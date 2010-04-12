Додано: Сер 31 жов, 2018 16:01

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший во вторник относительно доллара на 3,81 коп., на торгах среды укрепился на 4,56 коп., оказавшись на уровне 28,1188 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 31-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 6,94 коп., составил 28,1084 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 31 октября с уровней предыдущего закрытия 28,15/28,17 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.05 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке упала до 28,10/28,12 UAH/USD на фоне первых продаж СКВ, которые предприняли игроки, прекратив надеяться на пролонгацию компенсации НДС Казначейством и начав конвертацию СКВ в гривню на текущие расходы.



Драйвера сохранившегося на межбанке «медвежьего» тренда рынка безналичного доллара прежние: перенасыщенность рынка валютой, которую спекулянты готовились продать по выросшим из-за очередной компенсации НДС ценам, и дефицит гривневого инструмента по причине отложенной Казначейством компенсации.



«Зеленое» антиралли набирало силу, и к 10.37 доллар опустился к 28,085/28,095, приостановив снижение около 10.55 на фоне более широких цен: 28,08/28,10 UAH/USD. Утреннее падение СКВ привлекло внимание регулятора, появившегося вскоре на межбанке с гривневой интервенцией, выкупив «для начала» с платформы Matching до $10,0 млн. по 28,11 UAH/USD. Это остановило снижение доллара, курс которого на 11.15 обосновался на отметке 28,09/28,10 UAH/USD.



Кроме того, вмешательство НБУ в сессию имело другие последствия. Выжидавшие доселе потенциальные покупатели СКВ осознали, что более дешевого доллара ждать не приходится и начали приобретать валюту, развернув тренд доллара в сторону роста.



На 11.35 доллар приподнялся к 28,11/28,13, а полдень встретил уже на цифре 28,14/28,16 UAH/USD. К 13.07 энтузиазм покупателей доллара пошел на убыль, что отразилось на ценах СКВ: 28,13/28,16 UAH/USD.



Эти котировки оставались действующими до 15.00 Киева, когда на пустеющем межбанке очередные покупки СКВ подняли цену доллара к 28,15/28,17 UAH/USD.



Очередная полоса стабильности затянулась до самого завершения торгов валютного межбанка , совершив на излете сессии уже ничего не решающее расширением спреда: 28,14/28,17 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке 31 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1188 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,18% с 28,0672 UAH/USD до 28,1188 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 31 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.08 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 31 октября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство не оправдало ожиданий рынка, перенеся компенсацию НДС на более поздние сроки и сохранив на рынке дефицит гривни.

Последнее подтверждается символическим повышением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 937,6 млн. грн. к отметке 51 117,9 млн. грн. Это снижало покупательский потенциал, несмотря на три сессии коррекции средневзвешенного курса СКВ.



Во-вторых, к среде растет объем притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже. При этом, напомним, рынок уже перенасыщен валютой.



В-третьих, как известно, на финише месяца растет интенсивность покупок валюты импортерами. На сей раз эта «традиция» не состоялась. Полагаю, импортеры запаслись валютой раньше, во время очередного падения курса доллара.



В-четвертых, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара был поддержан такими же настроениями на наличном рынке. Во всяком случае, в первой половине среды.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 31 октября немного выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынок к среде вырос приток экспортной выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Во-вторых, рынок доллара стал более «медвежьим» (если во вторник средневзвешенный его курс понизился на 3,81 коп., нынче его потери составили 4,56 коп.) Как известно, углубление «медвежьего» тренда поднимает ликвидность.



В-третьих, несмотря на общий «медвежий» тренд, после 11.30 Киева на межбанке наблюдались довольно активные покупки СКВ, вызвав ее подорожание. Ассортимент настроений благоприятствует оборотам.



В-четвертых, в торгах валютного межбанка, как и накануне, принимал участие регулятор, выкупая с рынка «лишние» доллары и добавляя туда гривневой ликвидности.



Дата: 31 октября 2018 г. 16.53



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,13-15/28,20 UAH/USD (с утра – 28,10/28,18 UAH/USD, к полудню - 28,13/28,20 UAH/USD)

€ – 32,00/32,12-15 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,15 UAH/EUR, к полудню - 32,03/32,18 UAH/EUR)

RUB – 0,420/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,426 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,426 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в очень незначительной ценовой поддержке. Дилеры, вопреки нисходящему тренду курса безналичного доллара на межбанке были вынуждены приподнимать действующие цены в паре доллар-гривня из-за локальных проблем с клиентским приносом. Кроме того, к подобным операциям наличный рынок Днепра «склонил» разворот вверх в безналичной паре доллар-гривня после 11.40 Киева.



При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, немного повысились, отреагировав на локальные проблемы с «приносом» и незначительный отскок курса безналичного «американца» на межбанке: 28,13/28,20 UAH/USD, евро – 32,03/32,18 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» восходящему тренду в паре доллар-гривня, акцентировав селективный рост в боле значимых бидах. Подобная стратегия отвечала послеобеденной динамике безналичного доллара, формировавшей настроения клиентов наличного рынка.



Кроме того, указанные ценовые ревизии проводились в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс.



Последнее удалось в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра сохранился баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.



Ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.





Дата: 31 октября 2018 г. 16.25

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,12/28,16 UAH/USD (с утра 28,10/28,18 UAH/USD, к полудню 28,12/28,16 UAH/USD)

€ 32,05/32,15 UAH/EUR (с утра 32,10/32,20 UAH/EUR, к полудню 32,05/32,15 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение сбалансированности покупок и продаж, которая нуждалось в ценовой поддержке из-за смены «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала на «бычий» состоявшийся после 11.20 Киева, оказав влияние на настроения в среде клиентов.



На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» симметрично сузили спред цен наличной пары доллар-гривня и уронили курс евро, реагируя на динамику торгов в секторе доллара межбанка и настроения клиентов: 28,12/28,16 UAH/USD, евро – 32,05/32,15 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты невысокие.



После обеда на Киевском наличном рынке коррекция цен в парах доллар-гривня и евро-гривня прекратилась, а сложившиеся к полудню цены в парах доллар-гривня и евро-гривня, уже не изменялись до самого закрытия.



Эта стабильность сопровождалась равновесием покупок и продаж.



Баланс спроса и предложения сохранился до самого закрытия киевских торгов.

На сей раз этот баланс в комплекте с послеобеденной стабильностью цен рынка не обеспечил прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив на сессии от дилеров столицы «тройку», ухудшили показатели предыдущей сессии.





Дата: 31 октября 2018 г. 16.36



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,13/28,20 UAH/USD (с утра - 28,10/28,17 UAH/USD, к полудню – 28,10/28,16 UAH/USD)

€ – 32,00/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,18 UAH/EUR, к полудню – 32,00/32,20 UAH/EUR)

RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,426 UAH/RUB, к полудню 0,422/0,426 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания мелкооптового ($5,0-10 тыс.) клиентского «приноса». Оптовые сделки и клиентские покупки СКВ на моменте отсутствовали.



В период до полудня на рынке города цены обеих позиций практически не изменились, сопровождаясь преобладанием мелкооптовых клиентских оферов валюты.



По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении сложившегося с утра доминирования мелкооптового клиентского «приноса» валюты на фоне незначительных изменений с открытия цен: 28,10/28,16 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль 0,422/0,426 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья не без участия курсового отскока на межбанке произошел разворот тренда – клиенты начали активно приобретать валюты.



Торговая активность на этом поприще с одной стороны заставила запорожских валютчиков приподнять действующие цены в паре доллар-гривня, с другой, перекосила рынок в сторону доминирования клиентского спроса.



Этот «перекос» в комплекте с послеобеденным «бычьим» трендом немного «повредили» итоговые обороты – ликвидность, заслужив «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.





Дата: 31 октября 2018 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,17/28,21 UAH/USD (с утра - 28,18/28,22 UAH/USD, к полудню - 28,16/28,20 UAH/USD)

€ – 32,10/32,18 UAH/EUR (с утра – 32,15/32,23 UAH/EUR, к полудню - 32,12/32,20 UAH/EUR)

RUB 0,424/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,4245/0,4260 UAH/RUB)



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