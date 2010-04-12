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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6664666566666667

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:23

дядя Caша
Дякую!
Потрібно скинути злотий , а він танцює від євро.Сиджу чекаю, спостерігаю :)
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:42

  Корнеев написав:дядя Caша
Дякую!
Потрібно скинути злотий , а він танцює від євро.Сиджу чекаю, спостерігаю :)


Пара евро-доллар будет ставить короткосрочные "шипы". Трудно будет успеть... :(

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:03

  Долярчик написав:
  greenozon написав:Доляру на замітку (щоб не думав обдурити часом державу!)


У Вінницькій області підприємницю з міста Шаргород оштрафували на 223 тисячі 380 гривень за те, що на неї працювали два продавці, які не були офіційно оформлені.

:!: :arrow:
https://news.finance.ua/ua/news/-/43759 ... atsivnykiv

.... зараз такий час, що і НЕ легального продавця НЕ вигідно тримати.....(а тим більше зараз ризикувати з тими штрафами)
... отак і стою 8р. сам за прилавком......... - зато СВОГО бізнесу! :D

базарна торгівля скоро помре якщо ще не померла ... навіть не знаю що на базарі б брав ...хіба шкарпетки чи щось у бабок із села ...
свинорыл
yama
 
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