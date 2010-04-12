дядя Caша
Дякую!
Потрібно скинути злотий , а він танцює від євро.Сиджу чекаю, спостерігаю
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:23
дядя Caша
Дякую!
Потрібно скинути злотий , а він танцює від євро.Сиджу чекаю, спостерігаю
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:42
Пара евро-доллар будет ставить короткосрочные "шипы". Трудно будет успеть...
US
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:03
базарна торгівля скоро помре якщо ще не померла ... навіть не знаю що на базарі б брав ...хіба шкарпетки чи щось у бабок із села ...
свинорыл
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:57
сумнівне твердження
у Львові ринки лише розростаються, обростають новими місцями, павільйонами
автотовари, промтовари, хімія, їжа\кава з Польші, Італії, сантехніка, взуття\одяг, аксесуари, вело\мото, автомашини і усе це та багато іншого саме на ринках і там завжди купа людей, не пройти
Додано: Чет 01 лис, 2018 18:12
Сегодня заскочил на книжный на Петровку и случайно нашел шикарную кепку Y-3 - Yohji Yamаmoto... Высший пилотаж, стиль избранного общества. Не стыдно прогуляться по Пятой или Чикаго авенью. И всего 280 грн. Необыкновенно счастлив. Риспект украинским базарам.
Додано: Чет 01 лис, 2018 18:22
Я заработал гривну на эти $500 с нуля... Вот вложил эту гривну в $500... Хотел сберечь, но пришлось расстаться с $300... Похоже завтра расстанусь с остальными $200... Ну ничего, будем дальше крутиться... Цель - пачка $
Додано: Чет 01 лис, 2018 18:43
Re: Валютный рынок в контексте
...а де Я писав, що мій магазин - на базарі? - але, нехай буде/буду трохи заплутувати сліди(бо правда на форумі не до добра;)
... теж, сумнівне твердження)))
- де вони розростаються?
... якщо взяти Сихів, то "скасували" р-к "Санту-Барбару", і "Верхній Шувар" розформували/розігнали.... - якусь частину перемістили за ТЦ, ближче до будинків...
- те, що створили ринок на Антонича.....- так там глухомань/на відшибі! - напів-пустий ринок, всі плюються, що там ніхто не ходить.... - від початку заснування його, то вже багато ПП поз'їзджало!
- те, що побудували новий "Галицький ярмарок" біля колії(біля секонду), так там теж плюються, що мало хто ходить по ньому(хоч на секонді, за парканом, на вихідних - тьма народу...), а по "новому" майже ніхто не ходить!
- ринок на Монастирського - теж змістили його/зменшили(на його місті шурують багатоповерхівку)
- ринок "Зубрівський", так там теж два по пів ряду - знесли будки!
... так, що Я не бачу, щоб дуже ринки розростались!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 01 лис, 2018 19:10
Наконец-то. Дождались (с)
Экспорт в ЕС теперь поднимет голову... и сразу же опустит. Импортеры из ЕС активизируют сейчас закупки в Украине пока евро не обвалился окончательно и все не подорожало до неприличия. Но если евро пойдет вниз, то при росте затрат на производство в Украине наши товары перестанут закупаться из ЕС. Как результат - назревает нехватка валютной выручки от экспорта на украинском межбанке и некоторая стабилизация цен внутри Украины за счет выброса товарных излишков на украинский рынок. Ведь произведенные товары для ЕС придется продавать здесь.
Что делать? Известный славянский вопрос. Ответ классический - искать покупателей в других странах или экономических содружествах. Это Канада, США, Мексика, Австралия, Китай. Конечно, для этого понадобится переходный период, в результате которого некоторые предприятия украинские могут и обанкротиться.
Теоретически здесь может помочь и российский рынок через прокладки в виде ДНР-ЛНР, но работа прокладок пока мне не ясна до конца, особенно пугает полный контроль товарных потоков в Россию со стороны фсб.
ДС, а евро точно валиться будет резко? Или возможны варианты с крутыми откатами? Ведь торговые войны это обоюдоострое оружие. Доллар взлететь может, но потом как всегда раньше было идет долговременное падение по всем фронтам. Причина - рынки перестраиваются и начинают работать эффективней в новых условиях при высоком долларе, что всегда тянет доллар потом вниз.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Чет 01 лис, 2018 19:18
Базарную торговлю сейчас убивают олигархи. Причина - базарники очень конкурентоспособные люди. Они очень гибкие и являются угрозой современным супермаркетам и интернет-магазинам. Причина естественна - у них существенно меньшие постоянные затраты, гибче ассортимент, работа с наличкой. Плюс к этому прекрасные коммуникационные возможности с потребителями товаров. Это вам не с нафуфыренным продавцом из супермаркета балаболить, который через губу разговаривает часто, думая что схватил Бога за бороду.
Что касается покупок, то как всегда примериваем в супермаркете, а покупаем там, где дешевле, но точно не в супермаркете. На рынке, если кто-то хорошо разбирается, можно найти тот же товар в два-три раза дешевле. Все как всегда.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Чет 01 лис, 2018 20:02
Vial
Не нужно было увольняться с такой хорошей работы.
предприятие переподчинили, выкупили и потом закрыли...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
|