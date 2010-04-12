Додано: Сер 31 жов, 2018 16:01

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший во вторник относительно доллара на 3,81 коп., на торгах среды укрепился на 4,56 коп., оказавшись на уровне 28,1188 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 31-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 6,94 коп., составил 28,1084 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 31 октября с уровней предыдущего закрытия 28,15/28,17 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.05 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке упала до 28,10/28,12 UAH/USD на фоне первых продаж СКВ, которые предприняли игроки, прекратив надеяться на пролонгацию компенсации НДС Казначейством и начав конвертацию СКВ в гривню на текущие расходы.



Драйвера сохранившегося на межбанке «медвежьего» тренда рынка безналичного доллара прежние: перенасыщенность рынка валютой, которую спекулянты готовились продать по выросшим из-за очередной компенсации НДС ценам, и дефицит гривневого инструмента по причине отложенной Казначейством компенсации.



«Зеленое» антиралли набирало силу, и к 10.37 доллар опустился к 28,085/28,095, приостановив снижение около 10.55 на фоне более широких цен: 28,08/28,10 UAH/USD. Утреннее падение СКВ привлекло внимание регулятора, появившегося вскоре на межбанке с гривневой интервенцией, выкупив «для начала» с платформы Matching до $10,0 млн. по 28,11 UAH/USD. Это остановило снижение доллара, курс которого на 11.15 обосновался на отметке 28,09/28,10 UAH/USD.



Кроме того, вмешательство НБУ в сессию имело другие последствия. Выжидавшие доселе потенциальные покупатели СКВ осознали, что более дешевого доллара ждать не приходится и начали приобретать валюту, развернув тренд доллара в сторону роста.



На 11.35 доллар приподнялся к 28,11/28,13, а полдень встретил уже на цифре 28,14/28,16 UAH/USD. К 13.07 энтузиазм покупателей доллара пошел на убыль, что отразилось на ценах СКВ: 28,13/28,16 UAH/USD.



Эти котировки оставались действующими до 15.00 Киева, когда на пустеющем межбанке очередные покупки СКВ подняли цену доллара к 28,15/28,17 UAH/USD.



Очередная полоса стабильности затянулась до самого завершения торгов валютного межбанка , совершив на излете сессии уже ничего не решающее расширением спреда: 28,14/28,17 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке 31 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1188 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,18% с 28,0672 UAH/USD до 28,1188 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 31 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.08 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 31 октября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство не оправдало ожиданий рынка, перенеся компенсацию НДС на более поздние сроки и сохранив на рынке дефицит гривни.

Последнее подтверждается символическим повышением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 937,6 млн. грн. к отметке 51 117,9 млн. грн. Это снижало покупательский потенциал, несмотря на три сессии коррекции средневзвешенного курса СКВ.



Во-вторых, к среде растет объем притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже. При этом, напомним, рынок уже перенасыщен валютой.



В-третьих, как известно, на финише месяца растет интенсивность покупок валюты импортерами. На сей раз эта «традиция» не состоялась. Полагаю, импортеры запаслись валютой раньше, во время очередного падения курса доллара.



В-четвертых, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара был поддержан такими же настроениями на наличном рынке. Во всяком случае, в первой половине среды.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 31 октября немного выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынок к среде вырос приток экспортной выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Во-вторых, рынок доллара стал более «медвежьим» (если во вторник средневзвешенный его курс понизился на 3,81 коп., нынче его потери составили 4,56 коп.) Как известно, углубление «медвежьего» тренда поднимает ликвидность.



В-третьих, несмотря на общий «медвежий» тренд, после 11.30 Киева на межбанке наблюдались довольно активные покупки СКВ, вызвав ее подорожание. Ассортимент настроений благоприятствует оборотам.



В-четвертых, в торгах валютного межбанка, как и накануне, принимал участие регулятор, выкупая с рынка «лишние» доллары и добавляя туда гривневой ликвидности.







Дата: 31 октября 2018 г. 16.25

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,12/28,16 UAH/USD (с утра 28,10/28,18 UAH/USD, к полудню 28,12/28,16 UAH/USD)

€ 32,05/32,15 UAH/EUR (с утра 32,10/32,20 UAH/EUR, к полудню 32,05/32,15 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение сбалансированности покупок и продаж, которая нуждалось в ценовой поддержке из-за смены «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала на «бычий» состоявшийся после 11.20 Киева, оказав влияние на настроения в среде клиентов.



На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» симметрично сузили спред цен наличной пары доллар-гривня и уронили курс евро, реагируя на динамику торгов в секторе доллара межбанка и настроения клиентов: 28,12/28,16 UAH/USD, евро – 32,05/32,15 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты невысокие.



После обеда на Киевском наличном рынке коррекция цен в парах доллар-гривня и евро-гривня прекратилась, а сложившиеся к полудню цены в парах доллар-гривня и евро-гривня, уже не изменялись до самого закрытия.



Эта стабильность сопровождалась равновесием покупок и продаж.



Баланс спроса и предложения сохранился до самого закрытия киевских торгов.

На сей раз этот баланс в комплекте с послеобеденной стабильностью цен рынка не обеспечил прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив на сессии от дилеров столицы «тройку», ухудшили показатели предыдущей сессии.











Дата: 31 октября 2018 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,17/28,21 UAH/USD (с утра - 28,18/28,22 UAH/USD, к полудню - 28,16/28,20 UAH/USD)

€ – 32,10/32,18 UAH/EUR (с утра – 32,15/32,23 UAH/EUR, к полудню - 32,12/32,20 UAH/EUR)

RUB 0,424/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,4245/0,4260 UAH/RUB)



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