Libo написав:Кстати, сегодня дау и насдак дали около 1-2% роста, но многие позиции портфелей дали рост от 6 до 17%. За один день. И это так второй день подряд. Всем отбой. Кризис отменили. Возвращаемся к спокойным размеренным будням, настраиваемся только на позитив и рост.
это вербальными интервенциями Трампа, после победы демократов индексы пойдут в пол...
Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец сентября 2018 года составила 38,2 млрд грн, что на 5,9 млрд грн больше, чем на начало года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
По данным статистического ведомства, на конец сентября 2018 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 16,8 млрд грн, за централизованное отопление и поставки горячей воды - 10,0 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,0 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,6 млрд грн за поставки электрической энергии - 3,8 млрд грн.
Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в сентябре 2018 года составили 608,4 грн. ............ Напомним, на конец декабря 2017 года украинцы задолжали 32,3 млрд грн. В том числе задолженность населения по оплате за газоснабжение составила 12,4 млрд грн, за централизованное отопление и горячее водоснабжение - 11,1 млрд грн ...
Libo написав:Кстати, сегодня дау и насдак дали около 1-2% роста, но многие позиции портфелей дали рост от 6 до 17%. За один день. И это так второй день подряд. Всем отбой. Кризис отменили. Возвращаемся к спокойным размеренным будням, настраиваемся только на позитив и рост.
Падение как и рост происходят с локальными минимумами и максимумами. Если в этот раз вновь развернется рынок вниз, то затяжной слом тренда вполне реален.
Корпоративный сектор США продолжает отчитываться о рекордных прибылях и, соответственно, дивидендах. С выручкой тоже все более, чем в порядке, что говорит о продолжении роста потребительского спроса.
Ценовые индексы недвижимости сохраняют умеренный рост, а среднесрочные фьючи в зеленой зоне по 80% коммодов.
Вероятно, увеличение ставки ФРС все же не является (пока) достаточным стимулом для оттока денег со спекулятивных рынков, по крайней мере американских и общемировых.
А вот по emerging markers, по-идее, ударит чувствительно. Будем посмотреть. Мое ИМХО - глобальной рецессии сейчас не будет - рано
zРадио написав: Корпоративный сектор США продолжает отчитываться о рекордных прибылях и, соответственно, дивидендах. С выручкой тоже все более, чем в порядке, что говорит о продолжении роста потребительского спроса.
Ну правильно. Рано еще прыгать из окна. Эдвард не дождется. Я не такой.