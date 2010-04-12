ЛАД написав:prodigy Там, правда, и затраты повыше. А главное, устроиться посложнее, чем в Польше или Чехии.
затраты те же: продукты на 5-7% дороже, чем в Польше, жилье как правило почти бесплатное ( у родственников или друзей, кто выехал туда 15 лет назад), при них и работу получают. В Польше/Чехии знание 100-120 слов почти достаточно для спилкування, в Германии -нет.
нетотожнийдефініцій написав:За 9 месяцев 2018 года госбюджет сведен с профицитом в 7 миллиардов. Профицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2018 года составил 7,329 миллиардов гривень. Об этом сообщила Государственная казначейская служба Украины, передает "Интерфакс-Украина". Согласно ее данным, профицит общего фонда за указанный период составил 11,384 млрд грн, тогда как бюджет спецфонда сведен с дефицитом 4,054 млрд грн.
А щоб вата зовсім не захірєла (без неї тут буде нуднувато ) Добавлю для вати єлєй на душу, нехай смакують :
По итогам восьми месяцев 2018 года госбюджет был сведен с профицитом 11,8 млрд грн.
11,8млрд=400млн долл
у венгров и то больше 470млн евро=530 млн долл (с населением 10 млн)