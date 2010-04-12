Додано: Сер 31 жов, 2018 19:02

Петр Порошенко подписал закон о реформе корпоративного управления в госбанках.Об этом сообщила и. о. министра финансов Оксана Маркарова."Петр Порошенко только что подписал законы о смене корпоративного управления в государственных банках и о защите прав кредиторов. Сегодня дан старт реформе корпоративного управления в Ощадбанке и Укрэксимбанке", - написала она.Напомним, законопроект № 8331-д об «усовершенствовании функционирования финансового сектора в Украине» был принят во втором чтении и в целом. Изменить корпоративное управление в госбанках Минфин захотел еще три года назад, но проект закона обнародовал лишь год назад.Этот закон открывает путь к формированию независимых набсоветов в Ощадбанке и Укрэксимбанке. Если сейчас набсоветы формируются президентом, парламентом и правительством (по 5 человек), то после вступления в силу закона набсовет госбанка будет состоять из 9 членов, из которых шесть должны быть независимыми, три – представителями государства (по одному от от президента, Кабинета министров и Верховной Рады).Принятие этого закона является важным в контексте будущей частичной приватизации госбанков, а также