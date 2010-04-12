Привет из Днепра – 3
К 10.54 стараниями появившихся на рынке нерезидентов, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов, котировки доллара на спросе «варягов» выросли к 28,185/28,205 UAH/USD. Из-за того, что дивидендная гривня в достаточном количестве была лишь у нерезидентов, приобретали СКВ лишь представители зарубежного бизнеса.
Впрочем, к ним чуть погодя подключились остальные.
Дата: 01 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.38
Мелкий опт «неформал»
$ 28,13-14/28,18-20 UAH/USD
EUR 32,05/32,12 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 01 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
Дата: 01 ноября 2018 г. на 11.01
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,14/28,20 UAH/USD
€ 32,00/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания оптового (от $10 тыс.) клиентского спроса.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 01 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,15/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.), евро – 32,05/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 октября спрос и офера прибавили по 5,0 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды обе позиции не изменились).
На открытии торгов 01 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях зыбкого баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,15/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.), евро – 32,05/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 октября спрос и офера прибавили по 5,0 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды обе позиции не изменились).
На старте торгов 01 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов.
US