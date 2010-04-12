Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец сентября 2018 года составила 38,2 млрд грн , что на 5,9 млрд грн больше, чем на начало года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.



По данным статистического ведомства, на конец сентября 2018 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 16,8 млрд грн , за централизованное отопление и поставки горячей воды - 10,0 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,0 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,6 млрд грн за поставки электрической энергии - 3,8 млрд грн.



Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в сентябре 2018 года составили 608,4 грн.

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Напомним, на конец декабря 2017 года украинцы задолжали 32,3 млрд грн. В том числе задолженность населения по оплате за газоснабжение составила 12,4 млрд грн, за централизованное отопление и горячее водоснабжение - 11,1 млрд грн ...