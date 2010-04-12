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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6664666566666667

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:23

дядя Caша
Дякую!
Потрібно скинути злотий , а він танцює від євро.Сиджу чекаю, спостерігаю :)
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:42

  Корнеев написав:дядя Caша
Дякую!
Потрібно скинути злотий , а він танцює від євро.Сиджу чекаю, спостерігаю :)


Пара евро-доллар будет ставить короткосрочные "шипы". Трудно будет успеть... :(

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:03

  Долярчик написав:
  greenozon написав:Доляру на замітку (щоб не думав обдурити часом державу!)


У Вінницькій області підприємницю з міста Шаргород оштрафували на 223 тисячі 380 гривень за те, що на неї працювали два продавці, які не були офіційно оформлені.

:!: :arrow:
https://news.finance.ua/ua/news/-/43759 ... atsivnykiv

.... зараз такий час, що і НЕ легального продавця НЕ вигідно тримати.....(а тим більше зараз ризикувати з тими штрафами)
... отак і стою 8р. сам за прилавком......... - зато СВОГО бізнесу! :D

базарна торгівля скоро помре якщо ще не померла ... навіть не знаю що на базарі б брав ...хіба шкарпетки чи щось у бабок із села ...
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:57

  yama написав:
  Долярчик написав:
  greenozon написав:Доляру на замітку (щоб не думав обдурити часом державу!)



... отак і стою 8р. сам за прилавком......... - зато СВОГО бізнесу! :D

базарна торгівля скоро помре якщо ще не померла ... навіть не знаю що на базарі б брав ...хіба шкарпетки чи щось у бабок із села ...


сумнівне твердження
у Львові ринки лише розростаються, обростають новими місцями, павільйонами
автотовари, промтовари, хімія, їжа\кава з Польші, Італії, сантехніка, взуття\одяг, аксесуари, вело\мото, автомашини і усе це та багато іншого саме на ринках і там завжди купа людей, не пройти
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 18:12

  yama написав:базарна торгівля скоро помре якщо ще не померла ... навіть не знаю що на базарі б брав ...хіба шкарпетки чи щось у бабок із села ...


Сегодня заскочил на книжный на Петровку и случайно нашел шикарную кепку Y-3 - Yohji Yamаmoto... Высший пилотаж, стиль избранного общества. Не стыдно прогуляться по Пятой или Чикаго авенью. И всего 280 грн. Необыкновенно счастлив. Риспект украинским базарам.
:lol: :lol: :lol:

https://www.youtube.com/watch?v=M0Z1mFGWO-w
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 18:22

  vovan_prm написав:Вот многие из Вас могут сказать:
- Я "с нуля" заработал 500долларов, сберег, вложил, заработал,добавил заемных .... и так заработал свой первый миллион (да пусть 100тыс. или даже 10).

Я заработал гривну на эти $500 с нуля... Вот вложил эту гривну в $500... Хотел сберечь, но пришлось расстаться с $300... Похоже завтра расстанусь с остальными $200... Ну ничего, будем дальше крутиться... Цель - пачка $ :D
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 18:43

Re: Валютный рынок в контексте

  yama написав:базарна торгівля скоро помре якщо ще не померла ... навіть не знаю що на базарі б брав ...хіба шкарпетки чи щось у бабок із села ...

...а де Я писав, що мій магазин - на базарі? - але, нехай буде/буду трохи заплутувати сліди(бо правда на форумі не до добра;)

  jump написав:сумнівне твердження
у Львові ринки лише розростаються, обростають новими місцями, павільйонами
автотовари, промтовари, хімія, їжа\кава з Польші, Італії, сантехніка, взуття\одяг, аксесуари, вело\мото, автомашини і усе це та багато іншого саме на ринках і там завжди купа людей, не пройти

... теж, сумнівне твердження)))
- де вони розростаються?
... якщо взяти Сихів, то "скасували" р-к "Санту-Барбару", і "Верхній Шувар" розформували/розігнали.... - якусь частину перемістили за ТЦ, ближче до будинків...
- те, що створили ринок на Антонича.....- так там глухомань/на відшибі! - напів-пустий ринок, всі плюються, що там ніхто не ходить.... - від початку заснування його, то вже багато ПП поз'їзджало!
- те, що побудували новий "Галицький ярмарок" біля колії(біля секонду), так там теж плюються, що мало хто ходить по ньому(хоч на секонді, за парканом, на вихідних - тьма народу...), а по "новому" майже ніхто не ходить!
- ринок на Монастирського - теж змістили його/зменшили(на його місті шурують багатоповерхівку)
- ринок "Зубрівський", так там теж два по пів ряду - знесли будки!
... так, що Я не бачу, щоб дуже ринки розростались!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 19:10

  дядя Caша написав:
  Корнеев написав:дядя Caша
Дякую!
Потрібно скинути злотий , а він танцює від євро.Сиджу чекаю, спостерігаю :)


Пара евро-доллар будет ставить короткосрочные "шипы". Трудно будет успеть... :(

US

Наконец-то. Дождались (с)

Экспорт в ЕС теперь поднимет голову... и сразу же опустит. Импортеры из ЕС активизируют сейчас закупки в Украине пока евро не обвалился окончательно и все не подорожало до неприличия. Но если евро пойдет вниз, то при росте затрат на производство в Украине наши товары перестанут закупаться из ЕС. Как результат - назревает нехватка валютной выручки от экспорта на украинском межбанке и некоторая стабилизация цен внутри Украины за счет выброса товарных излишков на украинский рынок. Ведь произведенные товары для ЕС придется продавать здесь.

Что делать? Известный славянский вопрос. Ответ классический - искать покупателей в других странах или экономических содружествах. Это Канада, США, Мексика, Австралия, Китай. Конечно, для этого понадобится переходный период, в результате которого некоторые предприятия украинские могут и обанкротиться.

Теоретически здесь может помочь и российский рынок через прокладки в виде ДНР-ЛНР, но работа прокладок пока мне не ясна до конца, особенно пугает полный контроль товарных потоков в Россию со стороны фсб.

ДС, а евро точно валиться будет резко? Или возможны варианты с крутыми откатами? Ведь торговые войны это обоюдоострое оружие. Доллар взлететь может, но потом как всегда раньше было идет долговременное падение по всем фронтам. Причина - рынки перестраиваются и начинают работать эффективней в новых условиях при высоком долларе, что всегда тянет доллар потом вниз.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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  yama написав:базарна торгівля скоро помре якщо ще не померла ... навіть не знаю що на базарі б брав ...хіба шкарпетки чи щось у бабок із села ...


Базарную торговлю сейчас убивают олигархи. Причина - базарники очень конкурентоспособные люди. Они очень гибкие и являются угрозой современным супермаркетам и интернет-магазинам. Причина естественна - у них существенно меньшие постоянные затраты, гибче ассортимент, работа с наличкой. Плюс к этому прекрасные коммуникационные возможности с потребителями товаров. Это вам не с нафуфыренным продавцом из супермаркета балаболить, который через губу разговаривает часто, думая что схватил Бога за бороду. :mrgreen:

Что касается покупок, то как всегда примериваем в супермаркете, а покупаем там, где дешевле, но точно не в супермаркете. На рынке, если кто-то хорошо разбирается, можно найти тот же товар в два-три раза дешевле. Все как всегда.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:02

Vial
Не нужно было увольняться с такой хорошей работы.

предприятие переподчинили, выкупили и потом закрыли...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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