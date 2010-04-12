|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 жов, 2018 22:57
ЛАД написав: Qwerty написав: zzzzzz написав:
Нас должны больше интересовать не амерские акции а цены на сталь и зерно.
А там как раз печалька.
В темі зерна печалька нажаль зараз у всьому... Великий врожай вийшов великим боком нам.
А можна трохи подробніше - чому?
Не готова держава виявилась до великого врожаю... Елеватори забиті зерном, сушити і зберігати немає де, з вагонами під погрузку і доставку в порти та ж дилема, їх просто не вистачає... Давати нормальну ціну трейдери не хочуть... Буде в цьому році половина врожаю в полі стояти до весни... А кредити віддавати потрібно, ну й ціни на пальне, добрива, засоби захисту і все інше вже показали свій чималий ріст.
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 1794
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:01
Qwerty
Дякую!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 10776
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3339 раз.
- Подякували: 3176 раз.
-
- Профіль
-
1
2
4
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:02
Alex2006 написав: ЛАД написав:
Побьём, но чуть позже. Возможно, скоро.
А где 2006 с "эффектом 20-х чисел"?
Ну это уже даже не смешно. Я же уже объяснял 100 раз об этом и вы даже комментировали мой пост, значит точно должны были его читать:viewtopic.php?p=4440267#p4440267
В этом месяце это 29-31 числа.
Теперь увидели?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
-
Alex2006
-
-
- Повідомлень: 3301
- З нами з: 13.06.15
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 434 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:02
ЗЫ
Что касается Била Гейтса и его участия в обсуждении демографической повестки дня человечества ...
Мы, мыслители третьего тысячелетия, не можем об этом сейчас не задумываться.
Почему?
Приведу пример, который любит приводить первый вице-президент Мирового банка, болгарка Кристалина Георгиева.
Когда она была еще ребенком, население Болгарии и Кении было примерно одинаковым - около 8 млн. человек.
Сейчас население Болгарии 7,3 млн., а Кении 46 миллиона человек!
Колоссальный рост в самых бедных странах. Нищета плодит еще большу нищету.
И теперь 7 млн. болгар размножаются со скоростью 1,5 ребенка на пару, а 46 млн. кенийцев со скоростью 5-7 детей на пару населения.
В Западной Африке 50% населения люди до 14 лет. А им надо дать образование, т.е. всем дать учителя, место в школе и в университете, а потом практически одновремнно рабочее место! В странах, где уже безработица под 80% населения.
Проблема планетарная.
А что будет еще через 20, 50, 100 лет?
Как будут жить с ней наши дети, внуки, правнуки?
Ведь она не обойдет их стороной.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 6628
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 287 раз.
- Подякували: 3290 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:05
edvardd написав:
Сегодня ДС написал про поход за стопами на 1,16, ловите его и валите из евро, последнее китайское предупреждение...
А чим же в європейських столицях розраховуватись... Навпаки тільки купляємо, щоб там витрачати... Правда щось з погодою там не заладилось.
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 1794
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:20
Alex2006 написав: Alex2006 написав: ЛАД написав:
Побьём, но чуть позже. Возможно, скоро.
А где 2006 с "эффектом 20-х чисел"?
Ну это уже даже не смешно. Я же уже объяснял 100 раз об этом и вы даже комментировали мой пост, значит точно должны были его читать:viewtopic.php?p=4440267#p4440267
В этом месяце это 29-31 числа.
Теперь увидели?
Не-а.
18.10 - 27,92 __ 24.10 - 28,15 __ 29.10 - 28,27
19.10 - 28,04 __ 25.10 - 28,21 __ 30.10 - 28,20
22.10 - 28,18 __ 26.10 - 28,33 __ 31.10 - 28,16
23.10 - 28,08
Падения в 20-х числах не вижу.
Вижу только 2-дневный подскок 26 и 29 числа. 30 и 31 легкий откат, но всё равно выше, чем до 24 числа.
И почему у Вас "20-е числа" каждый раз в разные даты?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 10776
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3339 раз.
- Подякували: 3176 раз.
-
- Профіль
-
1
2
4
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:27
дядя Caша
Интересно получается. pesikot
"у Вы ставите за пост +, мне за ответ ему замечание за "выяснение отношений".
Спасибо, всё понятно.
Оскорбления на ветке тоже допустимы только в одну сторону.
Если бы я ответил будивельнику в том же духе, как он написал выше, как быстро и на сколько меня забанили бы?
За такой пост, как удалённый по моей жалобе у неадекватного, думаю, бан был бы на неделю точно.
Спокойной ночи всем!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 10776
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3339 раз.
- Подякували: 3176 раз.
-
- Профіль
-
1
2
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13562
|1538653
|
Вів 30 жов, 2018 17:37
Zebra
|
|6459
|1368004
|
Пон 29 жов, 2018 19:05
ЛОБ
|
|159
|246573
|
|