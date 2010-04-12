Додано: Вів 30 жов, 2018 21:03

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший в понедельник относительно доллара на 6,35 коп., на торгах вторника приподнялся на 3,81 коп., оказавшись на уровне 28,1644 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 30-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,62 коп., составил 28,1778 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 30 октября с уровней предыдущего закрытия 28,175/28,180 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 09.55 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на МЕЖБАНКЕ понизилась до 28,14/28,18 UAH/USD на фоне первых низколотовых продаж СКВ, которые, судя по всему, предприняли игроки, чтобы попытаться раскачать рынок. Это предположение было подтверждено сменой настроения и ростом цен «американца», оказавшегося около 10.12 Киева на отметке 28,17/28,19 UAH/USD. Спустя полчаса доллар инициировал нисходящий тренд, начав с «узкого» курса 28,175/28,185 UAH/USD.



Драйвера сохранившегося на межбанке «медвежьего» тренда рынка безналичного доллара прежние: перенасыщенность рынка валютой, которую спекулянты готовились продать по выросшим из-за очередной компенсации НДС ценам, и дефицит гривневого инструмента по причине отложенной Казначейством компенсации.



Иначе говоря, снова на МЕЖБАНКЕ было что продавать, но не было за что приобретать СКВ.



По состоянию на 11.15, «американец» понизился до 28,165/28,175, сопровождаясь равновесием спроса и предложения, а полдень встретил на цифре 28,14/28,16 UAH/USD. Стабильность на МЕЖБАНКЕ затянулась до 12.55, когда курс доллара оказался на локальном минимуме (28,13/28,15 UAH/USD).



Эти уровни цен оставались действующими до 14.10 Киева, когда эти низы были выкуплены, вернув доллар на 28,14/28,16 UAH/USD.

Очередная полоса стабильности затянулась до 15.35 на опустевшем рынке.



Доллар не покидал район этой отметки до самого завершения вторничной сессии ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА , совершив на излете сессии уже ничего не значащий подскок: 28,15/28,17 UAH/USD.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ 30 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1644 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,35% с 28,0672 UAH/USD до 28,1644 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 30 октября гривня overnight котировалась банками по 16,25/18,25% годовых (с 12.07 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 30 октября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство не оправдало ожиданий спекулянтов, перенеся компенсацию НДС на более поздние сроки и сохранив на рынке дефицит гривни.

Последнее подтверждается снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 51 943,6 млн. грн. к отметке 50 937,6 млн. грн. Это снижало покупательский потенциал, несмотря на две сессии коррекции средневзвешенного курса СКВ.



Во-вторых, ко вторнику растет объем притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже. При этом, напомним, рынок уже перенасыщен валютой.



В-третьих, как известно, на финише месяца растет интенсивность покупок валюты импортерами. На сей раз эта «традиция» не состоялась. Полагаю, импортеры запаслись валютой раньше, во время очередного падения курса доллара.



В-четвертых, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара был поддержан такими же настроениями на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 30 октября приподнялись, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке во вторник заметно понизилась курсовая динамика, свидетельствовавшая об очевидном стремлении пары доллар-гривня к стабильности. Если в понедельник доллар упал на 6,35 коп., нынче его потери составили 3,81 коп.



Во-вторых, заметно вырос приток экспортной выручки, который требовалось обязательно продать.



В-третьих, разочаровавшись в Казначействе, некоторые экспортеры продавали «необязательную» часть внешнеторговой выручки ради гривни.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели очень редко радует игроков ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА ликвидностью) снята с повестки дня.



В-пятых, если накануне регулятор буквально по центу собирал на рынке лишние доллары, выкупив в общей сложности $5,0 млн., нынче его резервы с межбанка пополнились на $20,0 млн.



Как и накануне, наличная пара доллар-гривня в течение вторника довольно сдержанно отреагировала на «медвежий» тренд рынка «зеленого» безнала.



О вероятных причинах этой сдержанности мы писали в предыдущем обзоре, указав на сохранение «недоверчивости» субъектов наличного рынка к пролонгации снижения курса «зеленого» безнала, небезосновательно полагая, что скоро здесь произойдет разворот и возобновится подорожание валюты США. Судя снижению темпов отката безналичного «американца» (средневзвешенный курс 29-го упал на 6,35 коп., а во вторник потеря составила 3,81 коп.), высоковероятный разворот тренда на рынке «зеленого» безнала не за горами.



Во-вторых, наличный адаптировался к перманентной нехватке гривневого инструмента. За многие годы «голодного пайка» в отношении монетарного агрегата М0 или наличные вне банков, у рынка наличных выработался иммунитет к подобным неприятностям и умение работать в этих условиях.



Однако, в течение вторника наличный доллар терял в цене, ведомый сводками с межбанковской валютной сессии, транслированными ему настроениями клиентов.



Наличный доллар терял 30-го в цене почти во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье и Крыжополь). Исключение составили Днепр и Одесса, рынки которых завершили 30 октября тем же ценами наличной пары доллар-гривня, которыми открыли торги вторника.



Не исключено, что экспансивные одесситы и дилеры Днепра, не первого, но и не второго города в стране, почувствовали скорые перемены на валютном межбанке, воздержавшись 30 октября от ревизии цен «американца».



По итогам торгов 30-го рынки всех системных центров валютообменного бизнеса равновесие покупок и продаж, которое, однако, не обеспечило бонусов на участке ликвидности – обороты повторили показатели предыдущей сессии.

В контексте вышеприведенной информации о внутридневной курсовой стабильности на фоне итоговой сбалансированности спроса и предложений, полагаю, будет уместным подчеркнуть, что одним из источников этой стабильности цен «американца» была неторопливость, с которой держатели доллара расставались с валютой, ожидая, как и мы, грядущего разворота тренда и возобновления «зеленого» ралли на межбанке.



На этих страницах неоднократно упоминалась высокая чувствительность не зашоренного админресурсом «неформального» наличного рынка к скорым переменам.

Поэтому, несколько опережая привычный ход обзора, рискнем предложить этот «прогноз» наличного рынка на ближайших торгах валютного межбанка, предполагающий как минимум, остановку или радикальное замедление коррекции «зеленого» безнала.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Днепр Одесса), либо потеряла 2,0-4,0 коп., офера либо не изменились (Днепр, Одесса), либо понизились на 2,0-6,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника, биды наличного «неформального» «американца» понизились на 1,0-6,0 коп.

Позиция «предложение» доллара с понедельника либо не изменилась (Днепр), либо потеряла 2,0-6,0 коп.



Как мы указали выше, к 30 октября наступило относительное выравнивание условий (в контексте гривневой ликвидности) для рынков наличного и безналичного долларов.



Поэтому наш вышеприведенный прогноз от наличного рынка безналичному «родственнику», предполагающий скорое сведение на нет «медвежьего» тренда для «зеленого» безнала, остается в силе.



Дополнительным основанием для этого ожидание является остаток компенсации НДС Казначейством в размере 2,0-3,0 млрд. грн., которые, представляется, регулятор не станет нивелировать с энтузиазмом, наблюдавшимся 26 октября посредством изымания с рынка гривневой ликвидности своими депозитными сертификатами.



Кроме того, следует упомянуть, что средневзвешенный курс безналичного доллара достиг локального «дна», сформировав определенную привлекательность текущих цен для возобновления покупок. Нелишне напомнит, что октябрь на исходе, сейчас время появления на рынке импортеров, приобретавших валюту для закрытия своих контрактов.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 30 октября в первом приближении отражает общую картину вторника на украинском рынке наличных. С известными оговорками по части внутридневной стабильности цен пары доллар-гривня.



Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Указав еще на один «нюанс» торгов вторника в Днепре. Как было указано выше, держатели СКВ весьма неохотно расставались с «американцем», рассчитывая на скорый разворот тренда рынка и появления на нем «зеленых быков». Этот «саботаж» клиентов к полудню вторника заставил дилеров-неформалов приподнимать действующие цены, стимулируя «принос».



Впрочем, по порядку.



Торги 30 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,16/28,22 UAH/USD, евро – 32,07/32,25 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,426 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в очень незначительной ценовой поддержке. Дилеры, вопреки нисходящему тренду курса безналичного доллара на МЕЖБАНКЕ, были вынуждены приподнимать действующие цены в паре доллар-гривня из-за локальных проблем с клиентским приносом.



При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, немного приподнявшись, отреагировали на локальные проблемы с «приносом»: 28,17/28,23 UAH/USD, евро – 32,12/32,28 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» нисходящему тренду в парах доллар-гривня и евро-гривня, «отвечая» на настроения клиентов, сформированные «текучкой» валютного межбанка и проводя мероприятия по выравниванию рынка в баланс.



Последнее удалось в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра сохранился баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.



Ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.



В течение 30 октября обе позиции наличного «неформального» розничного доллара не претерпели изменений.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 1,0 коп., офера не изменились.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 28,16/28,22 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 30-го в равновесии покупок и продаж, и этот баланс в дополуденную часть сессии нуждался в «символической» ценовой поддержке. Цены оптового «американца» были приподняты для стимулирования клиентского предложения валюты. На этом участке появились перебои.



Кроме того, эта мера была необходима для выравнивания рынка в условиях падения клиентского «приноса».



Пытаясь реализовать только что перечисленные цели оптовики-«неформалы» Днепра к 12.20 Киева повысили действующие цены в паре доллар-гривня до уровня: 28,17/28,23 UAH/USD, евро – 32,12/32,28UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



После обеда оптовики Днепра возобновили очень медленную коррекцию цен в парах доллар-гривня и евро-гривня.



В конечном счете, эти мероприятия сохранили сбалансированность спроса и предложения в оптовом сегменте наличного рынка Днепра, что в свою очередь обеспечило обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 30 октября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не претерпели изменений.



По сравнению с закрытием 29 октября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизилась на 1,0 коп., офера не изменились.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 30 октября уровнями 32,07/32,25 UAH/EUR, констатировав в течение вторника восьмикопеечное снижение бидов на фоне пятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре упали на 10,0 коп., позиция «предложение» потеряла 5,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 30-го львиную долю внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, изменяя ее цену сообразно настроениям клиентов до полудня и после обеда.

Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.



Иначе говоря, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Разумеется, в подобных условиях наличному евро уделялось меньше внимания.



Однако, наши дилеры, дисконтируя в течение вторника обе позиции наличного евро, учли состоявшийся на европейской сессии рынка forex в период с 14.00 до 15.00 Киева изрядный провал пары евро-доллар, уронившие эту пару в указанное время на отметку $1,1347, где она пребывала в течение часа.



Нелишне повторить старую сентенцию о том, что, как и ранее, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1380 к $1,1362, потеряв в течение этого промежутка времени скромные 18 пунктов.



Полагаю, наши дилеры в большей степени «впечатлились» вышеупомянутым провалом пары евро-доллар на европейской сессии рынка forex, а также «сыграли на опережение», считая перспективы пары евро-доллар далекими от радужных.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 30 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1371 пара евро-доллар к 06.00 поднялась в диапазон 1,1378-1,1385, который не покидала до 08.00 Киева.

Стартовавшая вскоре европейская сессия рынка forex дала старт коррекции пары, которая, как всегда в это время дня, сопровождалась заметно выросшей волатильностью.



Пара евро-доллар начала размашистые разнополярные колебания, которые, однако, не могли предотвратить нисходящий тренд.



Первый тревожный звоночек для пары евро-доллар прозвучал около 14.00, когда она обвалилась, реагируя на скверную макроэкономическую статистику по еврозоне в район отметке $1,1347, где пребывала до 15.00 Киева.

Попытка «реабилитационного» ралли закончилась касанием парой отметки $1,1375 около 17.00 Киева. Последовавшая засим коррекция, затянувшаяся до 20.15 Киева, уронила евро в узкий диапазон $1,1340-1,1343, который пара не покидала до 20.45 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс пары евро-доллар опустился по состоянию на 14.00 Киева с отметки $1,1386 до $1,1344. Негативное влияние на курс евро оказал выход индекса ВВП в еврозоне за III квартал, который оказался ниже прогнозов и является минимальным с 2014 года.



Отрицательным фактором для евро остается также ситуация вокруг Италии. Премьер-министр Италии Конте заявил сегодня, что запланированный на следующий год параметр дефицита бюджета изменяться не будет. Конте отметил, что слабые данные по ВВП в стране за третий квартал ожидались, поэтому на следующий год был запланирован экспансионистский бюджет, дефицит которого не превысит 2.4% от ВВП.



Курс пары фунт-доллар упал с уровня $1,2810 до $1,2727, минимальной отметки за последние два месяца.

Давление на курс фунта оказывает патовая ситуация на переговорах по Brexit. Премьер-министр Великобритании Мэй заявила 30-го, что проведение внеочередных парламентских выборов не планируется. Мэй также отметила, что «жесткой» границы между Ирландией и Северной Ирландией не будет.

Курс пары доллар-иена вырос с отметки ¥112,29 до ¥112,93. Поддержку курсу доллара оказало заявление президента США Трампа о том, что он ожидает заключение «великого» торгового соглашения с Китаем.



Премьер-министр Японии Абе заявил во вторник, что последние три года проводилась правильная политика по выводу страны из дефляции. Абе отметил, что полностью доверяет министру финансов Асо и Управляющему Банка Японии Куроде. Абе подчеркнул, что необходимо продолжать текущую кредитно-денежную политику.



Надежды на укрепление евро рухнули после новостей об отставке Меркель.

Шансы евро на укрепление почти испарились после событий в Германии, которые могут оказать большое влияние на всю еврозону.



Евро в октябре может подешеветь на максимальную величину с мая после того, как

Ангела Меркель, которая многие годы была оплотом стабильности в регионе, сообщила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок полномочий партийного лидера в декабре и не будет баллотироваться на пост канцлера в 2021 году. А с начала года валюта подешевела более чем на 5%, сбив с толку аналитиков, ожидавших ралли.



Доходность облигаций Германии скакнула вверх на фоне ожиданий увеличения расходов ФРГ после ухода Меркель. В Crossbridge Capital считают маловероятным, что Меркель останется на посту канцлера до окончания срока полномочий, а отсутствие явного преемника «лишь усилит беспокойство» инвесторов.



Заявление Меркель прозвучало, когда инвесторы только вздохнули с облегчением после того, как агентство S&P Global Ratings оставило рейтинг Италии без изменений, понизив прогноз по стране с одной из самых высоких долговых нагрузок в еврозоне. В Меркель инвестиционные управляющие видели лидера, способного справиться с такими вызовами, как миграция и выход Великобритании из Евросоюза.

«Для ЕС и еврозоны хуже сильной Германии может быть только слабая Германия, - сказал инвестиционный директор Crossbridge Capital в Лондоне Маниш Сингх. - С уходом Меркель ЕС лишится единственного политического лидера, который, как представляется, обладает достаточным весом и опытом для того, чтобы удерживать от распада союз, сталкивающийся то с одним, то с другим кризисом. ЕС может утратить единство и направление, что обернется тяжелыми социальными последствиями для всего континента».



Таким образом, хотя пара евро-доллар в пятницу вечером достигала отметки $1,1420, на этом все успехи коррекции от прошедшего падения закончились. В диапазон $1,1430-1,1620 пара не смогла вернуться до сих пор, хотя еще и не опускалась ниже $1,1344.



Утрата динамики роста была во многом связана с тем, что 14.30 Киева 29-го данные по индексу цен личного потребления (PCE) в США за сентябрь не показали такого же заметного снижения, как ранее индекс потребительских цен за сентябрь и квартальные данные по индексу PCE.

Общий PCE за сентябрь упал с 2,2% до 2,0%, как и ожидалось, а базовый PCE (без учета цен на продовольствие и энергоносители) остался неизменным на уровне 2,0%, как и ожидалось.



В итоге опасения относительно того, что ФРС может замедлить темпы повышения ставок вследствие падения инфляции заметно поумерились. Вероятность повышения ставки ФРС в декабре согласно фьючерсам на ставки отыграла часть потерь и выросла до 72,8%.

Конечно, это все равно меньше, чем максимум вероятности, наблюдавшийся 19 октября на уровне 81%. Вероятность упала и остается низкой скорее не из-за слабых данных по инфляции, а вследствие продолжающегося падения американского фондового рынка. Индекс Dow Jones еще на прошлой неделе вышел в «минус» по итогам года, в понедельник новый минимум года показан на отметке 24442 пункта (против закрытия 2017 года на уровне 24719 пункта).



Индекс акций развивающихся рынков MSCI EM упал в понедельник до нового минимума года 934.



А если общее сворачивание аппетитов к риску продолжится, то и пара евро-доллар пойдет вниз вне зависимости от перспектив повышения ставки ФРС. Впрочем, пока, с прошлой пятницы, представители ФРС не комментировали перспективы монетарной политики.



На текущий момент (21.00 Киева) пара евро-доллар находится на отметке $1,1343 и перспективы ее выглядят все более незавидно. Пока не видно, что может поддержать курс евро, почти все факторы играют против него.



Во вторник вышли данные по росту ВВП еврозоны в III-ем квартале по первой оценке. Рост составил 0,2% кв/кв против прогноза 0,4% кв/кв и 0,4% кв/кв во II-ом квартале, годовой рост сократился с 2,1% до 1,7% г/г (прогноз 1,8% г/г).



Ситуация сейчас такова, что при обновлении минимума пятницы на $1,1334 вряд ли что сможет остановить пару от дальнейшего снижения к $1,12 и далее. Кажется, что евро от этого может спасти только чудо…



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,07/32,25 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное восьмикопеечное снижение бидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», не изменившись в течение вторника по спросу, и потеряв 20 пунктов по предложению



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,426 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля не изменились, офера потеряли 20 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 30 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему с закрытия понедельника на 10,0 коп. спросу и потерявшему 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 30 октября по спросу не изменились, потеряв 20 пунктов по оферам.



Торги безналичным долларом 30 октября в Украине снова проходили в нисходящем тренде, разочаровав спекулянтов, ожидавших отскока цен «американца» на выросшей стараниями Казначейства гривневой ликвидности.



Однако, судя по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, на этом участке была пролонгирована «гривневая диета», на которую, к слову, указали выросшие в течение нескольких часов ставки по гривневым межбанковским кредитам Overnight Depo с уровня 16,25/18,25% к отметке 16,50/18,25% годовых.



Таким образом, потенциальные покупатели СКВ на межбанке затаились, а выросший приток экспортной выручки из-за рубежа помогал безналичному «американцу» формировать новое локальное дно.



Наличный рынок по-прежнему сдержанно отнесся к пролонгации «медвежьего» тренда в «зеленом» секторе межбанка, продемонстрировав некоторую коррекцию долларовых цен.



Тем не менее, ожидания «заливки» Казначейством 2,0-3,0 млрд. гривневой ликвидности никуда не делись. К тому же «медвежий» тренд безналичной пары доллар-гривня медленно, но верно формирует у цен «американца» привлекательность для возобновления его покупок. Думаю, операция Казначейства, добавив на рынок гривневой ликвидности, не приведет к заметному отскоку курса безналичного доллара. Дело ограничится незначительным ростом СКВ или даже относительной стабильностью, сменившей нисходящий тренд безналичного доллара, затянувшийся на три последних сессии межбанка.

