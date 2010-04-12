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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6660666166626663 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 928 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 128 5. более 75% 64% 591 Всього голосів : 928 Додано: Сер 31 жов, 2018 22:05 ihorkyiv написав: Тому влада не допустить навіть ситуативного зростання курсу долара на прогнозовані вами 5-10%, що відповідатиме убивчому рівню до 31 грн за $1. Тому влада не допустить навіть ситуативного зростання курсу долара на прогнозовані вами 5-10%, що відповідатиме убивчому рівню до 31 грн за $1.



Не убедили. Но если так уверены в своей логике, можете не просто разглагольствовать здесь, а поспекулировать NDF с максимальным плечом А затем поделитесь с нами, как надо



PS: и я не прогнозировал 5-10% девальвации. Я допускаю такой вариант (в отличие от вашей непримиримой позиции) Не убедили. Но если так уверены в своей логике, можете не просто разглагольствовать здесь, а поспекулировать NDF с максимальным плечомА затем поделитесь с нами, как надоPS: и я не прогнозировал 5-10% девальвации. Я допускаю такой вариант (в отличие от вашей непримиримой позиции) zРадио

Повідомлень: 602 З нами з: 02.05.18 Подякував: 45 раз. Подякували: 450 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 жов, 2018 22:31 kolyuchy написав: bub-har написав: я просто решил попробывать спекульнуть и прикупил в октябре на лишнюю гришу 400$ я просто решил попробывать спекульнуть и прикупил в октябре на лишнюю гришу 400$

ой, не говорите.... тоже прикупил $500 по 28.05 в надежде слить их минимум по 29. Но судьба-злодейка распорядилась по иному. Пришлось часть ($300) отдавать недавно "на хлебушек" по 28.17. А что делать, кушать то хочется.... ой, не говорите.... тоже прикупил $500 по 28.05 в надежде слить их минимум по 29. Но судьба-злодейка распорядилась по иному. Пришлось часть ($300) отдавать недавно "на хлебушек" по 28.17. А что делать, кушать то хочется....

Ничего,скоро за газок последнее отдадите 10 000 за тыщу кубов не за горами,а там и 13 000.

А что делать хочется погреться и горячей воды бы Ничего,скоро за газок последнее отдадите 10 000 за тыщу кубов не за горами,а там и 13 000.А что делать хочется погреться и горячей воды бы Востаннє редагувалось Gumanoid в Сер 31 жов, 2018 22:33, всього редагувалось 1 раз. Був один батон,тепер купа рюкзакив Gumanoid

Повідомлень: 920 З нами з: 26.09.14 Подякував: 0 раз. Подякували: 116 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 жов, 2018 22:32 Ihor Pavlovycz написав: Мені все ж здається, що це все вже закладено в курс євро. Технічно Ви маєте рацію, але від 1.13 відскакує, як мячик. Так і сьогодні

ПС. Італія - від vitulus - теля по-нашому...



дядя Caша написав: Ihor Pavlovycz написав: дядя Caша

Доброго вечора, дядько Сашко:

Мені теж здається, що цикл "євро вниз" себе вже чи вичерпав, чи близький до того. За винятком ситуації - не "чорного лебедя" може - але "чорного теляти".... Доброго вечора, дядько Сашко:Мені теж здається, що цикл "євро вниз" себе вже чи вичерпав, чи близький до того. За винятком ситуації - не "чорного лебедя" може - але "чорного теляти"....







По-моему, сейчас там 2 первые скрипки: нэгаразды в Европе и амбиции Мнучина. И обе играют печальную музыку для евро.



US



PS



ДС не одинок в своих симпатиях к "евромедведям".



Пара евро-доллар: снижение ниже $1,1335 «медвежье», резкая распродажа ниже $1,1301, - ING.



В ING комментируют техническую перспективу пары евро-доллар и сохраняют “медвежий” настрой на многодневной основе: «Краткосрочная картина остаётся слабой, с дневным графиком показывающим снижение с максимума конца сентября около $1,1800. Эта линия тренда предлагает сопротивление около $1,1485.



Краткосрочный нисходящий риск остается действующим ниже этой линии тренда. Цены сейчас консолидируются ниже бывшей горизонтальной поддержки около $1,1415.

Снижение ниже минимума прошлой пятницы на $1,1335 было бы «медвежьим», предполагая возобновление долгосрочного нисходящего тренда ниже минимума августа $1,1301.

Пожалуйста, будьте внимательны, так как резкая распродажа должна ожидаться в случае снижение ниже уровня $1,1301. Мы имеем краткосрочные “медвежьи” цели на $1,1290, $1,1270, $1,1250, $1,1160 и $1,1095.»

Сервус, Павлович.Узнаю маньяка со стажем: наметить нужный кросс с долларом и там ожидать, чтоб "помпацать".По-моему, сейчас там 2 первые скрипки: нэгаразды в Европе и амбиции Мнучина. И обе играют печальную музыку для евро.USPSДС не одинок в своих симпатиях к "евромедведям".Пара евро-доллар: снижение ниже $1,1335 «медвежье», резкая распродажа ниже $1,1301, - ING.В ING комментируют техническую перспективу пары евро-доллар и сохраняют “медвежий” настрой на многодневной основе: «Краткосрочная картина остаётся слабой, с дневным графиком показывающим снижение с максимума конца сентября около $1,1800. Эта линия тренда предлагает сопротивление около $1,1485.Краткосрочный нисходящий риск остается действующим ниже этой линии тренда. Цены сейчас консолидируются ниже бывшей горизонтальной поддержки около $1,1415.Снижение ниже минимума прошлой пятницы на $1,1335 было бы «медвежьим», предполагая возобновление долгосрочного нисходящего тренда ниже минимума августа $1,1301.Пожалуйста, будьте внимательны, так как резкая распродажа должна ожидаться в случае снижение ниже уровня $1,1301. Мы имеем краткосрочные “медвежьи” цели на $1,1290, $1,1270, $1,1250, $1,1160 и $1,1095.» Мені все ж здається, що це все вже закладено в курс євро. Технічно Ви маєте рацію, але від 1.13 відскакує, як мячик. Так і сьогодніПС. Італія - від vitulus - теля по-нашому...

краткосрочно доллар упадёт на победе демократов в конгресс...взял немного евро, покататься... краткосрочно доллар упадёт на победе демократов в конгресс...взял немного евро, покататься... edvardd

Повідомлень: 5350 З нами з: 20.11.08 Подякував: 64 раз. Подякували: 1313 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 жов, 2018 22:42 ihorkyiv

... влада не допустить навіть ситуативного зростання курсу долара на прогнозовані вами 5-10%, що відповідатиме убивчому рівню до 31 грн за $1. Може на 2-3 дні стрибнути до 29.5 - 29.9, щоб витягнути у оленів зайву гривню, але одразу повернеться на 28.10 - 28.90. Оптимальний логічний варіант дії влади, серед якої політичних самовбивць я досі не помітив.



Как вариант я тоже допускаю такие мысли.Тогда почему та же самая влада уже опубликовала расчётный курс на конец года 30,1.А нбу дал несколько вариантов прогноза с наихудшим значением аж 38.В нбу вроде бы квота президента и пока нет независимости типа фрс.Чёт они так быканули, за выборы забыли видать ... влада не допустить навіть ситуативного зростання курсу долара на прогнозовані вами 5-10%, що відповідатиме убивчому рівню до 31 грн за $1. Може на 2-3 дні стрибнути до 29.5 - 29.9, щоб витягнути у оленів зайву гривню, але одразу повернеться на 28.10 - 28.90. Оптимальний логічний варіант дії влади, серед якої політичних самовбивць я досі не помітив.Как вариант я тоже допускаю такие мысли.Тогда почему та же самая влада уже опубликовала расчётный курс на конец года 30,1.А нбу дал несколько вариантов прогноза с наихудшим значением аж 38.В нбу вроде бы квота президента и пока нет независимости типа фрс.Чёт они так быканули, за выборы забыли видать Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. Vitl

Повідомлень: 14682 З нами з: 04.05.10 Подякував: 681 раз. Подякували: 1475 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6660666166626663 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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