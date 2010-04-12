Додано: Сер 31 жов, 2018 20:58

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший во вторник относительно доллара на 3,81 коп., на торгах среды укрепился на 4,56 коп., оказавшись на уровне 28,1188 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 31-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 6,94 коп., составил 28,1084 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 31 октября с уровней предыдущего закрытия 28,15/28,17 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.05 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на МЕЖБАНКЕ упала до 28,10/28,12 UAH/USD на фоне первых продаж СКВ, которые предприняли игроки, прекратив надеяться на пролонгацию компенсации НДС Казначейством и начав конвертацию СКВ в гривню на текущие расходы.



Драйвера сохранившегося на межбанке «медвежьего» тренда рынка безналичного доллара прежние: перенасыщенность рынка валютой, которую спекулянты готовились продать по выросшим из-за очередной компенсации НДС ценам, и дефицит гривневого инструмента по причине отложенной Казначейством компенсации.



«Зеленое» антиралли набирало силу, и к 10.37 доллар опустился к 28,085/28,095, приостановив снижение около 10.55 на фоне более широких цен: 28,08/28,10 UAH/USD. Утреннее падение СКВ привлекло внимание регулятора, появившегося вскоре на МЕЖБАНКЕ с гривневой интервенцией, выкупив «для начала» с платформы Matching до $10,0 млн. по 28,11 UAH/USD. Это остановило снижение доллара, курс которого на 11.15 обосновался на отметке 28,09/28,10 UAH/USD.



Кроме того, вмешательство НБУ в сессию имело другие последствия. Выжидавшие доселе потенциальные покупатели СКВ осознали, что более дешевого доллара ждать не приходится и начали приобретать валюту, развернув тренд доллара в сторону роста.



На 11.35 доллар приподнялся к 28,11/28,13, а полдень встретил уже на цифре 28,14/28,16 UAH/USD. К 13.07 энтузиазм покупателей доллара пошел на убыль, что отразилось на ценах СКВ: 28,13/28,16 UAH/USD.



Эти котировки оставались действующими до 15.00 Киева, когда на пустеющем МЕЖБАНКЕ очередные покупки СКВ подняли цену доллара к 28,15/28,17 UAH/USD.



Очередная полоса стабильности затянулась до самого завершения торгов ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА , совершив на излете сессии уже ничего не решающее расширением спреда: 28,14/28,17 UAH/USD.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ 31 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1188 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,18% с 28,0672 UAH/USD до 28,1188 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 31 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.08 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 31 октября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство не оправдало ожиданий рынка, перенеся компенсацию НДС на более поздние сроки и сохранив на рынке дефицит гривни.

Последнее подтверждается символическим повышением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 937,6 млн. грн. к отметке 51 117,9 млн. грн. Это снижало покупательский потенциал, несмотря на три сессии коррекции средневзвешенного курса СКВ.



Во-вторых, к среде растет объем притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже. При этом, напомним, рынок уже перенасыщен валютой.



В-третьих, как известно, на финише месяца растет интенсивность покупок валюты импортерами. На сей раз эта «традиция» не состоялась. Полагаю, импортеры запаслись валютой раньше, во время очередного падения курса доллара.



В-четвертых, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара был поддержан такими же настроениями на наличном рынке. Во всяком случае, в первой половине среды.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 31 октября немного выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынок к среде вырос приток экспортной выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Во-вторых, рынок доллара стал более «медвежьим» (если во вторник средневзвешенный его курс понизился на 3,81 коп., нынче его потери составили 4,56 коп.) Как известно, углубление «медвежьего» тренда поднимает ликвидность.



В-третьих, несмотря на общий «медвежий» тренд, после 11.30 Киева на межбанке наблюдались довольно активные покупки СКВ, вызвав ее подорожание. Ассортимент настроений благоприятствует оборотам.



В-четвертых, в торгах ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА , как и накануне, принимал участие регулятор, выкупая с рынка «лишние» доллары и добавляя туда гривневой ликвидности.



В течение среды наличная пара доллар-гривня достаточно «послушно» следовала в кильватере настроений «зеленого» сектора ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА , где после 11.15 наметился разворот тренда на рост безналичного «американца», детонатором которого стал выкупивший с рынка долларовые излишки на сумму $10,00 млн. регулятор, прекративший откат. Дожидавшиеся более низких курсов СКВ игроки, поняли, что «продолжения медвежьего банкета» не будем, и начали приобретать валюту, довольствуясь текущими ее ценами.



Практически синхронно с разворотом на торгах «зеленым» безналом наличный рынок констатировал признаки подорожания наличного «американца».



Полагаю, клиенты наличного рынка сочли вызванный действиями НБУ отскок курса безналичного доллара началом давно ожидаемого серьезного подорожания этой СКВ. Возможно, участники наличного рынка и правы, однако, напомним, что ожидалось подорожание «зеленого» безнала не из-за «рукотворного» прекращения отката «американца» на межбанке, а по более «рыночной» причине. Например, из-за щедрости Казначейства, «налившего» рынку изрядную порцию гривневой ликвидности.



Меж тем, как оказалось, средневзвешенный курс безналичного доллара, не дождавшись гривневого изобилия, понизился, а покупки «зеленого» безнала после 11.15 Киева были вызваны осознанием того факта, что ниже курс доллара на межбанке Институтская не пустит.



Меж тем, полагаю, безналичный валютный рынок, а также его наличный «родственник» в среду продемонстрировали готовность к развороту тренда на рост безотносительно источника этого роста. Рукотворного или рыночного.



Остается пустяк: обеспечить смену тренда гривневым «горючим» и изъять с рынка избыточную долларовую ликвидность.



В контексте дисциплинированного повторения рынком наличных сюжета, «написанного» «зеленым» безналом, наличный рынок также вполне готов к росту.



На сей раз привычный поиск прогноза для ближайших торгов валютного межбанка на наличном рынке, по всей видимости, будет излишним. Наличный рынок вернулся к режиму следования в кильватере курсовых хроник валютного межбанка, уступив ему первенство. А Состоявшийся в среду синхронизм смены трендов наличного и безналичного долларов подтвердил вышеупомянутые тезисы о «первичности».



Разумеется, «неформальный» наличный рынок остается более чувствительным к грядущим переменам настроения, однако именно в эту среду безналичный доллар показал, что «временно не нуждается» в «прогнозах» с наличного рынка, самостоятельно или с помощью финансовых властей (НБУ и Казначейство) страны формируя свой тренд для пары доллар-гривня.



Наличный рынок в течение среды констатировал относительную стабильность пары доллар-гривня, хотя случаев ее подорожания было больше.

Полагаю, многое в этой динамике зависело от региональной насыщенности местных рынков долларом, состояния гривневой ликвидности и, наконец, степени «впечатлительности» местных клиентов, внимавших сводкам с торгов валютного межбанка.



Таким образом, в течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо потеряла 1,0 коп. (рынок Харькова), либо выросла на 2,0-5,0 коп.

Офера либо не изменились (рынки Харькова и Одессы), либо выросли на 2,0-3,0 коп. (Днепр, Запорожье, Крыжополь), либо потеряли 2,0 коп. (Киев).



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца»

Либо не изменились (Запорожье, Харьков), либо потеряли 1,0-3,0 коп (Днепр, Одесса), либо выросли на 2,0 коп. (Киев, Крыжополь).

Офера доллара за прошедшие сутки либо потеряли 2,0 коп. (Днепр, Одесса), либо не изменились (Харьков), либо стали выше на 2,0 коп. (Киев, Запорожье).



За исключением рынка Запорожья, констатировавшего к закрытию торгов преобладание спроса, остальные города рапортовали об итоговом равновесии покупок и продаж.



Итоговый «перекос» повредил ликвидность рынка Запорожья, а остальные констатировали повторение показателей предыдущей сессии.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 31 октября в первом приближении отражает общую картину среды на украинском рынке наличных.



Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 31 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,13-15/28,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,12-15 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,426 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в очень незначительной ценовой поддержке. Дилеры, вопреки нисходящему тренду курса безналичного доллара на МЕЖБАНКЕ были вынуждены приподнимать действующие цены в паре доллар-гривня из-за локальных проблем с клиентским приносом. Кроме того, к подобным операциям наличный рынок Днепра «склонил» разворот вверх в безналичной паре доллар-гривня после 11.40 Киева.



При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, немного повысились, отреагировав на локальные проблемы с «приносом» и незначительный отскок курса безналичного «американца» на межбанке: 28,13/28,20 UAH/USD, евро – 32,03/32,18 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» восходящему тренду в паре доллар-гривня, акцентировав селективный рост в более значимых бидах. Подобная стратегия отвечала послеобеденной динамике безналичного доллара, формировавшей настроения клиентов наличного рынка.



Кроме того, указанные ценовые ревизии проводились в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс.



Последнее удалось в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра сохранился баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.



Ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта Днепра «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.



В течение 31 октября биды наличного «неформального» розничного доллара выросли на 3,0-5,0 коп., офера прибавили 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника позиция «спрос» наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 1,0 - 3,0 коп., офера стали ниже на 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги среды в котором завершились уровнями 28,13-15/28,20 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 31-го в равновесии покупок и продаж, и этот баланс в дополуденную часть сессии нуждался в ценовой поддержке. Цены оптового «американца» были приподняты для стимулирования клиентского предложения валюты. На этом участке появились перебои.



Кроме того, эта мера была необходима для выравнивания рынка в условиях падения клиентского «приноса».



Пытаясь реализовать только что перечисленные цели оптовики-«неформалы» Днепра к 12.20 Киева повысили действующие цены в паре доллар-гривня до уровня: 28,13/28,20 UAH/USD, евро – 32,03/32,18 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



После обеда оптовики Днепра возобновили очень медленную восходящую динамику цен в паре доллар-гривня, отвечая на подорожание «американца» на торгах валютного межбанка.



В конечном счете, эти мероприятия сохранили сбалансированность спроса и предложения в оптовом сегменте наличного рынка Днепра, что в свою очередь обеспечило обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 31 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 3,0-5,0 коп., офера прибавили 2,0 коп.



По сравнению с закрытием 30 октября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизилась на 1,0-3,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 31 октября уровнями 32,00/32,12-15 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность бидов на фоне трехкопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре упали на 7,0 коп., позиция «предложение» потеряла 10,0-13,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 31-го львиную долю внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, изменяя ее цену сообразно настроениям клиентов до полудня и после обеда.



Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.



Иначе говоря, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Разумеется, в подобных условиях наличному евро уделялось меньше внимания.



Однако, наши дилеры, дисконтируя в течение среды менее значимые офера наличного евро, учли состоявшийся на европейской сессии рынка forex в период с 15.00 до 17.00 Киева изрядный провал пары евро-доллар, уронившие эту пару в указанное время на отметку $1,1311, где она пребывала в течение 2 часов.



Нелишне повторить старую сентенцию о том, что, как и ранее, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1340 к $1,1328, потеряв в течение этого промежутка времени скромные 12 пунктов.



Полагаю, наши дилеры в большей степени «впечатлились» вышеупомянутым провалом пары евро-доллар на европейской сессии рынка forex, а также «сыграли на опережение», считая перспективы пары евро-доллар далекими от радужных.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 31 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1342 пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала район этой отметки, инициировав с открытия европейской сессии форекса «нетвердое» ралли, поднявшее пару до $1,1357 по состоянию на 11.00 Киева.



Затем последовала коррекция, проходившая в рамках «технологии» «курсовой пилы», изобилуя провалами, периодами стабильности и отскоками.



Около 15.00 Киева пара обвалилась в район отметки $1,1311, где пребывала до 17.00, попытавшись выбраться из этой ямы».



«Реабилитационное» ралли продолжалось недолго и ознаменовалось двойной вершиной около 17.30 и 17.50 Киева, которая, как известно, не сулила ничего хорошего для евро в самое ближайшее время. Так и получилось: уже в 19.00 пара евро-доллар оказалась в районе $1,1307, не покидая диапазон $1,1304-1,1314 до 20.40 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар на европейской сессии рынка forex попытался расти на данных ADP.



Отчет ADP по занятости в США в октябре оказался заметно лучше ожиданий, однако приятное впечатление было подпорчено корректировкой оценки роста числа рабочих мест в сентябре. Доллар в этих условиях продемонстрировал весьма сдержанную реакцию.



Американская валюта продолжает пользоваться спросом в паре с евро, но «медведям» по паре евро-доллар (на 14.30 Киева) не удается продавить биды около $1,1325. В паре с фунтом же доллар продолжил сдавать позиции — дилеры связывают это с фиксацией прибыли после последней серии негатива в виде новостей с полей переговоров по Brexit и заявлений S&P о росте рисков выхода Великобритании из ЕС без сделки, который обернется для страны рецессией.



Курс американского доллара демонстрирует умеренный подъем в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают статданные из США и еврозоны.

Курс евро к доллару составил на 15.35 Киева $1,1312 по сравнению с $1,1345 на закрытие предыдущей сессии.



Стоимость единой европейской валюты находится в районе ¥128,13 по сравнению со ¥128,34 в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет ¥113,25 против ¥113,13 во вторник.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,18%.



Как стало известно из отчета отраслевой организации ADP Employer, число рабочих мест в США в октябре увеличилось на 227 тыс. после подъема на 218 тыс. в предшествующий месяц. Показатель существенно превысил средний прогноз опрошенных Econoday экономистов, составлявший 178 тыс.



Официальные данные министерства труда США будут обнародованы в пятницу. Опрошенные MarketWatch аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось за минувший месяц на 202 тыс., а безработица осталась на уровне 3,7%.



Кроме того, потребительские цены в еврозоне в октябре выросли на 2,2% в годовом выражении. Инфляция ускорилась с 2,1% в сентябре и совпала с ожиданиями рынка.

Безработица в 19 странах еврозоны в сентябре осталась на августовском уровне 8,1%, минимальном с 2008 года. В странах ЕС безработица в прошлом месяце составила 6,7%, также не изменившись с августа. Оба показателя также оказались на уровне прогнозов.



Между тем Банк Японии в среду сохранил курс денежно-кредитной политики и прогнозы основных ее ориентиров. Вместе с тем японский ЦБ снизил оценки инфляции на ближайшие три года и ухудшил прогноз роста ВВП на текущий фингод с 1,5% до 1,4%.



Таким образом, падение пары евро-доллар продолжилось в среду третий день подряд. Пара обновила минимум прошлой пятницы на отметке $1,1335, новый минимум показан на текущий момент на отметке $1,1309. Поддержкой теперь выступает только уровень $1,13, минимум от 15 августа. Однако из-за того, что минимум этот показан давно, два с половиной месяца назад, и к тому же проверен на прочность только один раз, актуальность этого уровня как сильного уровня поддержки весьма «условна».

Формально пара евро-доллар находится в нисходящем тренде с 16 октября, от отметки $1,1610, на чуть более старшем масштабе тренд вниз идет от заседания ФРС 26 сентября от района отметки $1,18.



Тренды эти сильнейшие и поддержаны массой фундаментальных факторов (в первую очередь – дифференциал ставок между ФРС и ЕЦБ). При этом негатив продолжает прибывать. Например, 31-го розничные продажи в Германии в сентябре показали рост на 0,1% м/м против ожидаемого роста на 0,5% м/м, годовой рост упал с 1,6% г/г до -2,6% г/г (прогноз 1,0% г/г).



Кроме того, за последние сутки вышли плохие данные по индексам PMI деловой активности Китая за октябрь как в промышленности, так и в сфере услуг, плохие данные по промпроизводству Японии за сентябрь и индексу розничных продаж Великобритании за октябрь.



Все только что перечисленное крайне негативно для аппетитов к риску.



Не должен был добавить позитива и президент США Трамп, который заявил, что если США не договорятся с Китаем на переговорах в следующем месяце, то обложат тарифами остаток импорта из Китая (по данным за прошлый год это расчетно объем в $257 млрд.). По оценкам Bloomberg, введение 25%-ных таможенных пошлин на китайский импорт приведет к снижению темпов роста экономики Китая на 1,5 п.п. в 2019 г.



Но рынок вдруг позитивно воспринял следующие слова Трампа: «Я думаю, что мы заключим с Китаем отличную сделку. Учитывая, тот ущерб, который Китай нанес нашей экономике, необходимо заключить действительно хорошую сделку».

Эти слова были интерпретированы как уверенность Трампа в том, что сделка состоится, в результате чего американские рынки растут второй день подряд. Индекс Dow Jones поднялся на 1,7% во вторник и показывает рост на 1,1% в моменте в среду.



Возвращаясь к положению в паре евро-доллар отметим, что, на наш взгляд, уровень $1,13 сам по себе не сможет остановить текущее снижение. А вот появившийся рост аппетитов к риску сможет.



Если снижение остановится, и пара евро-доллар сможет закрепиться выше $1,1330 на этой неделе, будут все шансы на то, что в ожидании заседания ФРС 08 ноября евро-доллар останется в диапазоне между $1,1330 и $1,1430. В свою очередь, это даст основания предполагать, что евро-доллар еще сможет сходить наверх, в район отметки $1,15, хотя бы для того, чтобы снять стопы выше отметки $1,1430.



Впрочем, этот сценарий уже из разряда чудес, на которые в последнее время рынок forex очень скуп.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,00/32,12-15 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне трехкопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,426 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 31 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему с закрытия вторника на 7,0 коп. спросу и потерявшему 10,0-13,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 31 октября по спросу и по предложению не изменились.



Проблемы с гривневой ликвидностью, вызванные «сдержанностью» Казначейства в вопросе компенсации НДС, а также достаточно агрессивным размещением депозитных сертификатов НБУ стали главными причинами для очередной коррекции курса безналичного доллара на торгах межбанка в среду.

На стороне «зеленых медведей» межбанка также был выросший, как и полагается, к этому дню недели приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которого подлежало обязательной продаже.



Участие регулятора, выкупавшего «лишние» доллары 31-го с платформы Matching спасло «американца» от более значительного падения.



Начало выкупа упавшего доллара на межбанке после 11.20 Киева, в котором, кроме НБУ приняли участие другие игроки, дает основание рассчитывать на первых торгах ноября на заметное замедление текущей коррекции безналичного «американца». Думается, «транзитом» через «буфер» относительной стабильности рынок безналичного доллара имеет хорошие шансы направиться в контролируемую «зелеными быками» сторону.



Этот прогноз аргументируется ожиданиями появления на рынке нерезидентов, у которых, как известно, каждый новый месяц начинается с сезона репатриации дивидендов.



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