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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6654665566566657

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 06:28

  ЛАД написав:prodigy
Там, правда, и затраты повыше. А главное, устроиться посложнее, чем в Польше или Чехии.


затраты те же: продукты на 5-7% дороже, чем в Польше, жилье как правило почти бесплатное ( у родственников или друзей, кто выехал туда 15 лет назад), при них и работу получают.
В Польше/Чехии знание 100-120 слов почти достаточно для спилкування, в Германии -нет.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 06:48

  нетотожнийдефініцій написав:За 9 месяцев 2018 года госбюджет сведен с профицитом в 7 миллиардов.
Профицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2018 года составил 7,329 миллиардов гривень.
Об этом сообщила Государственная казначейская служба Украины, передает "Интерфакс-Украина".
Согласно ее данным, профицит общего фонда за указанный период составил 11,384 млрд грн, тогда как бюджет спецфонда сведен с дефицитом 4,054 млрд грн.

А щоб вата зовсім не захірєла (без неї тут буде нуднувато :mrgreen: ) Добавлю для вати єлєй на душу, нехай смакують :D :

По итогам восьми месяцев 2018 года госбюджет был сведен с профицитом 11,8 млрд грн.


11,8млрд=400млн долл

у венгров и то больше 470млн евро=530 млн долл (с населением 10 млн)

https://www.linkedin.com/pulse/%D0%B2%D ... kasz%C3%B3
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 06:51

  Senkiv написав:всім привіт!
Як думаєте, вже пора брати євро, чи ще буде падати???

*Відправлено з Чату


будет еще падать
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