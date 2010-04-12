RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6662666366646665

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:25

Vitl
Ну, учиться попробуй.
Ты не глупый вроде. Все должно получиться.
А смены властей ты еще увидишь не одну за свою жизнь, как и кризисы разного рода.
Если конечно не слишком стар.
А ты, похоже не стар.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1733
З нами з: 09.09.14
Подякував: 618 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:27

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:Я могу. И еще несколько человек на ветке могут.


фореск?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3270
З нами з: 01.06.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:29

  дядя Caша написав:
К полудню на межбанке была реализована привычная тактика нерезидентов-«варягов», позаимствованная у своих воинственных предков-викингов: налететь на прибрежное село спозаранку, быстро его пограбить и удрать на плавсредствах. Таки у нас на валютном рынке, уже к полудню покупатели оставили межбанк, сформировав преобладание тамошних продавцов, которые уронили цены СКВ до 28,13/28,15 UAH/USD.
US

Не верит рынок в валютное изобилие :)
Тактика больше напоминает занимание очереди за час до открытия магазина :)

Такая картина дает основание предполагать, что тенденция на укрепление гривны не приводит к образованию большого отложенного спроса.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3345
З нами з: 02.09.15
Подякував: 746 раз.
Подякували: 1204 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 6662666366646665
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vovan_prm і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 645, 646, 647
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6467 1368593
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 13:00
vovan_prm
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1355, 1356, 1357
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13564 1539627
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 01:05
Faceless
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246610
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.