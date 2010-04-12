zzzzzz написав:Нас должны больше интересовать не амерские акции а цены на сталь и зерно. А там как раз печалька.
В темі зерна печалька нажаль зараз у всьому... Великий врожай вийшов великим боком нам.
А можна трохи подробніше - чому?
Не готова держава виявилась до великого врожаю... Елеватори забиті зерном, сушити і зберігати немає де, з вагонами під погрузку і доставку в порти та ж дилема, їх просто не вистачає... Давати нормальну ціну трейдери не хочуть... Буде в цьому році половина врожаю в полі стояти до весни... А кредити віддавати потрібно, ну й ціни на пальне, добрива, засоби захисту і все інше вже показали свій чималий ріст.
ЗЫ Что касается Била Гейтса и его участия в обсуждении демографической повестки дня человечества ... Мы, мыслители третьего тысячелетия, не можем об этом сейчас не задумываться. Почему? Приведу пример, который любит приводить первый вице-президент Мирового банка, болгарка Кристалина Георгиева. Когда она была еще ребенком, население Болгарии и Кении было примерно одинаковым - около 8 млн. человек. Сейчас население Болгарии 7,3 млн., а Кении 46 миллиона человек! Колоссальный рост в самых бедных странах. Нищета плодит еще большу нищету. И теперь 7 млн. болгар размножаются со скоростью 1,5 ребенка на пару, а 46 млн. кенийцев со скоростью 5-7 детей на пару населения. В Западной Африке 50% населения люди до 14 лет. А им надо дать образование, т.е. всем дать учителя, место в школе и в университете, а потом практически одновремнно рабочее место! В странах, где уже безработица под 80% населения. Проблема планетарная. А что будет еще через 20, 50, 100 лет? Как будут жить с ней наши дети, внуки, правнуки? Ведь она не обойдет их стороной.
дядя Caша Интересно получается. pesikot"у Вы ставите за пост +, мне за ответ ему замечание за "выяснение отношений". Спасибо, всё понятно. Оскорбления на ветке тоже допустимы только в одну сторону. Если бы я ответил будивельнику в том же духе, как он написал выше, как быстро и на сколько меня забанили бы? За такой пост, как удалённый по моей жалобе у неадекватного, думаю, бан был бы на неделю точно.
Спокойной ночи всем!
P.s. Интересно, много ещё людей, кроме будивельника и Васи-неадекватного, считают, что мы можем гордиться нашими успехами, потому что "В 2015-2018 наш ВВП зріс на 30% в доларах."?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЧИА написав:ИМХО, это лучше, чем за 3 дня слить 20 лсрдов уе
И как же он их слил? Это не более, чем фондовая переоценка стоимости его пакета Amazon. Сегодня минус, завтра плюс...
Или по вашему, основатель и СЕО компании должен на биржах расставлять стоп-ордера на свои акции? Я хотел бы посмотреть на тех инвесторов, которые после этого захотят ими владеть! Финансовый же форум, вроде, а пишите глупости (как есть - сорри)...
ЛАД написав:За такой пост, как удалённый по моей жалобе у неадекватного,
ЛАД написав:Васи-неадекватного,
ЛАД написав:на сколько меня забанили бы?
Напевне, що вже пора, ДС не будьте таким черствим, тож просить гігант логореї ((или «словесный понос» — по аналогии с диареей) — пустословие, болтовня, длинные бессмысленные речи, произносимые ораторами- Вікіпедія) і отєц рашистской пропаганды
Востаннє редагувалось нетотожнийдефініцій в Сер 31 жов, 2018 07:07, всього редагувалось 2 разів.