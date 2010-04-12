Есть подозрение о более печальном финише...
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 жов, 2018 18:56
Есть подозрение о более печальном финише...
US
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:00
Re: Валютный рынок в контексте
Я тоже думаю,что курс до выборов будут держать зубами и не раз писал,НО рассчитываю на завод валюты под выборы и на нерезидентов и вполне есть вероятнось,что под это дело должны задрать курс в январе сл.года по аналогии с с январём этого года,а потом курс полетит камнем вниз,как в этом году и папа будет подешёвке подбирать валюту и на выборы увидим перемогу! ИМХО
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:02
Петр Порошенко подписал закон о реформе корпоративного ...
Петр Порошенко подписал закон о реформе корпоративного управления в госбанках.
Об этом сообщила и. о. министра финансов Оксана Маркарова.
"Петр Порошенко только что подписал законы о смене корпоративного управления в государственных банках и о защите прав кредиторов. Сегодня дан старт реформе корпоративного управления в Ощадбанке и Укрэксимбанке", - написала она.
Напомним, законопроект № 8331-д об «усовершенствовании функционирования финансового сектора в Украине» был принят во втором чтении и в целом. Изменить корпоративное управление в госбанках Минфин захотел еще три года назад, но проект закона обнародовал лишь год назад.
Этот закон открывает путь к формированию независимых набсоветов в Ощадбанке и Укрэксимбанке. Если сейчас набсоветы формируются президентом, парламентом и правительством (по 5 человек), то после вступления в силу закона набсовет госбанка будет состоять из 9 членов, из которых шесть должны быть независимыми, три – представителями государства (по одному от от президента, Кабинета министров и Верховной Рады).
Принятие этого закона является важным в контексте будущей частичной приватизации госбанков, а также предоставления Украине гарантии Всемирного банка на $650 млн.
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:05
А тем временем евро пытается пробить 1,13, на момент 1,1307.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:21
Ніяких аналогій не буде. У Порошенка достатньо грошей для фінансування власної виборчої кампанії. Між січнем і днем виборів - дуже короткий часовий лаг, тому виборець-олень може не встигнути пробачити владу, яка йому у січні згодувала жаданий ягель за завищеним курсом (29 - 30 - 31 грн.). Владі ці ризики не потрібні. Розпочався період курсової стабільності.
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:39
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:51
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:58
Спасибо за Ваше мнение,но надежда умирает последней!
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