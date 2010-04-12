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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 жов, 2018 22:05
ihorkyiv написав:
Тому влада не допустить навіть ситуативного зростання курсу долара на прогнозовані вами 5-10%, що відповідатиме убивчому рівню до 31 грн за $1.
Не убедили. Но если так уверены в своей логике, можете не просто разглагольствовать здесь, а поспекулировать NDF с максимальным плечом
А затем поделитесь с нами, как надо
PS: и я не прогнозировал 5-10% девальвации. Я допускаю такой вариант (в отличие от вашей непримиримой позиции)
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:31
kolyuchy написав: bub-har написав:
я просто решил попробывать спекульнуть и прикупил в октябре на лишнюю гришу 400$
ой, не говорите.... тоже прикупил $500 по 28.05 в надежде слить их минимум по 29. Но судьба-злодейка распорядилась по иному. Пришлось часть ($300) отдавать недавно "на хлебушек" по 28.17. А что делать, кушать то хочется....
Ничего,скоро за газок последнее отдадите 10 000 за тыщу кубов не за горами,а там и 13 000.
А что делать хочется погреться и горячей воды бы
Востаннє редагувалось Gumanoid
в Сер 31 жов, 2018 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Був один батон,тепер купа рюкзакив
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:32
Ihor Pavlovycz написав:
Мені все ж здається, що це все вже закладено в курс євро. Технічно Ви маєте рацію, але від 1.13 відскакує, як мячик. Так і сьогодні
ПС. Італія - від vitulus - теля по-нашому...
дядя Caша написав:
Сервус, Павлович.Узнаю маньяка со стажем: наметить нужный кросс с долларом и там ожидать, чтоб "помпацать".
Ihor Pavlovycz написав:дядя Caша
Доброго вечора, дядько Сашко:
Мені теж здається, що цикл "євро вниз" себе вже чи вичерпав, чи близький до того. За винятком ситуації - не "чорного лебедя" може - але "чорного теляти"....
По-моему, сейчас там 2 первые скрипки: нэгаразды в Европе и амбиции Мнучина. И обе играют печальную музыку для евро.
US
PS
ДС не одинок в своих симпатиях к "евромедведям".
Пара евро-доллар: снижение ниже $1,1335 «медвежье», резкая распродажа ниже $1,1301, - ING.
В ING комментируют техническую перспективу пары евро-доллар и сохраняют “медвежий” настрой на многодневной основе: «Краткосрочная картина остаётся слабой, с дневным графиком показывающим снижение с максимума конца сентября около $1,1800. Эта линия тренда предлагает сопротивление около $1,1485.
Краткосрочный нисходящий риск остается действующим ниже этой линии тренда. Цены сейчас консолидируются ниже бывшей горизонтальной поддержки около $1,1415.
Снижение ниже минимума прошлой пятницы на $1,1335 было бы «медвежьим», предполагая возобновление долгосрочного нисходящего тренда ниже минимума августа $1,1301.
Пожалуйста, будьте внимательны, так как резкая распродажа должна ожидаться в случае снижение ниже уровня $1,1301. Мы имеем краткосрочные “медвежьи” цели на $1,1290, $1,1270, $1,1250, $1,1160 и $1,1095.»
краткосрочно доллар упадёт на победе демократов в конгресс...взял немного евро, покататься...
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:42
ihorkyiv
... влада не допустить навіть ситуативного зростання курсу долара на прогнозовані вами 5-10%, що відповідатиме убивчому рівню до 31 грн за $1. Може на 2-3 дні стрибнути до 29.5 - 29.9, щоб витягнути у оленів зайву гривню, але одразу повернеться на 28.10 - 28.90. Оптимальний логічний варіант дії влади, серед якої політичних самовбивць я досі не помітив.
Как вариант я тоже допускаю такие мысли.Тогда почему та же самая влада уже опубликовала расчётный курс на конец года 30,1.А нбу дал несколько вариантов прогноза с наихудшим значением аж 38.В нбу вроде бы квота президента и пока нет независимости типа фрс.Чёт они так быканули, за выборы забыли видать
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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