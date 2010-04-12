RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6656665766586659>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:22

Откуда это укрепление и когда уже полетим на 31? :D
Moneta
 
Повідомлень: 1802
З нами з: 26.06.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:24

  нетотожнийдефініцій написав:За 9 месяцев 2018 года госбюджет сведен с профицитом в 7 миллиардов.
Профицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2018 года составил 7,329 миллиардов гривень.
Об этом сообщила Государственная казначейская служба Украины, передает "Интерфакс-Украина".
Согласно ее данным, профицит общего фонда за указанный период составил 11,384 млрд грн, тогда как бюджет спецфонда сведен с дефицитом 4,054 млрд грн.

А щоб вата зовсім не захірєла (без неї тут буде нуднувато :mrgreen: ) Добавлю для вати єлєй на душу, нехай смакують :D :

По итогам восьми месяцев 2018 года госбюджет был сведен с профицитом 11,8 млрд грн.


В данном случае профицит госбюджета на фоне невыполнения плана наполнения доходной части бюджета говорит нам лишь о том,что намерено урезано выполнение расходной части бюджета,то есть это и есть тот пока очень мини-секвестр,который на словах отменили.Зачем в условиях недофинансирования расходной части держат профицит тоже вопрос.

Принятый госбюджет - план на январь - октябрь - сальдо - 765 млрд грн
Выполнение - факт на январь - октябрь - сальдо - 736 млрд грн

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publ ... ory/415338
Bayern
 
Повідомлень: 333
З нами з: 03.06.17
Подякував: 121 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:26

  Faceless написав:
Alex2006 написав:
  ЛАД написав:Не-а.
18.10 - 27,92 __ 24.10 - 28,15 __ 29.10 - 28,27
19.10 - 28,04 __ 25.10 - 28,21 __ 30.10 - 28,20
22.10 - 28,18 __ 26.10 - 28,33 __ 31.10 - 28,16
23.10 - 28,08
Падения в 20-х числах не вижу.
Вижу только 2-дневный подскок 26 и 29 числа. 30 и 31 легкий откат, но всё равно выше, чем до 24 числа.

P.s. Я привёл курсы НБУ. На нале всё это было бы ещё заметнее. Е сожалению, не записываю курсы, поэтому привести не могу.
И почему у Вас "20-е числа" каждый раз в разные даты?

Это же зависит от календаря. Суть - в конце месяца, когда нужно заводить валюту для расчетов. Если по календарю последние дни месяца - суббота, воскресенье, понедельник - то скорее всего заводить валюту будут на предыдущей неделе, чтобы не оттягивать до понедельника. В нашем случае в конце месяца имели 3 рабочих дня на этой неделе, поэтому все решили заводить в пятницу, понедельник и вторник, чтобы спокойно успеть произвести все расчеты. Сегодня уже возможен рост, т.к. банки любят сгребать валюту в последний день месяца для хорошей статистики.
Что именно должно улучшить в статистике сгребание валюты?


Дилеры наличного рынка свой дневной профит считают в СКВ.
На безнале конец месяца сопровождается ростом активности покупок валюты импортерами. Параллельно банки "прихорашивают" свою валютную позицию.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68192
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4334 раз.
Подякували: 7861 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:28

  Moneta написав:Откуда это укрепление и когда уже полетим на 31? :D


Год урожая и название напитка напомнить? Количество бутылок определит дату и конкретный курс. :D

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68192
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4334 раз.
Подякували: 7861 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:34

Re: Валютный рынок в контексте

Смотрю никчемность никак не растёт! Я пейсал,что в октябре приобрёл 4 жалких клочка бумаги па 28.10 и мне просто интересно смогу ли я их загнать по спекулятивной цене,хотя бы па 29,10 в обозримом будущем и получить сверху 400 грн,или я опять попал на бабки с этой никчемностью?
bub-har
 
Повідомлень: 1386
З нами з: 13.07.16
Подякував: 471 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:37

  дядя Caша написав:
  Moneta написав:Откуда это укрепление и когда уже полетим на 31? :D


Год урожая и название напитка напомнить? Количество бутылок определит дату и конкретный курс. :D

US


Прошу прощения, что вмешиваюсь, но если офер открыт для более широкой публики, готов со всей сертезностью записать и год и количество.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
Аватар користувача
 
Повідомлень: 423
З нами з: 05.03.13
Подякував: 69 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:45

Привет из Днепра-3

Около 10.40 на межбанке доллар, продолжая снижаться, упал к 28,085/28,095 UAH/USD. Не исключено, что на рынок «американца» утром в среду «давит» состоявшееся накануне размещение регулятором своих депозитных сертификатов на 9,906 млрд. грн., из которых двухнедельные бумаги составили 5,253 млрд. грн.

Дата: 31 октября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.30

Мелкий опт «неформал»

$ 28,10/28,18 UAH/USD
EUR 32,10/32,20 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

Дата: 31 октября 2018 г. на 10.45
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,10/28,17 UAH/USD
€ 32,00/32,18 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания мелкооптового ($5,0-10 тыс.) клиентского «приноса». Оптовые сделки и клиентские покупки СКВ на моменте отсутствуют.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 6,0 коп., предложение потеряло 4,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 октября спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на столько же), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).

На открытии торгов 31 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 6,0 коп., предложение потеряло 4,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 октября спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на столько же), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).

На старте торгов 31 октября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в зыбком и «вялом» равновесии спроса и оферов.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68192
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4334 раз.
Подякували: 7861 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:46

ЛАД
Mnogo
Ne moskal
 
Повідомлень: 10
З нами з: 21.11.17
Подякував: 32 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:59

Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.56 на межбанке цена доллара расширила спред на фоне установившегося равновесия покупок и продаж: 28,08/28,10 UAH/USD. «Остановились и задумались», - констатировал наш консультант.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68192
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4334 раз.
Подякували: 7861 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:18

Привет из Днепра-5

К 11.13 локальные низы котировок доллара на межбанке начали понемногу выкупать, приподняв цену СКВ до 28,09/28,10 UAH/USD.

Коррекция курса безналичного доллара, приостановленная покупками СКВ по демпинговым ценам на межбанке , сопровождаясь сбалансированной торговлей, происходила на фоне признаков «сжатия» рынка гривневого ресурса.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo выросли с уровня 16,25/18,25% к отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что этот рост цен «ночной» гривни не гармонирует с повышением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68192
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4334 раз.
Подякували: 7861 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6656665766586659>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 645, 646, 647
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6460 1368139
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 10:55
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1355, 1356, 1357
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13564 1539107
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 01:05
Faceless
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246578
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.