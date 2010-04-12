Libo написав:Кстати, сегодня дау и насдак дали около 1-2% роста, но многие позиции портфелей дали рост от 6 до 17%. За один день. И это так второй день подряд. Всем отбой. Кризис отменили. Возвращаемся к спокойным размеренным будням, настраиваемся только на позитив и рост.
это вербальными интервенциями Трампа, после победы демократов индексы пойдут в пол...
Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец сентября 2018 года составила 38,2 млрд грн, что на 5,9 млрд грн больше, чем на начало года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
По данным статистического ведомства, на конец сентября 2018 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 16,8 млрд грн, за централизованное отопление и поставки горячей воды - 10,0 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,0 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,6 млрд грн за поставки электрической энергии - 3,8 млрд грн.
Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в сентябре 2018 года составили 608,4 грн. ............ Напомним, на конец декабря 2017 года украинцы задолжали 32,3 млрд грн. В том числе задолженность населения по оплате за газоснабжение составила 12,4 млрд грн, за централизованное отопление и горячее водоснабжение - 11,1 млрд грн ...