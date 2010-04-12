Vitl
Ну, учиться попробуй.
Ты не глупый вроде. Все должно получиться.
А смены властей ты еще увидишь не одну за свою жизнь, как и кризисы разного рода.
Если конечно не слишком стар.
А ты, похоже не стар.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:25
Vitl
Ну, учиться попробуй.
Ты не глупый вроде. Все должно получиться.
А смены властей ты еще увидишь не одну за свою жизнь, как и кризисы разного рода.
Если конечно не слишком стар.
А ты, похоже не стар.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:27
Re: Валютный рынок в контексте
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:29
Не верит рынок в валютное изобилие
Тактика больше напоминает занимание очереди за час до открытия магазина
Такая картина дает основание предполагать, что тенденция на укрепление гривны не приводит к образованию большого отложенного спроса.
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