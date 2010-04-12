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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6665666666676668 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 928 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 128 5. более 75% 64% 591 Всього голосів : 928 Додано: Чет 01 лис, 2018 20:06 vovan_prm написав: Vitl

Ну, учиться попробуй.

Ты не глупый вроде. Все должно получиться.

А смены властей ты еще увидишь не одну за свою жизнь, как и кризисы разного рода.

Если конечно не слишком стар.

А ты, похоже не стар. Ну, учиться попробуй.Ты не глупый вроде. Все должно получиться.А смены властей ты еще увидишь не одну за свою жизнь, как и кризисы разного рода.Если конечно не слишком стар.А ты, похоже не стар.



Конечно спасибо тебе за комплименты, мол не стар и не глуп .Тебе пожелания то го же.Но два слова в продолжение - вот и приходится осваивать новые рынки для заработка.На работе катался на стульчике с колёсиками между 4х управляющих компов.Сейчас очень похоже, только объекты управления поменялись, да и всё остальное - сам хозяин, сам инвестор, сам работник. Конечно спасибо тебе за комплименты, мол не стар и не глуп.Тебе пожелания то го же.Но два слова в продолжение - вот и приходится осваивать новые рынки для заработка.На работе катался на стульчике с колёсиками между 4х управляющих компов.Сейчас очень похоже, только объекты управления поменялись, да и всё остальное - сам хозяин, сам инвестор, сам работник. Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. Vitl

Повідомлень: 14687 З нами з: 04.05.10 Подякував: 681 раз. Подякували: 1479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лис, 2018 20:39 Vitl написав: vovan_prm написав: Vitl

Ну, учиться попробуй.

Ты не глупый вроде. Все должно получиться.

А смены властей ты еще увидишь не одну за свою жизнь, как и кризисы разного рода.

Если конечно не слишком стар.

А ты, похоже не стар. Ну, учиться попробуй.Ты не глупый вроде. Все должно получиться.А смены властей ты еще увидишь не одну за свою жизнь, как и кризисы разного рода.Если конечно не слишком стар.А ты, похоже не стар.



Конечно спасибо тебе за комплименты, мол не стар и не глуп .Тебе пожелания то го же.Но два слова в продолжение - вот и приходится осваивать новые рынки для заработка.На работе катался на стульчике с колёсиками между 4х управляющих компов.Сейчас очень похоже, только объекты управления поменялись, да и всё остальное - сам хозяин, сам инвестор, сам работник. Конечно спасибо тебе за комплименты, мол не стар и не глуп.Тебе пожелания то го же.Но два слова в продолжение - вот и приходится осваивать новые рынки для заработка.На работе катался на стульчике с колёсиками между 4х управляющих компов.Сейчас очень похоже, только объекты управления поменялись, да и всё остальное - сам хозяин, сам инвестор, сам работник.

НУ и риски все твои.

У меня было все наоборот.

Когда после свободного предпринимательства попробовал продать свой труд, кайфовал от того, что сбросил все риски на дядю. НУ и риски все твои.У меня было все наоборот.Когда после свободного предпринимательства попробовал продать свой труд, кайфовал от того, что сбросил все риски на дядю. спросить у любой "пересичной бабушки"

метод статистических исследований от kharkov_val vovan_prm Повідомлень: 1741 З нами з: 09.09.14 Подякував: 619 раз. Подякували: 553 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лис, 2018 21:05 vovan_prm написав: ............

Вот меня, лично, умиляют "матерые" валютные спекулянты на средства от продажи бабушкиной недвижимости



Вот многие из Вас могут сказать:

- Я "с нуля" заработал 500долларов, сберег, вложил, заработал,добавил заемных .... и так заработал свой первый миллион (да пусть 100тыс. или даже 10).



Я могу. И еще несколько человек на ветке могут.

........

На каких суммах нужно тренироваться по-Вашему? ............Вот меня, лично, умиляют "матерые" валютные спекулянты на средства от продажи бабушкиной недвижимостиВот многие из Вас могут сказать:- Я "с нуля" заработал 500долларов, сберег, вложил, заработал,добавил заемных .... и так заработал свой первый миллион (да пусть 100тыс. или даже 10).Я могу. И еще несколько человек на ветке могут.........На каких суммах нужно тренироваться по-Вашему?

Вот интересно, как Вы определяете, кто из форумчан сколько заработал? Хрустальный шар?

На форуме люди пишут ... Уже есть яркий пример с Оксаной. Вполне может оказаться, что Долярчик в реале заработал ... ну очень много, а Либо - бомж. (Либо, не обижайтесь, это просто к примеру).

Ну я, к примеру, заработал (правда, не миллион) и, как и Корнеев, без родственников и блата. Начинал в 94-м со 100 долл. в кармане, снимал (для работы - нужен был телефон) квартиру за смешную по нынешним временам цену 10 долл. В квартире мебели не было никакой (ни стола, ни стула). Был только телефон на полу в кухне (в комнату провода не хватало), а я с тетрадкой и ручкой сидел (лежал) рядом на своём детском одеяле.

Ну и что? Не считаю главным достоинством человека сумму заработанных им денег.



А тренироваться ... Это не тот случай, когда тренировка помогает. А на суммах 300-500 долл. просто нет смысла этим заниматься. Поймать 20-30, даже 50 коп., т.е. пусть даже 250 грн ... Для бомжа это, может, и деньги, а для работающего человека - копейки, о кот. нет смысла говорить. Разве что, как игра. Вот интересно, как Вы определяете, кто из форумчан сколько заработал? Хрустальный шар?На форуме люди пишут ... Уже есть яркий пример с Оксаной. Вполне может оказаться, что Долярчик в реале заработал ... ну очень много, а Либо - бомж.(Либо, не обижайтесь, это просто к примеру).Ну я, к примеру, заработал (правда, не миллион) и, как и Корнеев, без родственников и блата. Начинал в 94-м со 100 долл. в кармане, снимал (для работы - нужен был телефон) квартиру за смешную по нынешним временам цену 10 долл. В квартире мебели не было никакой (ни стола, ни стула). Был только телефон на полу в кухне (в комнату провода не хватало), а я с тетрадкой и ручкой сидел (лежал) рядом на своём детском одеяле.Ну и что? Не считаю главным достоинством человека сумму заработанных им денег.А тренироваться ... Это не тот случай, когда тренировка помогает. А на суммах 300-500 долл. просто нет смысла этим заниматься. Поймать 20-30, даже 50 коп., т.е. пусть даже 250 грн ... Для бомжа это, может, и деньги, а для работающего человека - копейки, о кот. нет смысла говорить. Разве что, как игра. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10789 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3344 раз. Подякували: 3183 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лис, 2018 21:14 Президент подчеркнул, что на данный момент официально получают минимальную зарплату около 4,5 миллиона украинцев , хотя, по факту, эта цифра не соответствует действительности.



Одной из главных проблем Порошенко назвал тот факт, что украинцы, несмотря на позитивную динамику и рост зарплат, продолжают ехать за границу в поисках более достойной оплаты труда и лучшего качества жизни. Преодолеть эту проблему, по его совам, можно согласно одному из двух сценариев.



"У нас есть два пути – либо железный занавес образца Советского союза, либо повышение зарплат внутри страны", - заявил Порошенко.

https://focus.ua/economics/410881-minimalnuyu-zarplatu-oficialno-poluchayut-okolo-45-mln-ukraincevporoshenko.html Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10789 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3344 раз. Подякували: 3183 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лис, 2018 21:34 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 4,56 коп., на торгах четверга понизился на 3,91 коп., оказавшись на уровне 28,1579 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 01-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 6,94 коп., составил 28,1778 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 01 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,135/28,165 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.15 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке ограничилась расширением спреда до 28,13/28,18 UAH/USD, намекая, тем не менее, на рост. «Намек» реализовался около 10.50 заметным подорожанием СКВ до 28,185/28,205 UAH/USD на покупках нерезидентов, у которых, как и ожидалось, стартовал очередной сезон репатриации дивидендов.

Вскоре к «варягам» подключились наши игроки, у которых сохранилась толика гривни. Однако, нерезиденты покинули межбанк, оставив его на попечении местных игроков и сформировав своим уходом преобладание продаж СКВ.



Логика раннего подорожания доллара на межбанке была простой: нерезиденты, получив «на руки» дивидендную гривню, решили ее конвертировать в доллар, воспользовавшись тем, что в течение предыдущих сессий с 26 октября средневзвешенный курс доллар понизился с уровня 28,3356 к отметке 28,1188 UAH/USD.

Приподняв 01-го утром действующие цены СКВ, «варяги» обеспечили «комфортные» условия продаж доллара нашими игроками, который вследствие очередной паузы в компенсации НДС Казначейством, ощущали нехватку гривни. О том, что гривни было мало, дали понять упавшие с уровня 51 117,9 млн. грн. к отметке 48 772,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



В дальнейшем отсутствие на рынке серьезных покупателей доллара на фоне дефицита нацвалюты предопределило судьбу доллара, который поэтапно терял в цене, оказавшись в полдень на цифре 28,13/28,15, а спустя час ушел на обед при уровнях 28,12/28,13 UAH/USD.



После обеда на опустевшем межбанке нисходящий тренд привел безналичную пару доллар гривня к отметке 28,11/28,14 UAH/USD, в районе которой, собственно, и закончилась первая сессия ноября.



Очередная полоса стабильности затянулась до самого завершения торгов валютного межбанка , совершив на излете сессии уже ничего не решающее падение цен: 28,100/28,125 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке 01 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1579 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,32% с 28,0672 UAH/USD до 28,1579 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 01 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 01 октября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, несмотря на то, что Казначейство снова не оправдало ожиданий рынка, перенеся компенсацию НДС на более поздние сроки и сохранив на рынке дефицит гривни, у нерезидентов появился дивидендная гривня, на которую они в дебюте сессии приобрели валюту для репатриации ее на родину, обеспечив рост курса СКВ.



Во-вторых, «почин» «варягов» был поддержан нашими игроками, у которых нашлась толика нацвалюты для приобретения упавшего за несколько предыдущих сессий в цене «американца».



В-третьих, превентивно, еще во второй половине среды, ростом курса доллара «зеленых быков» межбанка поддержал наличный рынок.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 01 ноября немного понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал «бычьим», что, как известно, снижает ликвидность.



Во-вторых, несмотря на «усилия» нерезидентов, дефицит нацвалюты ограничил покупки упавшего за несколько предыдущих сессий в цене «американца».



В-третьих, если накануне в торгах в торгах валютного межбанка принимал участие регулятор, выкупая с рынка «лишние» доллары и добавляя туда гривневой ликвидности, нынче на межбанке НБУ не видели.



В течение 01 ноября наличная пара доллар-гривня, как и накануне, достаточно «послушно» следовала в кильватере настроений «зеленого» сектора валютного межбанка , где после 11.15 наметился разворот тренда на снижение безналичного «американца», драйвером которого стал уход с рынка нерезидентов, на старте сессии скупавших доллар для репатриации дивидендов. Покупатели СКВ покинули межбанк, а оставшиеся там игроки ввиду нехватки гривни на текущие расходы аккуратно продавали СКВ ради нацвалюты, вернув на рынок «медвежий» тренд, который с непродолжительными перерывами на стабильность затянулся до самого закрытия торгов валютного межбанка .



Эти настроения транслировались на наличный рынок его клиентами, операции которых и обеспечили внутридневную коррекцию наличной пары доллар-гривня.



Более сдержанные внутридневные потери наличного доллара, чем его безналичного «родственника» поясняются вышеупомянутой сменой тренда с «медвежьего» на «бычий» рынка «зеленого» безнала. Средневзвешенный курс «американца» на межбанке нынче прибавил 3,91 коп., несмотря на наблюдавшуюся с 11.15 до самого финиша торгов коррекцию текущих цен безналичного доллара.



Кроме того, субъекты наличного рынка ждут повторения выхода на торговую площадку валютного межбанка нерезидентов с покупками СКВ. Сезон репатриации дивидендов «варягами» редко исчерпывается одной сессией.

Кроме того, не будем забывать, что «в запасе» «зеленых быков» межбанка незавершенная Казначейством компенсация НДС.



За исключением Запорожья, рынок которого завершил торги четверга «перекосом» в направлении клиентского спроса, который, подозреваю, запорожцы и спровоцировали, понизив после обеда цену бидов и оферов в паре доллар-гривня, на рынках остальных системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) торги 01 ноября завершились в балансе спрос/предложение, обеспечив повторение оборотами состоявшихся сделок показателей предыдущей сессии.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара потеряла 1,0-2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Днепр, Запорожье, Харьков), либо выросли на 1,0-2,0 коп. (Киев, Одесса). Позиция «предложение» за сутки потеряла 1,0-3,0 коп.



Касательно «прогноза» «неформального» наличного рынка для ближайшей сессии межбанка, полагаю, нелишне напомнить, что состоявшееся после обеда среды подорожание наличного доллара которое было подхвачено в первой половине валютного межбанка в четверг подтвердило обоснованность использования тренда наличной пары доллар-гривня в качестве «анонса» для «сюжета» торгов «зеленым» безналом.

Нынче наличный доллар вяло снижался в цене, намекая тем самым на очередную смену тренда для средневзвешенного курса безналичного «американца». Хотя, представляется, вышеупомянутая «недокомпенсированность» НДС Казначейством, незавершенность сезона репатриации дивидендов нерезидентами в комплекте с «пятничным синдромом» вряд ли допустят возвращение на торги безналичным «американцем» «зеленых медведей». Во всяком случает, в отношении средневзвешенного курса доллар.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 01 ноября в общих чертах отражает картину четверга на украинском рынке наличных.



Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 01 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,13/28,19 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,426 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в очень незначительной ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на настроения клиентов, внимавших откату безналичного доллара на межбанке после 11.17 Киева, вынуждены очень аккуратно дисконтировать действующие цены в паре доллар-гривня.



При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на смену настроения на межбанке и незначительный откат курса безналичного «американца»: 28,13/28,20 UAH/USD, евро – 32,05/32,22 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» нисходящему тренду в менее значимых оферах в паре доллар-гривня, стараясь подобным образом стимулировать клиентские покупки, а заодно сохранять баланс спроса и предложения.



Последнее удалось в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра сохранился баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.



Ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.



В течение 01 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара просели на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 1,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 28,13/28,19 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 01-го в равновесии покупок и продаж, и этот баланс в дополуденной часть сессии нуждался в ценовой поддержке. Цены оптового «американца» были понижены из-за стартовавшей после 11.17 Киева коррекции безналичного доллара, которая тотчас отразилась на настроениях клиентов оптового сегмента.



Кроме того, дисконтирование действующих цен было необходима для выравнивания рынка в условиях «медвежьего» характера рынка.



Пытаясь реализовать только что перечисленные цели оптовики-«неформалы» Днепра к 12.20 Киева понизили действующие цены в паре доллар-гривня до уровня: 28,13/28,20 UAH/USD, евро – 32,05/32,22 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



После обеда оптовики Днепра возобновили очень медленную нисходящую динамику цен в паре доллар-гривня, отвечая на пролонгацию снижения курса «американца» на торгах валютного межбанка.



В конечном счете, эти мероприятия сохранили сбалансированность спроса и предложения в оптовом сегменте наличного рынка Днепра, что в свою очередь обеспечило обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 01 ноября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



По сравнению с закрытием 31 октября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизилась на 2,0 коп., офера потеряли 1,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 01 ноября уровнями 32,07/32,20 UAH/EUR, констатировав в течение четверга двухкопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 7,0 коп., позиция «предложение» поднялась на 5,0-8,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 01-го львиную долю внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, изменяя ее цену сообразно настроениям клиентов до полудня и после обеда.



Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.



Иначе говоря, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Разумеется, в подобных условиях наличному евро уделялось меньше внимания.



Однако, наши дилеры, поднимая в течение четверга более значимые биды наличного евро, учли стартовавшее еще на азиатской сессии рынка forex ралли пары евродоллар, которое затянулось до американских торгов, обеспечив в период с 03.00 до 19.30 Киева подъем евро с уровня $1,1315 к отметке $1,1427.



При этом наши валютчики учли внутридневной откат наличного доллара, достаточно скромно приподняв лишь одну позицию наличной пары евро-гривня.



В который раз повторим старую сентенцию о том, что, как и ранее, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1342 к $1,1397, прибавив в течение этого промежутка времени заметные 55 пунктов.



Полагаю, наши дилеры учли этот «привес», приподняв более значимые биды в течение четверга, не забывая, что перспективы для евро далеки от радужных, несмотря на состоявшееся 01-го ралли.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 01 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1312 пара евро-доллар уже с 02.00 Киева инициировала ралли, которое, как мы указывали выше, затянулось до 19.30 Киева, «вознеся» евро в указанный час до уровня $1,1427.



Ралли проходило поэтапно, с перерывами на периоды стабильности, исчерпавшись около 20.45 Киева коррекцией в диапазон $1,1405-1,1415, который пара не покидала до 21.10...



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара резко упал против основных валют на азиатской сессии рынка Forex. Этому процессу способствовало несколько информационных сообщений.



Согласно информации газеты FT, премьер-министр Великобритании Мэй достигла соглашения с ЕС по взаимным условиям предоставления финансовых услуг после Брексита. Это означает, что британские финансовые компании сохранят доступ на европейский рынок. Данное сообщение способствовало укреплению, как курса фунта, так и курса евро.



Курс пары евро-доллар по состоянию на 13.30 Киева вырос с уровня $1,1312 до $1,1386.



Пара фунт-доллар поднялась на 150 пунктов до отметки $1,2918.



Курс пары австралийский доллар-доллар США вырос в четверг почти на 90 пунктов до отметки $0,7163. Поддержку курсу австралийского доллара оказали данные в Австралии, торговый баланс страны за сентябрь значительно превысил прогнозируемый уровень.



Согласно сообщению агентства Bloomberg, руководство Китая готово принять дополнительные меры по стимулированию экономики, которые бы включали в себя повышение ликвидности на финансовых рынках, снижение налогов и адресная помощь экспортным компаниям. Данные меры будут реакцией на признаки замедления темпов экономического роста и снижения уровня деловой активности.



Курс пары доллар-юань упал 01-го с отметки 6,9789 до 6,9426.



Курс доллара США снижается в ходе торгов на европейской сессии рынка Forex в четверг с максимума за 17 месяцев на фоне спроса на европейские активы.



Евро к 15.05 Киева поднялся до $1,1396 с $1,1312 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.



Курс евро поднялся до ¥128,52 по сравнению со ¥127,76 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара снизился до ¥112,82 против ¥112,94 в среду.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,6%.



Октябрь стал для американской нацвалюты лучшим месяцем с мая текущего года: индекс ICE U.S. Dollar увеличился на 2,1%. Меж тем евро упал на 2,5%, свидетельствуют данные «Итогов».



Фунт стерлингов усилил подъем к доллару до 1,2% и стоил около $1,2920 против $1,2766 днем ранее.



Как мы указали выше, участники рынка Forex отреагировали на заявления Банка Англии о возможном перегреве британской экономики начиная со следующего года, который может потребовать более быстрого повышения процентных ставок ЦБ.



Стало быть, вечером 31-го, около 20.00 Киева пара евро-доллар показала минимум на отметке $1,1301, но уже утром в четверг начался рост. К текущему моменту (21.10 Киева) пара превысила отметку $1,1405.



Падение доллара аналитические ленты склонны объяснять ростом аппетитов к риску.



В самом деле, американский фондовый рынок растет третий день подряд (+0,86% по индексу Dow Jones на указанное время), однако в предыдущие два дня рост американского рынка евро совсем не помогал.



Кроме того, профильные аналитики также пишут, что поддержку аппетитам к риску оказало сообщение президента США Трампа в твиттере о том, что у него был «долгий и хороший разговор с президентом Китая Си Цзиньпинем... с большим акцентом на торговле». Трамп сообщает, что «дискуссии проходят прекрасно».

Какой-то закономерный итог этих переговоров можно ожидать на встрече Трампа с Си Цзиньпинем на саммите G20 в Аргентине (пройдет 30 ноября – 1 декабря).



Впрочем, твит Трампа появился уже после того, как парой евро-доллар была показана отметка $1,14.



Также рост евро и в большей степени фунта стерлингов можно объяснять прогрессом в вопросах Brexit, однако нет четкой временной привязки между какими-либо новостями по Brexit и ростом евро в четверг.



Мы как и прежде, полагаем, что случившийся рост евро имеет исключительно спекулятивное «происхождение».



Крупные игроки перестали играть на понижение евро перед предстоящими на следующей неделе выборами в США и заседанием FOMC ФРС.



Мы и ранее на этих страницах предполагали, что снижение пары евро-доллар остановится с тем, чтобы перед этими важными событиями евро «законсолидировался», предположительно в диапазоне $1.1330 и $1,1430.



Последний уровень – это минимум от 9 и 19 октября, а также максимум от 25 октября. Теперь эта бывшая поддержка стала уровнем сопротивления и за ней размещаются стопы у «медведей» по евро.



Несмотря на очень продолжительное ралли пары евро-доллар, состоявшееся в этот четверг, есть определенная уверенность, что евро не сможет в ближайшее время пробить отметку $1,1430.

Серьезные игроки рынка forex дадут стопам за этой отметкой накопиться еще больше. С тем, чтобы по итогам заседания FOMC ФРС на следующей неделе вызвать их срабатывание (и рост евро-доллара вплоть до $1,15).



И лишь после этого следует ожидать возобновления «генерального» тренда на падение пары евро-доллар.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,07/32,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной двухкопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,426 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 01 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему с закрытия среды на 7,0 коп. спросу и повысившемуся на 5,0-8,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 01 ноября по спросу и по предложению не изменились.



Своим ранним появлением на отечественном валютном межбанке с покупками СКВ в рамках стартовавшего очередного сезона репатриации дивидендов нерезиденты обеспечили смену тренда в безналичной паре доллар-гривня с «медвежьего» на «бычий».

В дальнейшем страдавшие от нехватки гривни участники торгов понизили текущие цены «зеленого» безнала, однако, как говорится в популярном фольклоре, «осадочек остался». Покупки валюты «варягами» развернули межбанк вверх и повысили средневзвешенный курс доллар.



Заметим, что это произошло на фоне сохранения проблем с гривневой ликвидностью. И это, полагаю, «смягчило» разворот, избежав ненужного скачка курса безналичного доллара.



Нелишне напомнить, что это появление на рынке «зеленых быков» было сформировано затянувшимся с 26 октября откатом долларовых цен по средневзвешенному курсу на межбанке . Нерезиденты, появившиеся 01-го на рынке стали триггером, давшим старт к развороту пары доллар-гривня к росту.



Во-вторых, признаки смены тренда на торгах валютного межбанка появились во второй половине среды на наличном рынке, где активизировались клиентские покупки СКВ, подтверждая авторитет этого источника прогноза для межбанка на ближайшие торги.



Полагаю, вернувшиеся на межбанк «зеленые быки» сохранят там свое присутствие в течение пары-тройки сессий, пока «варяги» будут конвертировать дивидендную гривню в более надежную валюту, репатриируя СКВ на родину.



Аналогичное настроение будет наблюдаться и на наличном рынке.



Восходящий тренд рынка наличного и безналичного долларов на ближайших торгах будет поддерживаться пресловутым «пятничным синдромом» и появлением на рынке остатков компенсации НДС от Казначейства.



Возможно, это доминирование «быков» на межбанке и на наличном рынке прервется с 06-07 ноября. С появлением на рынке приличных объемов экспортной выручки от нашего агросектора.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68248 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4337 раз. Подякували: 7867 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лис, 2018 21:46 "Недавно Яков Смолий сказал, что(транш от МВФ - ред.) можно ожидать до конца года. Относительно суммы - она может быть, как мне кажется максимум между 1,5 - 1,9 млрд долл.", - сказала Рожкова.



Она отмечала, что главным условием для получения этих средств является принятие Украиной бюджета на 2019 год.



"Есть еще несколько вопросов к Национальному банку - внесение изменений в определенные нормативные документы, что мы уже сейчас отрабатываем и будем в течение 2 недель их принимать. Поэтому, если наши парламентарии готовы будут вовремя проголосовать за бюджет и бюджетные показатели останутся в рамках контрольных параметров, то мы успеем(получить транш МВФ в этом году - ред.)",- отметила Рожкова.

https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2570758-v-nacbanke-skazali-skolko-ukraina-mozet-polucit-ot-mvf-v-etom-godu.html Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10789 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3344 раз. Подякували: 3183 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лис, 2018 21:56 vovan_prm написав:

Вот меня, лично, умиляют "матерые" валютные спекулянты на средства от продажи бабушкиной недвижимости



Вот многие из Вас могут сказать:

- Я "с нуля" заработал 500долларов, сберег, вложил, заработал,добавил заемных .... и так заработал свой первый капитал (да пусть 100тыс. или даже 10).



Я могу. И еще несколько человек на ветке могут.



Я даже больше скажу.

Я еще дважды в минус уходил и снова зарабатывал.

И если вдруг какой-то черный лебедь лишит меня всех сбережений, я знаю что снова заработаю.



А школоту троллить - такое себе занятие

На каких суммах нужно тренироваться по-Вашему? Вот меня, лично, умиляют "матерые" валютные спекулянты на средства от продажи бабушкиной недвижимостиВот многие из Вас могут сказать:- Я "с нуля" заработал 500долларов, сберег, вложил, заработал,добавил заемных .... и так заработал свой первый(да пусть 100тыс. или даже 10).Я могу. И еще несколько человек на ветке могут.Я даже больше скажу.Я еще дважды в минус уходил и снова зарабатывал.И если вдруг какой-то черный лебедь лишит меня всех сбережений, я знаю что снова заработаю.А школоту троллить - такое себе занятиеНа каких суммах нужно тренироваться по-Вашему?

Уважаемые коллеги, я "сильно извиняюсь".

Ключевым посылом в моем, несколько эмоциональном, исходном посте было "с нуля", а не миллион.

Чтоб никого не вводить в заблуждение заменил последнее на капитал.

Под людьми "что могут сказать", подразумевал "людей дела", т.е. не писак "на досуге" или за деньги.

Не пытался выпендриться.

Миллион (долларов) я тоже не заработал. Но хватает на жизнь без субсидий. И чтоб не проклинать власть.

Еще раз прошу прощения. Уважаемые коллеги, я "сильно извиняюсь".Ключевым посылом в моем, несколько эмоциональном, исходном посте было "с нуля", а не миллион.Чтоб никого не вводить в заблуждение заменил последнее наПод людьми "что могут сказать", подразумевал "людей дела", т.е. не писак "на досуге" или за деньги.Не пытался выпендриться.Миллион (долларов) я тоже не заработал. Но хватает на жизнь без субсидий. И чтоб не проклинать власть.Еще раз прошу прощения. спросить у любой "пересичной бабушки"

метод статистических исследований от kharkov_val vovan_prm Повідомлень: 1741 З нами з: 09.09.14 Подякував: 619 раз. Подякували: 553 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лис, 2018 22:34 ЛАД написав: Либо - бомж. Либо - бомж.



Ты угадал - завтра в путь.

В плане скитаний, то как бомж.

Только спать люблю на белых простынях.

Завтра на ужин уже буду пить верблюжье молоко с финиками.

Ты угадал - завтра в путь.В плане скитаний, тобомж.Только спать люблю на белых простынях.Завтра на ужин уже буду пить верблюжье молоко с финиками. Libo 2

Повідомлень: 6634 З нами з: 14.11.11 Подякував: 288 раз. Подякували: 3292 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лис, 2018 23:08

Всем отбой.

Кризис отменили.

Возвращаемся к спокойным размеренным будням, настраиваемся только на позитив и рост.

Кстати, сегодня дау и насдак дали около 1-2% роста, но многие позиции портфелей дали рост от 6 до 17%. За один день. И это так второй день подряд.Всем отбой.Кризис отменили.Возвращаемся к спокойным размеренным будням, настраиваемся только на позитив и рост. Libo 2

Повідомлень: 6634 З нами з: 14.11.11 Подякував: 288 раз. Подякували: 3292 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6665666666676668 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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