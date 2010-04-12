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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6659666066616662>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:56

  Долярчик написав:
  дядя Caша написав:
  Zebra написав:[quote="
какой смысл так рисковать? Откат если и будет, то на 10-20 коп максимум. Спокойно в январе по 31.хх сливаемся. Нетерпеливые, нужно строем держать оборону.

=====

[b]А где Кабанчик? [/size]

US[/b]

...п'є на брудершафт з Зеброю :mrgreen:
- за 31.хх! :mrgreen:



Есть подозрение о более печальном финише...

US


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дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:00

Re: Валютный рынок в контексте

  ihorkyiv написав:Поховайте свої надії на січень. Почався незвичайний період. Зважте на виборчий чинник. Принаймні до фінішу президентських перегонів курс триматимуть "зубами". Коливання можливі у діапазоні 28.10 - 28.90. Для влади це курс здорового глузду. Навіщо давати козирі для критики Тимошенко, Ляшку та ригівській зграї ???
Я тоже думаю,что курс до выборов будут держать зубами и не раз писал,НО рассчитываю на завод валюты под выборы и на нерезидентов и вполне есть вероятнось,что под это дело должны задрать курс в январе сл.года по аналогии с с январём этого года,а потом курс полетит камнем вниз,как в этом году и папа будет подешёвке подбирать валюту и на выборы увидим перемогу! ИМХО
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:02

Петр Порошенко подписал закон о реформе корпоративного ...

Петр Порошенко подписал закон о реформе корпоративного управления в госбанках.
Об этом сообщила и. о. министра финансов Оксана Маркарова.

"Петр Порошенко только что подписал законы о смене корпоративного управления в государственных банках и о защите прав кредиторов. Сегодня дан старт реформе корпоративного управления в Ощадбанке и Укрэксимбанке", - написала она.

Напомним, законопроект № 8331-д об «усовершенствовании функционирования финансового сектора в Украине» был принят во втором чтении и в целом. Изменить корпоративное управление в госбанках Минфин захотел еще три года назад, но проект закона обнародовал лишь год назад.

Этот закон открывает путь к формированию независимых набсоветов в Ощадбанке и Укрэксимбанке. Если сейчас набсоветы формируются президентом, парламентом и правительством (по 5 человек), то после вступления в силу закона набсовет госбанка будет состоять из 9 членов, из которых шесть должны быть независимыми, три – представителями государства (по одному от от президента, Кабинета министров и Верховной Рады).

Принятие этого закона является важным в контексте будущей частичной приватизации госбанков, а также предоставления Украине гарантии Всемирного банка на $650 млн.

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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:05

А тем временем евро пытается пробить 1,13, на момент 1,1307.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:21

  bub-har написав:
  ihorkyiv написав:Поховайте свої надії на січень. Почався незвичайний період. Зважте на виборчий чинник. Принаймні до фінішу президентських перегонів курс триматимуть "зубами". Коливання можливі у діапазоні 28.10 - 28.90. Для влади це курс здорового глузду. Навіщо давати козирі для критики Тимошенко, Ляшку та ригівській зграї ???
Я тоже думаю,что курс до выборов будут держать зубами и не раз писал,НО рассчитываю на завод валюты под выборы и на нерезидентов и вполне есть вероятнось,что под это дело должны задрать курс в январе сл.года по аналогии с с январём этого года,а потом курс полетит камнем вниз,как в этом году и папа будет подешёвке подбирать валюту и на выборы увидим перемогу! ИМХО

Ніяких аналогій не буде. У Порошенка достатньо грошей для фінансування власної виборчої кампанії. Між січнем і днем виборів - дуже короткий часовий лаг, тому виборець-олень може не встигнути пробачити владу, яка йому у січні згодувала жаданий ягель за завищеним курсом (29 - 30 - 31 грн.). Владі ці ризики не потрібні. Розпочався період курсової стабільності.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:39

Re: Валютный рынок в контексте

  ihorkyiv написав:Розпочався період курсової стабільності.
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bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:51

  bub-har написав:
  ihorkyiv написав:Розпочався період курсової стабільності.
Записал!

Мені щиро шкода, що ви втратили заробіток на очікуваних маніпуляціях з 400-ми доларами. ))) Але такі реалії. Треба смиренно прийняти даність поточного буття. ))
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:58

  ihorkyiv написав:
  bub-har написав:
  ihorkyiv написав:Розпочався період курсової стабільності.
Записал!

Мені щиро шкода, що ви втратили заробіток на очікуваних маніпуляціях з 400-ми доларами. ))) Але такі реалії. Треба смиренно прийняти даність поточного буття. ))
Спасибо за Ваше мнение,но надежда умирает последней!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:14

  bub-har написав:я просто решил попробывать спекульнуть и прикупил в октябре на лишнюю гришу 400$

ой, не говорите.... тоже прикупил $500 по 28.05 в надежде слить их минимум по 29. Но судьба-злодейка распорядилась по иному. Пришлось часть ($300) отдавать недавно "на хлебушек" по 28.17. А что делать, кушать то хочется....
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:20

  ihorkyiv написав:
  bub-har написав:
  ihorkyiv написав:Поховайте свої надії на січень. Почався незвичайний період. Зважте на виборчий чинник. Принаймні до фінішу президентських перегонів курс триматимуть "зубами". Коливання можливі у діапазоні 28.10 - 28.90. Для влади це курс здорового глузду. Навіщо давати козирі для критики Тимошенко, Ляшку та ригівській зграї ???
Я тоже думаю,что курс до выборов будут держать зубами и не раз писал,НО рассчитываю на завод валюты под выборы и на нерезидентов и вполне есть вероятнось,что под это дело должны задрать курс в январе сл.года по аналогии с с январём этого года,а потом курс полетит камнем вниз,как в этом году и папа будет подешёвке подбирать валюту и на выборы увидим перемогу! ИМХО

Ніяких аналогій не буде. У Порошенка достатньо грошей для фінансування власної виборчої кампанії. Між січнем і днем виборів - дуже короткий часовий лаг, тому виборець-олень може не встигнути пробачити владу, яка йому у січні згодувала жаданий ягель за завищеним курсом (29 - 30 - 31 грн.). Владі ці ризики не потрібні. Розпочався період курсової стабільності.


Неверно мыслите - память у избирателя очень коротка. Именно поэтому пенсии индексируют с марта. Не с января, не с февраля, а с марта.

https://www.epravda.com.ua/news/2018/09/27/641007/

Уж поверьте, там "технологию" знают хорошо. И не забывайте, что выборы точно не будут однотуровыми, соответственно, хороших новостей должно хватить аж до мая.

Поэтому зимой курс не будут удерживать всеми правдами и неправдами. Гипердевальвацию - да, максимально постараются не допустить (и предпосылок для нее, объективно, нет). Но в пределах 5-10% - вполне комфортно как для сезонного фактора.
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