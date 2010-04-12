Додано: Чет 01 лис, 2018 19:10

дядя Caша написав: Корнеев написав: дядя Caша

Дякую!

Потрібно скинути злотий , а він танцює від євро.Сиджу чекаю, спостерігаю Дякую!Потрібно скинути злотий , а він танцює від євро.Сиджу чекаю, спостерігаю



Пара евро-доллар будет ставить короткосрочные "шипы". Трудно будет успеть...



US

Наконец-то. Дождались (с)Экспорт в ЕС теперь поднимет голову... и сразу же опустит. Импортеры из ЕС активизируют сейчас закупки в Украине пока евро не обвалился окончательно и все не подорожало до неприличия. Но если евро пойдет вниз, то при росте затрат на производство в Украине наши товары перестанут закупаться из ЕС. Как результат - назревает нехватка валютной выручки от экспорта на украинском межбанке и некоторая стабилизация цен внутри Украины за счет выброса товарных излишков на украинский рынок. Ведь произведенные товары для ЕС придется продавать здесь.Что делать? Известный славянский вопрос. Ответ классический - искать покупателей в других странах или экономических содружествах. Это Канада, США, Мексика, Австралия, Китай. Конечно, для этого понадобится переходный период, в результате которого некоторые предприятия украинские могут и обанкротиться.Теоретически здесь может помочь и российский рынок через прокладки в виде ДНР-ЛНР, но работа прокладок пока мне не ясна до конца, особенно пугает полный контроль товарных потоков в Россию со стороны фсб.ДС, а евро точно валиться будет резко? Или возможны варианты с крутыми откатами? Ведь торговые войны это обоюдоострое оружие. Доллар взлететь может, но потом как всегда раньше было идет долговременное падение по всем фронтам. Причина - рынки перестраиваются и начинают работать эффективней в новых условиях при высоком долларе, что всегда тянет доллар потом вниз.