Додано: Вів 30 жов, 2018 23:02

ЗЫЧто касается Била Гейтса и его участия в обсуждении демографической повестки дня человечества ...Мы, мыслители третьего тысячелетия, не можем об этом сейчас не задумываться.Почему?Приведу пример, который любит приводить первый вице-президент Мирового банка, болгарка Кристалина Георгиева.Когда она была еще ребенком, население Болгарии и Кении было примерно одинаковым - около 8 млн. человек.Сейчас население Болгарии 7,3 млн., а Кении 46 миллиона человек!Колоссальный рост в самых бедных странах. Нищета плодит еще большу нищету.И теперь 7 млн. болгар размножаются со скоростью 1,5 ребенка на пару, а 46 млн. кенийцев со скоростью 5-7 детей на пару населения.В Западной Африке 50% населения люди до 14 лет. А им надо дать образование, т.е. всем дать учителя, место в школе и в университете, а потом практически одновремнно рабочее место! В странах, где уже безработица под 80% населения.Проблема планетарная.А что будет еще через 20, 50, 100 лет?Как будут жить с ней наши дети, внуки, правнуки?Ведь она не обойдет их стороной.