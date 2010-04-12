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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6655665666576658>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 06:48

  нетотожнийдефініцій написав:За 9 месяцев 2018 года госбюджет сведен с профицитом в 7 миллиардов.
Профицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2018 года составил 7,329 миллиардов гривень.
Об этом сообщила Государственная казначейская служба Украины, передает "Интерфакс-Украина".
Согласно ее данным, профицит общего фонда за указанный период составил 11,384 млрд грн, тогда как бюджет спецфонда сведен с дефицитом 4,054 млрд грн.

А щоб вата зовсім не захірєла (без неї тут буде нуднувато :mrgreen: ) Добавлю для вати єлєй на душу, нехай смакують :D :

По итогам восьми месяцев 2018 года госбюджет был сведен с профицитом 11,8 млрд грн.


11,8млрд=400млн долл

у венгров и то больше 470млн евро=530 млн долл (с населением 10 млн)

https://www.linkedin.com/pulse/%D0%B2%D ... kasz%C3%B3
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 06:51

  Senkiv написав:всім привіт!
Як думаєте, вже пора брати євро, чи ще буде падати???

*Відправлено з Чату


будет еще падать
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 08:27

  ЛАД написав:
Найбільше українське підприємство з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок «Мотор Січ» в січні-вересні 2018 року скоротило чистий прибуток у 4,78 раза порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до 543,3 млн грн.
Про це йдеться в квартальному звіті підприємства, опублікованому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Згідно з повідомленням, за звітний період «Мотор Січ» скоротила дохід від реалізації продукції на 13,2% - до 7,91 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, «Мотор Січ» в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшило чистий прибуток на 51,6% - до 3,1 млрд грн з 2,044 млрд грн.


Детальніше читайте на УНІАН: https://economics.unian.ua/industry/10318092-naybilshe-ukrajinske-pidpriyemstvo-z-vipusku-aviadviguniv-skorotiv-pributok-u-5-raziv.html


це дивно і підозріло
широкий спектр продукції, оборонка
можливо виводять бабло перед виборами?
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 08:53

Середньорічна-зважена


Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!

Дата_____Об`єм _СерДоб___Дельта__СерРічна_Дельта
_________МБ_____ова______на вчора__________на вчора
22.10.2018 440,913943 28,080405 -0,1016 27,081683 0,005440595
23.10.2018 602,886492 28,149402 0,0690 27,089535 0,007851914
24.10.2018 446,140909 28,213097 0,0637 27,095616 0,006081282
25.10.2018 588,097861 28,335582 0,1225 27,104400 0,008784109
26.10.2018 480,827817 28,265984 -0,0696 27,111090 0,006689141

Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,016797(0,063459). Йшов ДОГОРИ на тижні в середньому по 1,6797 копійки за добу. Підіймався в чотири рази повільніше ніж на тому тижні.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,006969(0,006835). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,6969 копійки за добу. Швидше того тижня всього на 2 відсотка.

Повні оберти МБ за тиждень - 2558,8670(2281,0383). Оберти більші. Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 511,7734044(570,2595857) млн. долярів. Це меньше на 11,43 відсотка від того тижня. Попередній тиждень був на день коротший! Середньоарифметичні оберти за рік на добу - 415,41(412,95). Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

СерРічна на кінець тижня - 27,11108941. Курс готівки і НБУ вище. Доляр продавати має ценз.

Вставити очі у график.

Вставити очі у пройдешній рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:38

  jump написав:
  ЛАД написав:
Найбільше українське підприємство з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок «Мотор Січ» в січні-вересні 2018 року скоротило чистий прибуток у 4,78 раза порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до 543,3 млн грн.
Про це йдеться в квартальному звіті підприємства, опублікованому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Згідно з повідомленням, за звітний період «Мотор Січ» скоротила дохід від реалізації продукції на 13,2% - до 7,91 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, «Мотор Січ» в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшило чистий прибуток на 51,6% - до 3,1 млрд грн з 2,044 млрд грн.


Детальніше читайте на УНІАН: https://economics.unian.ua/industry/10318092-naybilshe-ukrajinske-pidpriyemstvo-z-vipusku-aviadviguniv-skorotiv-pributok-u-5-raziv.html


це дивно і підозріло
широкий спектр продукції, оборонка
можливо виводять бабло перед виборами?


ничего удивительного, просто основные покупатели продукции - северные соседи, налаживают собственное производства, позволяющеее заместить поставки отсюда, пока правда не в полном, но у же в значительном обьеме.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:51

  ЛАД написав:
  Alex2006 написав:
  Alex2006 написав:Ну это уже даже не смешно. Я же уже объяснял 100 раз об этом и вы даже комментировали мой пост, значит точно должны были его читать:
viewtopic.php?p=4440267#p4440267
В этом месяце это 29-31 числа.

Теперь увидели?

Не-а.
18.10 - 27,92 __ 24.10 - 28,15 __ 29.10 - 28,27
19.10 - 28,04 __ 25.10 - 28,21 __ 30.10 - 28,20
22.10 - 28,18 __ 26.10 - 28,33 __ 31.10 - 28,16
23.10 - 28,08
Падения в 20-х числах не вижу.
Вижу только 2-дневный подскок 26 и 29 числа. 30 и 31 легкий откат, но всё равно выше, чем до 24 числа.

P.s. Я привёл курсы НБУ. На нале всё это было бы ещё заметнее. Е сожалению, не записываю курсы, поэтому привести не могу.
И почему у Вас "20-е числа" каждый раз в разные даты?

Это же зависит от календаря. Суть - в конце месяца, когда нужно заводить валюту для расчетов. Если по календарю последние дни месяца - суббота, воскресенье, понедельник - то скорее всего заводить валюту будут на предыдущей неделе, чтобы не оттягивать до понедельника. В нашем случае в конце месяца имели 3 рабочих дня на этой неделе, поэтому все решили заводить в пятницу, понедельник и вторник, чтобы спокойно успеть произвести все расчеты. Сегодня уже возможен рост, т.к. банки любят сгребать валюту в последний день месяца для хорошей статистики.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:57

Re: Валютный рынок в контексте

Alex2006 написав:
  ЛАД написав:Не-а.
18.10 - 27,92 __ 24.10 - 28,15 __ 29.10 - 28,27
19.10 - 28,04 __ 25.10 - 28,21 __ 30.10 - 28,20
22.10 - 28,18 __ 26.10 - 28,33 __ 31.10 - 28,16
23.10 - 28,08
Падения в 20-х числах не вижу.
Вижу только 2-дневный подскок 26 и 29 числа. 30 и 31 легкий откат, но всё равно выше, чем до 24 числа.

P.s. Я привёл курсы НБУ. На нале всё это было бы ещё заметнее. Е сожалению, не записываю курсы, поэтому привести не могу.
И почему у Вас "20-е числа" каждый раз в разные даты?

Это же зависит от календаря. Суть - в конце месяца, когда нужно заводить валюту для расчетов. Если по календарю последние дни месяца - суббота, воскресенье, понедельник - то скорее всего заводить валюту будут на предыдущей неделе, чтобы не оттягивать до понедельника. В нашем случае в конце месяца имели 3 рабочих дня на этой неделе, поэтому все решили заводить в пятницу, понедельник и вторник, чтобы спокойно успеть произвести все расчеты. Сегодня уже возможен рост, т.к. банки любят сгребать валюту в последний день месяца для хорошей статистики.
Что именно должно улучшить в статистике сгребание валюты?
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:03

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,15/28,17 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки возобновления расширения гривневого ресурса.

Об этом дали понять повысившиеся с уровня 50 937,6 млн. грн. к отметке 51 117,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова возобновило компенсацию НДС, «наливая» рынку маленькими порциями. Чтобы не допустить чрезмерного скачка курса доллара на межбанке .

Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,75/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,435 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.

Евро по сравнению с 30 октября по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 30 октября по спросу понизился на 10 пунктов, по оферам не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1342, повысившись до $1,1344 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1346 на открытии торгов в Европе.

Дата: 31 октября 2018 г. на 09.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,18/28,22 UAH/USD
€ – 32,15/32,23 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,427 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:09

Привет из Днепра-2

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.07 Киева понизились, игнорируя признаки расширения гривневой ликвидности, оказавшись на уровне 28,10/28,12 UAH/USD. Рынок открылся в условиях преобладания продаж «американца».

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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:16

  s0v7a написав:Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!

Чуть не сломав язык , дальше читать не стал , с такой грамматикой и к цифрам нету доверия :cry: :mrgreen:
п.с. Днепр , неформал - 28,10/28,20
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