Додано: Сер 31 жов, 2018 13:23

Привет из Днепра-9



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,15/28,17 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки возобновления расширения гривневого ресурса.



Об этом дали понять повысившиеся с уровня 50 937,6 млн. грн. к отметке 51 117,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова возобновило компенсацию НДС, «наливая» рынку маленькими порциями. Чтобы не допустить чрезмерного скачка курса доллара на межбанке .



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.07 Киева понизились, игнорируя признаки расширения гривневой ликвидности, оказавшись на уровне 28,10/28,12 UAH/USD. Рынок открылся в условиях преобладания продаж «американца».



Около 10.40 на межбанке доллар, продолжая снижаться, упал к 28,085/28,095 UAH/USD. Не исключено, что на рынок «американца» утром в среду «давит» состоявшееся накануне размещение регулятором своих депозитных сертификатов на 9,906 млрд. грн., из которых двухнедельные бумаги составили 5,253 млрд. грн.



По состоянию на 10.56 на межбанке цена доллара расширила спред на фоне установившегося равновесия покупок и продаж: 28,08/28,10 UAH/USD. «Остановились, сбалансировались и задумались», - констатировал наш консультант.



К 11.13 локальные низы котировок доллара на межбанке начали понемногу выкупать, приподняв цену СКВ до 28,09/28,10 UAH/USD.



Коррекция курса безналичного доллара, приостановленная покупками СКВ по демпинговым ценам на межбанке , сопровождаясь сбалансированной торговлей, происходила на фоне признаков «сжатия» рынка гривневого ресурса.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo выросли с уровня 16,25/18,25% к отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что этот рост цен «ночной» гривни не гармонирует с повышением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Судя по всему, откат безналичного «американца» был остановлен при участии регулятора, появившегося на межбанке и выкупившего с платформы Matching до $10,0 млн. по курсу 28,11 UAH/USD. Думается, благодаря «вмешательству» НБУ котировки доллара около 11.37 приподнялись к 28,11/28,13 UAH/USD.



Незадолго до полудня, около 11.52 котировки доллара на межбанке сохранили восходящий тренд и поднялись к 28,14/28,16 UAH/USD. «Народ, углядев как регулятор «пылесосит» валюту, возбудился, присоединившись к процессу», - обрисовал ситуацию наш гуру.



К 12.24 котировки доллара на межбанке замерли на цифре 28,14/28,16 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж «американца».



Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который

понизился на 6,94 коп., составив 28,1084 UAH/USD.



К 13.05 котировки безналичного доллара на межбанке понизили более значимые биды к отметке 28,13/28,16 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,75/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 30 октября по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 30 октября по спросу понизился на 10 пунктов, по оферам не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1342, повысившись до $1,1344 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1346 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 6,0 коп., предложение потеряло 4,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 октября спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на столько же), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).



На открытии торгов 31 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 6,0 коп., предложение потеряло 4,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 октября спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на столько же), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).



На старте торгов 31 октября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в зыбком и «вялом» равновесии спроса и оферов.



На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» симметрично сузили спред цен наличной пары доллар-гривня и уронили курс евро, реагируя на динамику торгов в секторе доллара межбанка и настроения клиентов: 28,12/28,16 UAH/USD, евро – 32,05/32,15 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты невысокие.



По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении сложившегося с утра доминирования мелкооптового клиентского «приноса» валюты на фоне незначительных изменений с открытия цен: 28,10/28,16 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль 0,422/0,426 UAH/RUB.



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, немного повысились, отреагировав на локальные проблемы с «приносом» и незначительный отскок курса безналичного «американца» на межбанке: 28,13/28,20 UAH/USD, евро – 32,03/32,18 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 31 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,18/28,22 UAH/USD, евро – 32,15/32,23 UAH/EUR, рубль 0,425/0,427 UAH/RUB, Киев опт 28,10/28,18 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,10/28,18 UAH/USD, евро (опт) 32,10/32,20 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,10/32,20 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,05/28,20 UAH/USD, евро – 31,80/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,422 RUB/USD, Одесса – опт 28,10/28,17 UAH/USD, розница – 28,06/28,20 UAH/USD; Запорожье – 28,10/28,17 UAH/USD; евро – 32,00/32,18 UAH/EUR, рубль - 0,422/0,426 RUB/USD.



Проблемы с гривневой ликвидностью, вызванные «сдержанностью» Казначейства в вопросе компенсации НДС, а также достаточно агрессивным размещением депозитных сертификатов НБУ стали главными причинами для очередной коррекции курса безналичного доллара на торгах межбанка в среду.

На стороне «зеленых медведей» межбанка также был выросший, как и полагается, к этому дню недели приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которого подлежало обязательной продаже.



Участие регулятора, выкупавшего «лишние» доллары 31-го с платформы Matching спасло «американца» от более значительного падения.



Начало выкупа упавшего доллара на межбанке после 11.20 Киева, в котором, кроме НБУ приняли участие другие игроки, дает основание рассчитывать на первых торгах ноября на заметное замедление текущей коррекции безналичного «американца». Думается, «транзитом» через «буфер» относительной стабильности рынок безналичного доллара имеет хорошие шансы направиться в контролируемую «зелеными быками» сторону.



Этот прогноз аргументируется ожиданиями появления на рынке нерезидентов, у которых, как известно, каждый новый месяц начинается с сезона репатриации дивидендов.



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