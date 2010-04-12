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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:39
Привет из Днепра-6
Судя по всему, откат безналичного «американца» был остановлен при участии регулятора, появившегося на межбанке и выкупившего с платформы Matching до $10,0 млн. по курсу 28,11 UAH/USD. Думается, благодаря «вмешательству» НБУ котировки доллара около 11.37 приподнялись к 28,11/28,13 UAH/USD.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 11:56
Привет из Днепра-7
Незадолго до полудня, около 11.52 котировки доллара на межбанке сохранили восходящий тренд и поднялись к 28,14/28,16 UAH/USD. «Народ, углядев как регулятор «пылесосит» валюту, возбудился, присоединившись к процессу», - обрисовал ситуацию наш гуру.
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