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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6660666166626663

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:32

  Ihor Pavlovycz написав:Мені все ж здається, що це все вже закладено в курс євро. Технічно Ви маєте рацію, але від 1.13 відскакує, як мячик. Так і сьогодні
ПС. Італія - від vitulus - теля по-нашому...

  дядя Caша написав:
  Ihor Pavlovycz написав:дядя Caша
Доброго вечора, дядько Сашко:
Мені теж здається, що цикл "євро вниз" себе вже чи вичерпав, чи близький до того. За винятком ситуації - не "чорного лебедя" може - але "чорного теляти"....



Сервус, Павлович.Узнаю маньяка со стажем: наметить нужный кросс с долларом и там ожидать, чтоб "помпацать". :oops:
По-моему, сейчас там 2 первые скрипки: нэгаразды в Европе и амбиции Мнучина. И обе играют печальную музыку для евро.

US

PS

ДС не одинок в своих симпатиях к "евромедведям".

Пара евро-доллар: снижение ниже $1,1335 «медвежье», резкая распродажа ниже $1,1301, - ING.

В ING комментируют техническую перспективу пары евро-доллар и сохраняют “медвежий” настрой на многодневной основе: «Краткосрочная картина остаётся слабой, с дневным графиком показывающим снижение с максимума конца сентября около $1,1800. Эта линия тренда предлагает сопротивление около $1,1485.

Краткосрочный нисходящий риск остается действующим ниже этой линии тренда. Цены сейчас консолидируются ниже бывшей горизонтальной поддержки около $1,1415.
Снижение ниже минимума прошлой пятницы на $1,1335 было бы «медвежьим», предполагая возобновление долгосрочного нисходящего тренда ниже минимума августа $1,1301.
Пожалуйста, будьте внимательны, так как резкая распродажа должна ожидаться в случае снижение ниже уровня $1,1301. Мы имеем краткосрочные “медвежьи” цели на $1,1290, $1,1270, $1,1250, $1,1160 и $1,1095.»

краткосрочно доллар упадёт на победе демократов в конгресс...взял немного евро, покататься...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:42

ihorkyiv
... влада не допустить навіть ситуативного зростання курсу долара на прогнозовані вами 5-10%, що відповідатиме убивчому рівню до 31 грн за $1. Може на 2-3 дні стрибнути до 29.5 - 29.9, щоб витягнути у оленів зайву гривню, але одразу повернеться на 28.10 - 28.90. Оптимальний логічний варіант дії влади, серед якої політичних самовбивць я досі не помітив.

Как вариант я тоже допускаю такие мысли.Тогда почему та же самая влада уже опубликовала расчётный курс на конец года 30,1.А нбу дал несколько вариантов прогноза с наихудшим значением аж 38.В нбу вроде бы квота президента и пока нет независимости типа фрс.Чёт они так быканули, за выборы забыли видать :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 23:52

  Vitl написав:ihorkyiv
... влада не допустить навіть ситуативного зростання курсу долара на прогнозовані вами 5-10%, що відповідатиме убивчому рівню до 31 грн за $1. Може на 2-3 дні стрибнути до 29.5 - 29.9, щоб витягнути у оленів зайву гривню, але одразу повернеться на 28.10 - 28.90. Оптимальний логічний варіант дії влади, серед якої політичних самовбивць я досі не помітив.

Как вариант я тоже допускаю такие мысли.Тогда почему та же самая влада уже опубликовала расчётный курс на конец года 30,1.А нбу дал несколько вариантов прогноза с наихудшим значением аж 38.В нбу вроде бы квота президента и пока нет независимости типа фрс.Чёт они так быканули, за выборы забыли видать :D

Для більш ефективного управління рефлексами грошовитих рогатокопитних карібу, латиною Rangifer tarandus. Наприклад, уряду треба витягнути частину гривневої маси. Попередньо для оленів як ікона виставляється розрахунковий курс 30.1, а також - апокаліптичний 38.0. Стадо живе у напрузі і уважно контролює ситуацію, бо ж НАПИСАНО. У годину Х влада через свої важелі швидко збільшує курс з 27.90 до 28.50. У середовищі карібу лунає гучний заклик: "Хватай мешки - вокзал уходит !!!", і уся поважна спільнота зранку-раненько починає забіги обмінниками-банками-мінялами. Видоїв учасників перегонів і зрізавши роги у вигляді грошової маси влада плавно повертає курс на попередній рівень, або й нижче. І так близько 12 разів на рік. Навіть сценарій не треба міняти - побіжать у черговий раз за звичною схемою. Олень - генетичний вирок. Природу не обдуриш.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:14

Доляру на замітку (щоб не думав обдурити часом державу!)


У Вінницькій області підприємницю з міста Шаргород оштрафували на 223 тисячі 380 гривень за те, що на неї працювали два продавці, які не були офіційно оформлені.

:!: :arrow:
https://news.finance.ua/ua/news/-/43759 ... atsivnykiv
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:14

Re: Валютный рынок в контексте

Gumanoid написав:
  kolyuchy написав:
  bub-har написав:я просто решил попробывать спекульнуть и прикупил в октябре на лишнюю гришу 400$

ой, не говорите.... тоже прикупил $500 по 28.05 в надежде слить их минимум по 29. Но судьба-злодейка распорядилась по иному. Пришлось часть ($300) отдавать недавно "на хлебушек" по 28.17. А что делать, кушать то хочется....

Ничего,скоро за газок последнее отдадите 10 000 за тыщу кубов не за горами,а там и 13 000.
А что делать хочется погреться и горячей воды бы
газ это да.... живу в мамином доме.... газа на отопление этого дома уходит в самый холодный месяц около 600 кубов в месяц....
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 01:09

  Vitl написав:ihorkyiv
... влада не допустить навіть ситуативного зростання курсу долара на прогнозовані вами 5-10%, що відповідатиме убивчому рівню до 31 грн за $1. Може на 2-3 дні стрибнути до 29.5 - 29.9, щоб витягнути у оленів зайву гривню, але одразу повернеться на 28.10 - 28.90. Оптимальний логічний варіант дії влади, серед якої політичних самовбивць я досі не помітив.

Как вариант я тоже допускаю такие мысли.Тогда почему та же самая влада уже опубликовала расчётный курс на конец года 30,1.А нбу дал несколько вариантов прогноза с наихудшим значением аж 38.В нбу вроде бы квота президента и пока нет независимости типа фрс.Чёт они так быканули, за выборы забыли видать :D

Допускаю краткосрочный рывок доллара вверх, чтоб нужные люди слили его из офшоров под выборы и затем резко вниз на контролируемые рубежы. Главное в тот момент не уписяться и спекульнуть.
Zebra
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