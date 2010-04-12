Додано: Сер 31 жов, 2018 10:45

Привет из Днепра-3



Около 10.40 на межбанке доллар, продолжая снижаться, упал к 28,085/28,095 UAH/USD. Не исключено, что на рынок «американца» утром в среду «давит» состоявшееся накануне размещение регулятором своих депозитных сертификатов на 9,906 млрд. грн., из которых двухнедельные бумаги составили 5,253 млрд. грн.



Дата: 31 октября 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.30



Мелкий опт «неформал»



$ 28,10/28,18 UAH/USD

EUR 32,10/32,20 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.



Дата: 31 октября 2018 г. на 10.45

Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 28,10/28,17 UAH/USD

€ 32,00/32,18 UAH/EUR

RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания мелкооптового ($5,0-10 тыс.) клиентского «приноса». Оптовые сделки и клиентские покупки СКВ на моменте отсутствуют.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 6,0 коп., предложение потеряло 4,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 октября спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на столько же), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).



На открытии торгов 31 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 6,0 коп., предложение потеряло 4,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 октября спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на столько же), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).



На старте торгов 31 октября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в зыбком и «вялом» равновесии спроса и оферов.



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