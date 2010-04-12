нетотожнийдефініцій написав:За 9 месяцев 2018 года госбюджет сведен с профицитом в 7 миллиардов. Профицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2018 года составил 7,329 миллиардов гривень. Об этом сообщила Государственная казначейская служба Украины, передает "Интерфакс-Украина". Согласно ее данным, профицит общего фонда за указанный период составил 11,384 млрд грн, тогда как бюджет спецфонда сведен с дефицитом 4,054 млрд грн.
А щоб вата зовсім не захірєла (без неї тут буде нуднувато ) Добавлю для вати єлєй на душу, нехай смакують :
По итогам восьми месяцев 2018 года госбюджет был сведен с профицитом 11,8 млрд грн.
11,8млрд=400млн долл
у венгров и то больше 470млн евро=530 млн долл (с населением 10 млн)
Найбільше українське підприємство з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок «Мотор Січ» в січні-вересні 2018 року скоротило чистий прибуток у 4,78 раза порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до 543,3 млн грн. Про це йдеться в квартальному звіті підприємства, опублікованому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Згідно з повідомленням, за звітний період «Мотор Січ» скоротила дохід від реалізації продукції на 13,2% - до 7,91 млрд грн. Як повідомляв УНІАН, «Мотор Січ» в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшило чистий прибуток на 51,6% - до 3,1 млрд грн з 2,044 млрд грн.
Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,016797(0,063459). Йшов ДОГОРИ на тижні в середньому по 1,6797 копійки за добу. Підіймався в чотири рази повільніше ніж на тому тижні.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,006969(0,006835). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,6969 копійки за добу. Швидше того тижня всього на 2 відсотка.
Повні оберти МБ за тиждень - 2558,8670(2281,0383). Оберти більші. Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 511,7734044(570,2595857) млн. долярів. Це меньше на 11,43 відсотка від того тижня. Попередній тиждень був на день коротший! Середньоарифметичні оберти за рік на добу - 415,41(412,95). Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СерРічна на кінець тижня - 27,11108941. Курс готівки і НБУ вище. Доляр продавати має ценз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Найбільше українське підприємство з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок «Мотор Січ» в січні-вересні 2018 року скоротило чистий прибуток у 4,78 раза порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до 543,3 млн грн. Про це йдеться в квартальному звіті підприємства, опублікованому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Згідно з повідомленням, за звітний період «Мотор Січ» скоротила дохід від реалізації продукції на 13,2% - до 7,91 млрд грн. Як повідомляв УНІАН, «Мотор Січ» в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшило чистий прибуток на 51,6% - до 3,1 млрд грн з 2,044 млрд грн.
це дивно і підозріло широкий спектр продукції, оборонка можливо виводять бабло перед виборами?
ничего удивительного, просто основные покупатели продукции - северные соседи, налаживают собственное производства, позволяющеее заместить поставки отсюда, пока правда не в полном, но у же в значительном обьеме.
Alex2006 написав:Ну это уже даже не смешно. Я же уже объяснял 100 раз об этом и вы даже комментировали мой пост, значит точно должны были его читать: viewtopic.php?p=4440267#p4440267 В этом месяце это 29-31 числа.
Теперь увидели?
Не-а. 18.10 - 27,92 __ 24.10 - 28,15 __ 29.10 - 28,27 19.10 - 28,04 __ 25.10 - 28,21 __ 30.10 - 28,20 22.10 - 28,18 __ 26.10 - 28,33 __ 31.10 - 28,16 23.10 - 28,08 Падения в 20-х числах не вижу. Вижу только 2-дневный подскок 26 и 29 числа. 30 и 31 легкий откат, но всё равно выше, чем до 24 числа.
P.s. Я привёл курсы НБУ. На нале всё это было бы ещё заметнее. Е сожалению, не записываю курсы, поэтому привести не могу. И почему у Вас "20-е числа" каждый раз в разные даты?
Это же зависит от календаря. Суть - в конце месяца, когда нужно заводить валюту для расчетов. Если по календарю последние дни месяца - суббота, воскресенье, понедельник - то скорее всего заводить валюту будут на предыдущей неделе, чтобы не оттягивать до понедельника. В нашем случае в конце месяца имели 3 рабочих дня на этой неделе, поэтому все решили заводить в пятницу, понедельник и вторник, чтобы спокойно успеть произвести все расчеты. Сегодня уже возможен рост, т.к. банки любят сгребать валюту в последний день месяца для хорошей статистики.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
ЛАД написав:Не-а. 18.10 - 27,92 __ 24.10 - 28,15 __ 29.10 - 28,27 19.10 - 28,04 __ 25.10 - 28,21 __ 30.10 - 28,20 22.10 - 28,18 __ 26.10 - 28,33 __ 31.10 - 28,16 23.10 - 28,08 Падения в 20-х числах не вижу. Вижу только 2-дневный подскок 26 и 29 числа. 30 и 31 легкий откат, но всё равно выше, чем до 24 числа.
P.s. Я привёл курсы НБУ. На нале всё это было бы ещё заметнее. Е сожалению, не записываю курсы, поэтому привести не могу. И почему у Вас "20-е числа" каждый раз в разные даты?
Это же зависит от календаря. Суть - в конце месяца, когда нужно заводить валюту для расчетов. Если по календарю последние дни месяца - суббота, воскресенье, понедельник - то скорее всего заводить валюту будут на предыдущей неделе, чтобы не оттягивать до понедельника. В нашем случае в конце месяца имели 3 рабочих дня на этой неделе, поэтому все решили заводить в пятницу, понедельник и вторник, чтобы спокойно успеть произвести все расчеты. Сегодня уже возможен рост, т.к. банки любят сгребать валюту в последний день месяца для хорошей статистики.
Что именно должно улучшить в статистике сгребание валюты?
Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,15/28,17 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки возобновления расширения гривневого ресурса.
Об этом дали понять повысившиеся с уровня 50 937,6 млн. грн. к отметке 51 117,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова возобновило компенсацию НДС, «наливая» рынку маленькими порциями. Чтобы не допустить чрезмерного скачка курса доллара на межбанке .
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,75/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 30 октября по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 30 октября по спросу понизился на 10 пунктов, по оферам не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1342, повысившись до $1,1344 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1346 на открытии торгов в Европе.
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.07 Киева понизились, игнорируя признаки расширения гривневой ликвидности, оказавшись на уровне 28,10/28,12 UAH/USD. Рынок открылся в условиях преобладания продаж «американца».