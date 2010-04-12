дядя Caша
Дякую!
Потрібно скинути злотий , а він танцює від євро.Сиджу чекаю, спостерігаю
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:23
дядя Caша
Дякую!
Потрібно скинути злотий , а він танцює від євро.Сиджу чекаю, спостерігаю
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:42
Пара евро-доллар будет ставить короткосрочные "шипы". Трудно будет успеть...
US
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:03
базарна торгівля скоро помре якщо ще не померла ... навіть не знаю що на базарі б брав ...хіба шкарпетки чи щось у бабок із села ...
свинорыл
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:57
сумнівне твердження
у Львові ринки лише розростаються, обростають новими місцями, павільйонами
автотовари, промтовари, хімія, їжа\кава з Польші, Італії, сантехніка, взуття\одяг, аксесуари, вело\мото, автомашини і усе це та багато іншого саме на ринках і там завжди купа людей, не пройти
Додано: Чет 01 лис, 2018 18:12
Сегодня заскочил на книжный на Петровку и случайно нашел шикарную кепку Y-3 - Yohji Yamаmoto... Высший пилотаж, стиль избранного общества. Не стыдно прогуляться по Пятой или Чикаго авенью. И всего 280 грн. Необыкновенно счастлив. Риспект украинским базарам.
Додано: Чет 01 лис, 2018 18:22
Я заработал гривну на эти $500 с нуля... Вот вложил эту гривну в $500... Хотел сберечь, но пришлось расстаться с $300... Похоже завтра расстанусь с остальными $200... Ну ничего, будем дальше крутиться... Цель - пачка $
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