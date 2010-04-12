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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6661666266636664

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:02

Привет из Днепра – 3

К 10.54 стараниями появившихся на рынке нерезидентов, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов, котировки доллара на спросе «варягов» выросли к 28,185/28,205 UAH/USD. Из-за того, что дивидендная гривня в достаточном количестве была лишь у нерезидентов, приобретали СКВ лишь представители зарубежного бизнеса.
Впрочем, к ним чуть погодя подключились остальные.

Дата: 01 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.38

Мелкий опт «неформал»

$ 28,13-14/28,18-20 UAH/USD
EUR 32,05/32,12 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 01 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

Дата: 01 ноября 2018 г. на 11.01
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,14/28,20 UAH/USD
€ 32,00/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания оптового (от $10 тыс.) клиентского спроса.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 01 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,15/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.), евро – 32,05/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 октября спрос и офера прибавили по 5,0 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды обе позиции не изменились).

На открытии торгов 01 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях зыбкого баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,15/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.), евро – 32,05/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 октября спрос и офера прибавили по 5,0 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды обе позиции не изменились).

На старте торгов 01 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов.

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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:22

Привет из Днепра – 4

По состоянию на 11.17 на межбанке цена доллара приостановила динамику замерев на цифре 28,17/28,19 UAH/USD. Рынок сбалансировался появлением продаж СКВ игроками, испытывавшими потребность в гривне.

Утреннее «зеленое» ралли на межбанке , спровоцированное покупками «варягов» и остановленное на нехватке гривни, сопровождалось сбалансированной торговлей, происходило на фоне признаков «сжатия» рынка гривневого ресурса.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся в среду отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривни гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
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