ihorkyiv написав:Поховайте свої надії на січень. Почався незвичайний період. Зважте на виборчий чинник. Принаймні до фінішу президентських перегонів курс триматимуть "зубами". Коливання можливі у діапазоні 28.10 - 28.90. Для влади це курс здорового глузду. Навіщо давати козирі для критики Тимошенко, Ляшку та ригівській зграї ???
Я тоже думаю,что курс до выборов будут держать зубами и не раз писал,НО рассчитываю на завод валюты под выборы и на нерезидентов и вполне есть вероятнось,что под это дело должны задрать курс в январе сл.года по аналогии с с январём этого года,а потом курс полетит камнем вниз,как в этом году и папа будет подешёвке подбирать валюту и на выборы увидим перемогу! ИМХО
Петр Порошенко подписал закон о реформе корпоративного управления в госбанках. Об этом сообщила и. о. министра финансов Оксана Маркарова.
"Петр Порошенко только что подписал законы о смене корпоративного управления в государственных банках и о защите прав кредиторов. Сегодня дан старт реформе корпоративного управления в Ощадбанке и Укрэксимбанке", - написала она.
Напомним, законопроект № 8331-д об «усовершенствовании функционирования финансового сектора в Украине» был принят во втором чтении и в целом. Изменить корпоративное управление в госбанках Минфин захотел еще три года назад, но проект закона обнародовал лишь год назад.
Этот закон открывает путь к формированию независимых набсоветов в Ощадбанке и Укрэксимбанке. Если сейчас набсоветы формируются президентом, парламентом и правительством (по 5 человек), то после вступления в силу закона набсовет госбанка будет состоять из 9 членов, из которых шесть должны быть независимыми, три – представителями государства (по одному от от президента, Кабинета министров и Верховной Рады).
Принятие этого закона является важным в контексте будущей частичной приватизации госбанков, а также предоставления Украине гарантии Всемирного банка на $650 млн.
ihorkyiv написав:Поховайте свої надії на січень. Почався незвичайний період. Зважте на виборчий чинник. Принаймні до фінішу президентських перегонів курс триматимуть "зубами". Коливання можливі у діапазоні 28.10 - 28.90. Для влади це курс здорового глузду. Навіщо давати козирі для критики Тимошенко, Ляшку та ригівській зграї ???
Я тоже думаю,что курс до выборов будут держать зубами и не раз писал,НО рассчитываю на завод валюты под выборы и на нерезидентов и вполне есть вероятнось,что под это дело должны задрать курс в январе сл.года по аналогии с с январём этого года,а потом курс полетит камнем вниз,как в этом году и папа будет подешёвке подбирать валюту и на выборы увидим перемогу! ИМХО
Ніяких аналогій не буде. У Порошенка достатньо грошей для фінансування власної виборчої кампанії. Між січнем і днем виборів - дуже короткий часовий лаг, тому виборець-олень може не встигнути пробачити владу, яка йому у січні згодувала жаданий ягель за завищеним курсом (29 - 30 - 31 грн.). Владі ці ризики не потрібні. Розпочався період курсової стабільності.
bub-har написав:я просто решил попробывать спекульнуть и прикупил в октябре на лишнюю гришу 400$
ой, не говорите.... тоже прикупил $500 по 28.05 в надежде слить их минимум по 29. Но судьба-злодейка распорядилась по иному. Пришлось часть ($300) отдавать недавно "на хлебушек" по 28.17. А что делать, кушать то хочется....
ihorkyiv написав:Поховайте свої надії на січень. Почався незвичайний період. Зважте на виборчий чинник. Принаймні до фінішу президентських перегонів курс триматимуть "зубами". Коливання можливі у діапазоні 28.10 - 28.90. Для влади це курс здорового глузду. Навіщо давати козирі для критики Тимошенко, Ляшку та ригівській зграї ???
Я тоже думаю,что курс до выборов будут держать зубами и не раз писал,НО рассчитываю на завод валюты под выборы и на нерезидентов и вполне есть вероятнось,что под это дело должны задрать курс в январе сл.года по аналогии с с январём этого года,а потом курс полетит камнем вниз,как в этом году и папа будет подешёвке подбирать валюту и на выборы увидим перемогу! ИМХО
Ніяких аналогій не буде. У Порошенка достатньо грошей для фінансування власної виборчої кампанії. Між січнем і днем виборів - дуже короткий часовий лаг, тому виборець-олень може не встигнути пробачити владу, яка йому у січні згодувала жаданий ягель за завищеним курсом (29 - 30 - 31 грн.). Владі ці ризики не потрібні. Розпочався період курсової стабільності.
Неверно мыслите - память у избирателя очень коротка. Именно поэтому пенсии индексируют с марта. Не с января, не с февраля, а с марта.
Уж поверьте, там "технологию" знают хорошо. И не забывайте, что выборы точно не будут однотуровыми, соответственно, хороших новостей должно хватить аж до мая.
Поэтому зимой курс не будут удерживать всеми правдами и неправдами. Гипердевальвацию - да, максимально постараются не допустить (и предпосылок для нее, объективно, нет). Но в пределах 5-10% - вполне комфортно как для сезонного фактора.