Ihor Pavlovycz написав:Мені все ж здається, що це все вже закладено в курс євро. Технічно Ви маєте рацію, але від 1.13 відскакує, як мячик. Так і сьогодні ПС. Італія - від vitulus - теля по-нашому...
дядя Caша написав:
Ihor Pavlovycz написав:дядя Caша Доброго вечора, дядько Сашко: Мені теж здається, що цикл "євро вниз" себе вже чи вичерпав, чи близький до того. За винятком ситуації - не "чорного лебедя" може - але "чорного теляти"....
Сервус, Павлович.Узнаю маньяка со стажем: наметить нужный кросс с долларом и там ожидать, чтоб "помпацать". По-моему, сейчас там 2 первые скрипки: нэгаразды в Европе и амбиции Мнучина. И обе играют печальную музыку для евро.
US
PS
ДС не одинок в своих симпатиях к "евромедведям".
Пара евро-доллар: снижение ниже $1,1335 «медвежье», резкая распродажа ниже $1,1301, - ING.
В ING комментируют техническую перспективу пары евро-доллар и сохраняют “медвежий” настрой на многодневной основе: «Краткосрочная картина остаётся слабой, с дневным графиком показывающим снижение с максимума конца сентября около $1,1800. Эта линия тренда предлагает сопротивление около $1,1485.
Краткосрочный нисходящий риск остается действующим ниже этой линии тренда. Цены сейчас консолидируются ниже бывшей горизонтальной поддержки около $1,1415. Снижение ниже минимума прошлой пятницы на $1,1335 было бы «медвежьим», предполагая возобновление долгосрочного нисходящего тренда ниже минимума августа $1,1301. Пожалуйста, будьте внимательны, так как резкая распродажа должна ожидаться в случае снижение ниже уровня $1,1301. Мы имеем краткосрочные “медвежьи” цели на $1,1290, $1,1270, $1,1250, $1,1160 и $1,1095.»
краткосрочно доллар упадёт на победе демократов в конгресс...взял немного евро, покататься...
ihorkyiv ... влада не допустить навіть ситуативного зростання курсу долара на прогнозовані вами 5-10%, що відповідатиме убивчому рівню до 31 грн за $1. Може на 2-3 дні стрибнути до 29.5 - 29.9, щоб витягнути у оленів зайву гривню, але одразу повернеться на 28.10 - 28.90. Оптимальний логічний варіант дії влади, серед якої політичних самовбивць я досі не помітив.
Как вариант я тоже допускаю такие мысли.Тогда почему та же самая влада уже опубликовала расчётный курс на конец года 30,1.А нбу дал несколько вариантов прогноза с наихудшим значением аж 38.В нбу вроде бы квота президента и пока нет независимости типа фрс.Чёт они так быканули, за выборы забыли видать
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:ihorkyiv ... влада не допустить навіть ситуативного зростання курсу долара на прогнозовані вами 5-10%, що відповідатиме убивчому рівню до 31 грн за $1. Може на 2-3 дні стрибнути до 29.5 - 29.9, щоб витягнути у оленів зайву гривню, але одразу повернеться на 28.10 - 28.90. Оптимальний логічний варіант дії влади, серед якої політичних самовбивць я досі не помітив.
Как вариант я тоже допускаю такие мысли.Тогда почему та же самая влада уже опубликовала расчётный курс на конец года 30,1.А нбу дал несколько вариантов прогноза с наихудшим значением аж 38.В нбу вроде бы квота президента и пока нет независимости типа фрс.Чёт они так быканули, за выборы забыли видать
Для більш ефективного управління рефлексами грошовитих рогатокопитних карібу, латиною Rangifer tarandus. Наприклад, уряду треба витягнути частину гривневої маси. Попередньо для оленів як ікона виставляється розрахунковий курс 30.1, а також - апокаліптичний 38.0. Стадо живе у напрузі і уважно контролює ситуацію, бо ж НАПИСАНО. У годину Х влада через свої важелі швидко збільшує курс з 27.90 до 28.50. У середовищі карібу лунає гучний заклик: "Хватай мешки - вокзал уходит !!!", і уся поважна спільнота зранку-раненько починає забіги обмінниками-банками-мінялами. Видоїв учасників перегонів і зрізавши роги у вигляді грошової маси влада плавно повертає курс на попередній рівень, або й нижче. І так близько 12 разів на рік. Навіть сценарій не треба міняти - побіжать у черговий раз за звичною схемою. Олень - генетичний вирок. Природу не обдуриш.
bub-har написав:я просто решил попробывать спекульнуть и прикупил в октябре на лишнюю гришу 400$
ой, не говорите.... тоже прикупил $500 по 28.05 в надежде слить их минимум по 29. Но судьба-злодейка распорядилась по иному. Пришлось часть ($300) отдавать недавно "на хлебушек" по 28.17. А что делать, кушать то хочется....
Ничего,скоро за газок последнее отдадите 10 000 за тыщу кубов не за горами,а там и 13 000. А что делать хочется погреться и горячей воды бы
газ это да.... живу в мамином доме.... газа на отопление этого дома уходит в самый холодный месяц около 600 кубов в месяц....
Vitl написав:ihorkyiv ... влада не допустить навіть ситуативного зростання курсу долара на прогнозовані вами 5-10%, що відповідатиме убивчому рівню до 31 грн за $1. Може на 2-3 дні стрибнути до 29.5 - 29.9, щоб витягнути у оленів зайву гривню, але одразу повернеться на 28.10 - 28.90. Оптимальний логічний варіант дії влади, серед якої політичних самовбивць я досі не помітив.
Как вариант я тоже допускаю такие мысли.Тогда почему та же самая влада уже опубликовала расчётный курс на конец года 30,1.А нбу дал несколько вариантов прогноза с наихудшим значением аж 38.В нбу вроде бы квота президента и пока нет независимости типа фрс.Чёт они так быканули, за выборы забыли видать
Допускаю краткосрочный рывок доллара вверх, чтоб нужные люди слили его из офшоров под выборы и затем резко вниз на контролируемые рубежы. Главное в тот момент не уписяться и спекульнуть.
Вроде как к валюте новость имеет отношение... У перші дев'ять місяців 2018 року імпорт природного газу в Україну становив трохи більше 8 мільярдів кубометрів, що на 24,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року. https://socportal.info/2018/11/01/ukraj ... etriv.html и еще немного.. Зерновые и зернобобовые культуры по состоянию на 29 октября 2018 г. обмолочены на площади 13,3 млн га, или 89% к прогнозу, намолочено 56,7 млн т зерна при урожайности 4,28 т/га (в 2017 — 4,02 т/га).
Об этом свидетельствуют данные проекта «Урожай Онлайн 2018».
Перша колонка курс на початок 2018, друга - курс на 01.11.2018, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки
На все збитки окрім доляра Тільки доляр дав прибуток з початку року. По відношенню до попереднього місяця втратили: євро, фунт і франк; здобули: рубль, золото і доляр.
ВО Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,135/28,165 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,70/32,25 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 31 октября по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 31 октября по обеим позициям не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1312, повысившись до $1,1341 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1358 на открытии торгов в Европе.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,135/28,165 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.11 доллар немного растянул спред, оказавшись на уровне 28,13/28,18 UAH/USD. Однако вскоре, по состоянию на 10.25 устремился вниз, ведомый доминировавшими на моменте оферами СКВ: 28,11/28,14 UAH/USD.