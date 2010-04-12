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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:23
дядя Caша
Дякую!
Потрібно скинути злотий , а він танцює від євро.Сиджу чекаю, спостерігаю
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:03
Долярчик написав: greenozon написав:
Доляру на замітку (щоб не думав обдурити часом державу!)
У Вінницькій області підприємницю з міста Шаргород оштрафували на 223 тисячі 380 гривень за те, що на неї працювали два продавці, які не були офіційно оформлені. https://news.finance.ua/ua/news/-/43759 ... atsivnykiv
.... зараз такий час, що і НЕ легального продавця НЕ вигідно тримати.....(а тим більше зараз ризикувати з тими штрафами)
... отак і стою 8р. сам за прилавком......... - зато СВОГО бізнесу!
базарна торгівля скоро помре якщо ще не померла ... навіть не знаю що на базарі б брав ...хіба шкарпетки чи щось у бабок із села ...
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