Додано: Чет 01 лис, 2018 10:17

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,135/28,165 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,70/32,25 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 31 октября по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 31 октября по обеим позициям не

изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1312, повысившись до $1,1341 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1358 на открытии торгов в Европе.



Дата: 01 ноября 2018 г. на 09.50



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,18/28,22 UAH/USD

€ – 32,10/32,17 UAH/EUR

RUB – 0,424/0,426 UAH/RUB



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