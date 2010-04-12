Vitl
Ну, учиться попробуй.
Ты не глупый вроде. Все должно получиться.
А смены властей ты еще увидишь не одну за свою жизнь, как и кризисы разного рода.
Если конечно не слишком стар.
А ты, похоже не стар.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:25
Vitl
Ну, учиться попробуй.
Ты не глупый вроде. Все должно получиться.
А смены властей ты еще увидишь не одну за свою жизнь, как и кризисы разного рода.
Если конечно не слишком стар.
А ты, похоже не стар.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:27
Re: Валютный рынок в контексте
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:29
Не верит рынок в валютное изобилие
Тактика больше напоминает занимание очереди за час до открытия магазина
Такая картина дает основание предполагать, что тенденция на укрепление гривны не приводит к образованию большого отложенного спроса.
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:34
Реальный сектор.
В основном строительство.
Еще торговля, автомобили, компьютерные услуги. Но это раньше.
Да и наёмным трудом можно зарабатывать на вполне приличную жизнь. Есть и такой опыт.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:34
Re: Валютный рынок в контексте
13/18, в обидві сторони
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:43
[quote="4487710:zorka"]13/18, в обидві сторони[/quoРівне 28.00-28.15
Зорька в якому місті ваша точка?
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:45
Корнеев Київ, Хмельницький
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:57
Корнеев Внимание.Осторожно.Думаю не обязательно рассказывать о своих финансовых возможностях.Длинный язык не к добру.
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:05
а ви фунти купляєте?
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:10
дивна ситуація з фунтами і з обмінками. Фунт виріз з 1,27 до 1,29 а його як брали вчора в Києві по 36,05 , так і сьогодні. Хоча в Харкові купляють по 36,45
Київські бариги не можуть наїстися.
*Відправлено з Чату
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