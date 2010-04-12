Додано: Сер 31 жов, 2018 10:03

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,15/28,17 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки возобновления расширения гривневого ресурса.



Об этом дали понять повысившиеся с уровня 50 937,6 млн. грн. к отметке 51 117,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова возобновило компенсацию НДС, «наливая» рынку маленькими порциями. Чтобы не допустить чрезмерного скачка курса доллара на межбанке .



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,75/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 30 октября по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 30 октября по спросу понизился на 10 пунктов, по оферам не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1342, повысившись до $1,1344 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1346 на открытии торгов в Европе.



Дата: 31 октября 2018 г. на 09.55



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,18/28,22 UAH/USD

€ – 32,15/32,23 UAH/EUR

RUB – 0,425/0,427 UAH/RUB



US