банками по 16,25/18,25% годовых (с 12.07 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 30 октября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство не оправдало ожиданий спекулянтов, перенеся компенсацию НДС на более поздние сроки и сохранив на рынке дефицит гривни.

Последнее подтверждается снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 51 943,6 млн. грн. к отметке 50 937,6 млн. грн. Это снижало покупательский потенциал, несмотря на две сессии коррекции средневзвешенного курса СКВ.



Во-вторых, ко вторнику растет объем притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже. При этом, напомним, рынок уже перенасыщен валютой.



В-третьих, как известно, на финише месяца растет интенсивность покупок валюты импортерами. На сей раз эта «традиция» не состоялась. Полагаю, импортеры запаслись валютой раньше, во время очередного падения курса доллара.



В-четвертых, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара был поддержан такими же настроениями на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 октября приподнялись, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке во вторник заметно понизилась курсовая динамика, свидетельствовавшая об очевидном стремлении пары доллар-гривня к стабильности. Если в понедельник доллар упал на 6,35 коп., нынче его потери составили 3,81 коп.



Во-вторых, заметно вырос приток экспортной выручки, который требовалось обязательно продать.



В-третьих, разочаровавшись в Казначействе, некоторые экспортеры продавали «необязательную» часть внешнеторговой выручки ради гривни.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели очень редко радует игроков валютного межбанка ликвидностью) снята с повестки дня.



Дата: 30 октября 2018 г. 16.27



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,16/28,22 UAH/USD (с утра – 28,16/28,22 UAH/USD, к полудню - 28,17/28,23 UAH/USD)

€ – 32,07/32,25 UAH/EUR (с утра – 32,15/32,30 UAH/EUR, к полудню - 32,12/32,28 UAH/EUR)

RUB – 0,420/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,428 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в очень незначительной ценовой поддержке. Дилеры, вопреки нисходящему тренду курса безналичного доллара на межбанке были вынуждены приподнимать действующие цены в паре доллар-гривня из-за локальных проблем с клиентским приносом.



При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, немного приподнявшись, отреагировали на локальные проблемы с «приносом»: 28,17/28,23 UAH/USD, евро – 32,12/32,28 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» нисходящему тренду в парах доллар-гривня и евро-гривня, «отвечая» на настроения клиентов, сформированные «текучкой» валютного межбанка и проводя мероприятия по выравниванию рынка в баланс.



Последнее удалось в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра сохранился баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.



Ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Дата: 30 октября 2018 г. 16.20

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,10/28,14 UAH/USD (с утра 28,14/28,20 UAH/USD, к полудню 28,12/28,18 UAH/USD)

€ 32,10/32,20 UAH/EUR (с утра 32,25/32,40 UAH/EUR, к полудню 32,16/32,30 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение сбалансированности покупок и продаж, которая нуждалось в ценовой поддержке из-за «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, оказавшего влияние на настроения в среде клиентов.



На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены, реагируя на «медвежий» тренд в секторе доллара межбанка и настроения клиентов: 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 32,16/32,30 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты на уровне понедельника.



После обеда на столичном наличном рынке коррекция цен в парах доллар-гривня и евро-гривня была продолжена с выросшей динамикой. Это снижение киевляне проводили в рамках мероприятий по поддержке равновесия покупок и продаж.



Баланс спроса и предложения сохранился до самого закрытия киевских торгов.

На сей раз этот баланс в комплекте с «медвежьим» характеров рынка не обеспечил прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив на вторничной сессии от дилеров столицы «тройку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.



Дата: 30 октября 2018 г. 16.36



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,13/28,18 UAH/USD (с утра - 28,15/28,23 UAH/USD, к полудню – 28,15/28,22 UAH/USD)

€ – 32,05/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,30 UAH/EUR, к полудню – 32,05/32,30 UAH/EUR)

RUB – 0,423/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,426 UAH/RUB, к полудню 0,422/0,426 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях сбалансированных сделок с розничными партиями валюты.



В период до полудня на рынке города цены обеих позиций практически не изменились из-за сбалансированной торговли в паре доллар-гривня.



По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении двусторонней торговли розничными партиями валюты на фоне сохранившихся, по сути, цен открытия: 28,15/28,22 UAH/USD, евро – 32,05/32,30 UAH/EUR, рубль 0,422/0,426 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья была пролонгирована двусторонняя торговля в паре доллар-гривня розничными объемами. Это сопровождалось коррецией действующих цен, сообразно настроению межбанка и клиентов.



В равновесии завершились торги наличного рынка Запорожья в этот вторник, отчасти улучшив «посредственные» показатели предыдущей сессии – обороты заслужили на сей раз «тройку с плюсом».



Дата: 30 октября 2018 г. на 16.08



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,18/28,22 UAH/USD (с утра - 28,21/28,24 UAH/USD, к полудню - 28,20/28,22 UAH/USD)

€ – 32,15/32,26 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,28 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,27 UAH/EUR)

RUB 0,4245/0,4260 UAH/RUB (с утра - ,4245/0,4260 UAH/RUB, к полудню - 0,4245/0,4265 UAH/RUB)



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