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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:24
В данном случае профицит госбюджета на фоне невыполнения плана наполнения доходной части бюджета говорит нам лишь о том,что намерено урезано выполнение расходной части бюджета,то есть это и есть тот пока очень мини-секвестр,который на словах отменили.Зачем в условиях недофинансирования расходной части держат профицит тоже вопрос.
Принятый госбюджет - план на январь - октябрь - сальдо - 765 млрд грн
Выполнение - факт на январь - октябрь - сальдо - 736 млрд грн
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:26
Дилеры наличного рынка свой дневной профит считают в СКВ.
На безнале конец месяца сопровождается ростом активности покупок валюты импортерами. Параллельно банки "прихорашивают" свою валютную позицию.
US
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:28
Год урожая и название напитка напомнить? Количество бутылок определит дату и конкретный курс.
US
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:34
Re: Валютный рынок в контексте
Смотрю никчемность никак не растёт! Я пейсал,что в октябре приобрёл 4 жалких клочка бумаги па 28.10 и мне просто интересно смогу ли я их загнать по спекулятивной цене,хотя бы па 29,10 в обозримом будущем и получить сверху 400 грн,или я опять попал на бабки с этой никчемностью?
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:37
Прошу прощения, что вмешиваюсь, но если офер открыт для более широкой публики, готов со всей сертезностью записать и год и количество.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:45
Привет из Днепра-3
Около 10.40 на межбанке доллар, продолжая снижаться, упал к 28,085/28,095 UAH/USD. Не исключено, что на рынок «американца» утром в среду «давит» состоявшееся накануне размещение регулятором своих депозитных сертификатов на 9,906 млрд. грн., из которых двухнедельные бумаги составили 5,253 млрд. грн.
Дата: 31 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.30
Мелкий опт «неформал»
$ 28,10/28,18 UAH/USD
EUR 32,10/32,20 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
Дата: 31 октября 2018 г. на 10.45
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,10/28,17 UAH/USD
€ 32,00/32,18 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания мелкооптового ($5,0-10 тыс.) клиентского «приноса». Оптовые сделки и клиентские покупки СКВ на моменте отсутствуют.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 6,0 коп., предложение потеряло 4,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 октября спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на столько же), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).
На открытии торгов 31 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 6,0 коп., предложение потеряло 4,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 октября спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на столько же), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).
На старте торгов 31 октября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в зыбком и «вялом» равновесии спроса и оферов.
US
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:59
Привет из Днепра-4
По состоянию на 10.56 на межбанке цена доллара расширила спред на фоне установившегося равновесия покупок и продаж: 28,08/28,10 UAH/USD. «Остановились и задумались», - констатировал наш консультант.
US
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:18
Привет из Днепра-5
К 11.13 локальные низы котировок доллара на межбанке начали понемногу выкупать, приподняв цену СКВ до 28,09/28,10 UAH/USD.
Коррекция курса безналичного доллара, приостановленная покупками СКВ по демпинговым ценам на межбанке , сопровождаясь сбалансированной торговлей, происходила на фоне признаков «сжатия» рынка гривневого ресурса.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo выросли с уровня 16,25/18,25% к отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что этот рост цен «ночной» гривни не гармонирует с повышением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
US
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