Додано: Чет 01 лис, 2018 13:25

Привет из Днепра – 8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,135/28,165 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.11 доллар немного растянул спред, оказавшись на уровне 28,13/28,18 UAH/USD.

Однако вскоре, по состоянию на 10.25 устремился вниз, ведомый доминировавшими на моменте оферами СКВ: 28,11/28,14 UAH/USD.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки возобновления сжатия гривневого ресурса, поясняющего утреннюю коррекцию цен безналичного «американца» на межбанке .



Об этом дали понять понизившиеся с уровня 51 117,9 млн. грн. к отметке 48 772,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова заморозило компенсацию НДС.



К 10.54 стараниями появившихся на рынке нерезидентов, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов, котировки доллара на спросе «варягов» выросли к 28,185/28,205 UAH/USD. Из-за того, что дивидендная гривня в достаточном количестве была лишь у нерезидентов, приобретали СКВ лишь представители зарубежного бизнеса.

Впрочем, к ним чуть погодя подключились остальные.



По состоянию на 11.17 на межбанке цена доллара приостановила динамику, замерев на цифре 28,17/28,19 UAH/USD. Рынок сбалансировался появлением продаж СКВ игроками, испытывавшими потребность в гривне.



Утреннее «зеленое» ралли на межбанке , спровоцированное покупками «варягов» и остановленное на нехватке гривни, сопровождалось сбалансированной торговлей, происходило на фоне признаков «сжатия» рынка гривневого ресурса.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся в среду отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривни гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К полудню на межбанке была реализована привычная тактика нерезидентов-«варягов», позаимствованная у своих воинственных предков-викингов: налететь на прибрежное село спозаранку, быстро его пограбить и удрать на плавсредствах. Таки у нас на валютном рынке, уже к полудню покупатели оставили межбанк, сформировав преобладание тамошних продавцов, которые уронили цены СКВ до 28,13/28,15 UAH/USD.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 6,94 коп., составив 28,1778 UAH/USD, вернувшись на отметку от 30 октября.



К 12.58 котировки безналичного доллара на межбанке понизили обе позиции к отметке 28,12/28,13 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,70/32,25 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 31 октября по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 31 октября по обеим позициям не

изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1312, повысившись до $1,1341 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1358 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 01 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,15/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.), евро – 32,05/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 октября спрос и офера прибавили по 5,0 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды обе позиции не изменились).



На открытии торгов 01 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях зыбкого баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,15/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.), евро – 32,05/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 октября спрос и офера прибавили по 5,0 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды обе позиции не изменились).



На старте торгов 01 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов.



На 12.04 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия (28,13-14/28,18-20 UAH/USD, евро – 32,05/32,12 UAH/EUR). Поводом для ценовой стабильности в столице стала текущая сбалансированная, хотя и довольно вялая торговля валютой.



По состоянию на 12.06 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения у тамошних клиентов – доминировавший с утра оптовый спрос сменился преобладанием оферов валюты. На этом фоне текущие цен ограничились преимущественно сужением спреда: 28,15/28,19 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,423/0,427 UAH/RUB.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на смену настроения на межбанке и незначительный откат курса безналичного «американца»: 28,13/28,20 UAH/USD, евро – 32,05/32,22 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 01 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,18/28,22 UAH/USD, евро – 32,10/32,17 UAH/EUR, рубль 0,424/0,426 UAH/RUB, Киев опт 28,13-14/28,18-20 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,13-14/28,18-20 UAH/USD, евро (опт) 32,05/32,12 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,05/32,12 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,05/28,25 UAH/USD, евро – 31,80/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,422 RUB/USD, Одесса – опт 28,14/28,18 UAH/USD, розница – 28,12/28,20 UAH/USD; Запорожье – 28,14/28,20 UAH/USD; евро – 32,00/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,422/0,426 RUB/USD.



Своим ранним появлением на отечественном валютном межбанке с покупками СКВ в рамках стартовавшего очередного сезона репатриации дивидендов нерезиденты обеспечили смену тренда в безналичной паре доллар-гривня с «медвежьего» на «бычий».

В дальнейшем страдавшие от нехватки гривни участники торгов немого понизили текущие цены «зеленого» безнала, однако, как говорится в популярном фольклоре, «осадочек остался». Покупки валюты «варягами» развернули межбанка. Заметим, что это произошло на фоне сохранения проблем с гривневой ликвидностью. И это, полагаю, «смягчило» разворот, избежав ненужного скачка курса безналичного доллара.



Нелишне напомнить, что это появление на рынке «зеленых быков» было сформировано затянувшимся с 26 октября откатом долларовых цен по средневзвешенному курсу на межбанке . Нерезиденты, появившиеся 01-го на рынке стали триггером, давшим старт к развороту пары доллар-гривня к росту.



Во-вторых, признаки смены тренда на торгах валютного межбанка появились во второй половине среды на наличном рынке, где активизировались клиентские покупки СКВ, подтверждая авторитет этого источника прогноза для межбанка на ближайшие торги.



Полагаю, вернувшиеся на межбанк «зеленые быки» сохранят там свое присутствие в течение пары-тройки сессий, пока «варяги» будут конвертировать дивидендную гривню в более надежную валюту, репатриируя СКВ на родину.



Аналогичное настроение будет наблюдаться и на наличном рынке.



Восходящий тренд рынка наличного и безналичного долларов на ближайших торгах будет поддерживаться пресловутым «пятничным синдромом» и появлением на рынке остатков компенсации НДС от Казначейства.



Возможно, это доминирование «быков» на межбанке и на наличном рынке прервется с 06-07 ноября. С появлением на рынке приличных объемов экспортной выручки от нашего агросектора.



US