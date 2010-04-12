RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6653665466556656

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:57

  ЛАД написав:
  Qwerty написав:
  zzzzzz написав:Нас должны больше интересовать не амерские акции а цены на сталь и зерно.
А там как раз печалька.

В темі зерна печалька нажаль зараз у всьому... Великий врожай вийшов великим боком нам.

А можна трохи подробніше - чому?

Не готова держава виявилась до великого врожаю... Елеватори забиті зерном, сушити і зберігати немає де, з вагонами під погрузку і доставку в порти та ж дилема, їх просто не вистачає... Давати нормальну ціну трейдери не хочуть... Буде в цьому році половина врожаю в полі стояти до весни... А кредити віддавати потрібно, ну й ціни на пальне, добрива, засоби захисту і все інше вже показали свій чималий ріст.
Qwerty
 
Повідомлень: 1794
З нами з: 25.02.15
Подякував: 228 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:01

Qwerty
Дякую!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10776
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3339 раз.
Подякували: 3176 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:02

  Alex2006 написав:
  ЛАД написав:Побьём, но чуть позже. Возможно, скоро.
А где 2006 с "эффектом 20-х чисел"?

Ну это уже даже не смешно. Я же уже объяснял 100 раз об этом и вы даже комментировали мой пост, значит точно должны были его читать:
viewtopic.php?p=4440267#p4440267
В этом месяце это 29-31 числа.

Теперь увидели?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3301
З нами з: 13.06.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:02

ЗЫ
Что касается Била Гейтса и его участия в обсуждении демографической повестки дня человечества ...
Мы, мыслители третьего тысячелетия, не можем об этом сейчас не задумываться.
Почему?
Приведу пример, который любит приводить первый вице-президент Мирового банка, болгарка Кристалина Георгиева.
Когда она была еще ребенком, население Болгарии и Кении было примерно одинаковым - около 8 млн. человек.
Сейчас население Болгарии 7,3 млн., а Кении 46 миллиона человек!
Колоссальный рост в самых бедных странах. Нищета плодит еще большу нищету.
И теперь 7 млн. болгар размножаются со скоростью 1,5 ребенка на пару, а 46 млн. кенийцев со скоростью 5-7 детей на пару населения.
В Западной Африке 50% населения люди до 14 лет. А им надо дать образование, т.е. всем дать учителя, место в школе и в университете, а потом практически одновремнно рабочее место! В странах, где уже безработица под 80% населения.
Проблема планетарная.
А что будет еще через 20, 50, 100 лет?
Как будут жить с ней наши дети, внуки, правнуки?
Ведь она не обойдет их стороной.
:roll: :roll: :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6628
З нами з: 14.11.11
Подякував: 287 раз.
Подякували: 3290 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:05

  edvardd написав:Сегодня ДС написал про поход за стопами на 1,16, ловите его и валите из евро, последнее китайское предупреждение...

А чим же в європейських столицях розраховуватись... Навпаки тільки купляємо, щоб там витрачати... Правда щось з погодою там не заладилось.
Qwerty
 
Повідомлень: 1794
З нами з: 25.02.15
Подякував: 228 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:20

  Alex2006 написав:
  Alex2006 написав:
  ЛАД написав:Побьём, но чуть позже. Возможно, скоро.
А где 2006 с "эффектом 20-х чисел"?

Ну это уже даже не смешно. Я же уже объяснял 100 раз об этом и вы даже комментировали мой пост, значит точно должны были его читать:
viewtopic.php?p=4440267#p4440267
В этом месяце это 29-31 числа.

Теперь увидели?

Не-а.
18.10 - 27,92 __ 24.10 - 28,15 __ 29.10 - 28,27
19.10 - 28,04 __ 25.10 - 28,21 __ 30.10 - 28,20
22.10 - 28,18 __ 26.10 - 28,33 __ 31.10 - 28,16
23.10 - 28,08
Падения в 20-х числах не вижу.
Вижу только 2-дневный подскок 26 и 29 числа. 30 и 31 легкий откат, но всё равно выше, чем до 24 числа.
И почему у Вас "20-е числа" каждый раз в разные даты?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10776
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3339 раз.
Подякували: 3176 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:27

дядя Caша
Интересно получается. pesikot"у Вы ставите за пост +, мне за ответ ему замечание за "выяснение отношений". :)
Спасибо, всё понятно.
Оскорбления на ветке тоже допустимы только в одну сторону.
Если бы я ответил будивельнику в том же духе, как он написал выше, как быстро и на сколько меня забанили бы? :)
За такой пост, как удалённый по моей жалобе у неадекватного, думаю, бан был бы на неделю точно.

Спокойной ночи всем!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10776
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3339 раз.
Подякували: 3176 раз.
 
Профіль
1
2
4
  #<1 ... 6653665466556656
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД, ЛОБ і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1355, 1356, 1357
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13562 1538653
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 17:37
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 644, 645, 646
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6459 1368004
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 жов, 2018 19:05
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246573
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.