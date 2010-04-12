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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6654665566566657

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 06:28

  ЛАД написав:prodigy
Там, правда, и затраты повыше. А главное, устроиться посложнее, чем в Польше или Чехии.


затраты те же: продукты на 5-7% дороже, чем в Польше, жилье как правило почти бесплатное ( у родственников или друзей, кто выехал туда 15 лет назад), при них и работу получают.
В Польше/Чехии знание 100-120 слов почти достаточно для спилкування, в Германии -нет.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 06:48

  нетотожнийдефініцій написав:За 9 месяцев 2018 года госбюджет сведен с профицитом в 7 миллиардов.
Профицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2018 года составил 7,329 миллиардов гривень.
Об этом сообщила Государственная казначейская служба Украины, передает "Интерфакс-Украина".
Согласно ее данным, профицит общего фонда за указанный период составил 11,384 млрд грн, тогда как бюджет спецфонда сведен с дефицитом 4,054 млрд грн.

А щоб вата зовсім не захірєла (без неї тут буде нуднувато :mrgreen: ) Добавлю для вати єлєй на душу, нехай смакують :D :

По итогам восьми месяцев 2018 года госбюджет был сведен с профицитом 11,8 млрд грн.


11,8млрд=400млн долл

у венгров и то больше 470млн евро=530 млн долл (с населением 10 млн)

https://www.linkedin.com/pulse/%D0%B2%D ... kasz%C3%B3
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 06:51

  Senkiv написав:всім привіт!
Як думаєте, вже пора брати євро, чи ще буде падати???

*Відправлено з Чату


будет еще падать
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 07:45

  нетотожнийдефініцій написав:
  ЛАД написав:За такой пост, как удалённый по моей жалобе у неадекватного,
  ЛАД написав:Васи-неадекватного,
  ЛАД написав:на сколько меня забанили бы? :)

Напевне, що вже пора, ДС не будьте таким черствим, тож просить гігант логореї ((или «словесный понос» — по аналогии с диареей) — пустословие, болтовня, длинные бессмысленные речи, произносимые ораторами- Вікіпедія) і отєц рашистской пропаганды :mrgreen:

Зображення


Вася, Ви - хамло неймовірне. А те, що Вам дозволили мати кілька клонів, хоча тут за це банять, - ще не означає, що Вам дозволено все.
Своєю тупою поведінкою Ви ганьбите сам образ патріота, яким так наполегливо намагаєтесь себе подати.

ДС, прощу прощения, но уже сил нет смотреть на этого самовлюбленного клоуна.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 08:27

  ЛАД написав:
Найбільше українське підприємство з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок «Мотор Січ» в січні-вересні 2018 року скоротило чистий прибуток у 4,78 раза порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до 543,3 млн грн.
Про це йдеться в квартальному звіті підприємства, опублікованому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Згідно з повідомленням, за звітний період «Мотор Січ» скоротила дохід від реалізації продукції на 13,2% - до 7,91 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, «Мотор Січ» в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшило чистий прибуток на 51,6% - до 3,1 млрд грн з 2,044 млрд грн.


Детальніше читайте на УНІАН: https://economics.unian.ua/industry/10318092-naybilshe-ukrajinske-pidpriyemstvo-z-vipusku-aviadviguniv-skorotiv-pributok-u-5-raziv.html


це дивно і підозріло
широкий спектр продукції, оборонка
можливо виводять бабло перед виборами?
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 08:47

  Искатель написав:
  нетотожнийдефініцій написав:
  ЛАД написав:За такой пост, как удалённый по моей жалобе у неадекватного,
  ЛАД написав:Васи-неадекватного,
  ЛАД написав:на сколько меня забанили бы? :)

Напевне, що вже пора, ДС не будьте таким черствим, тож просить гігант логореї ((или «словесный понос» — по аналогии с диареей) — пустословие, болтовня, длинные бессмысленные речи, произносимые ораторами- Вікіпедія) і отєц рашистской пропаганды :mrgreen:

Зображення


Вася, Ви - хамло неймовірне. А те, що Вам дозволили мати кілька клонів, хоча тут за це банять, - ще не означає, що Вам дозволено все.
Своєю тупою поведінкою Ви ганьбите сам образ патріота, яким так наполегливо намагаєтесь себе подати.

ДС, прощу прощения, но уже сил нет смотреть на этого самовлюбленного клоуна.

«Патріотизм - останній прихисток для негідників»(с)
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