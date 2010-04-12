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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:40
Радует резкое падение нефти. После почти 87 долл. месяц назад брент упал ниже 73 (сейчас 72,64). При этом зерно держится на том же уровне и, судя по меди, металлы тоже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:00
радует владельцев заправок постоянно подымающих цены на бензин?
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:06
Re: Валютный рынок в контексте
Ага, тільки я сумніваюсь що на наших заправках настільки подешевшає в відсотковому відношенні...
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:08
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго дня, шановне товариство!
... і поки Лібо п'є верблюже молоко.....
....відзвітуюсь, як і обіцяв!
- забирав долярчики з депо в Ощаді - доляри є!!!- валом!!! - то ж курс, як мінімум, сильно НЕ зросте!(наступного тижня), а швидше буде на "боковику"!
... всім гарного дня!
.... а Лібо, - не переплутати верблюдиху з верблюдом! - а то, не все то "молоко", що біле.....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:09
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» днем банкира!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,100/28,125 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.05 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно прибавил в цене, оказавшись на уровне 28,16/28,19 UAH/USD.
Полагаю, для этого были причины. Например, эта.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки возобновления расширения гривневого ресурса, поясняющего утренний рост цен безналичного «американца» на межбанке .
Об этом дали понять повысившиеся с уровня 48 772,0 млн. грн. к отметке 49 582,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство возобновило компенсировать НДС небольшими порциями.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,80/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 01 ноября по спросу вырос на 10,- коп., прибавив 5,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 01 ноября по обеим позициям не
изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1408, повысившись до $1,1443 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1433 на открытии торгов в Европе.
Дата: 02 ноября 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,15/28,19 UAH/USD
€ – 32,15/32,25 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,427 UAH/RUB
US
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:12
Та кому он нужен этот "последний вагон"? Он уже один госбанк пылесосит гришу неподетски А я алень прикупил ничтожные клочки бумаги,а ракета никак не взлетает! P.S. Там речь шла о базарах,что они исчезнут-думаю никуда они не исчезнут!У меня товарищ занимается овощами и держит две точки на базаре,который рассположен возле супермаркета и он очень хорошо себя чувствует! А алени в поисках КБ бегают и тарятся по супермаркетам и переплачивают за овощи!
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:30
за последние 3 недели -ноль изменений
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:37
Re: Валютный рынок в контексте
Ну тому що падають фьючерси, реальна горючка поступає ще по старій ціні.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:38
Привет из Днепра-2
К 10.34 стараниями появившихся на межбанковском рынке продавцов СКВ, котировки доллара сузили спред до 28,16/28,18 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия сделок.
Дата: 02 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.43
Мелкий опт «неформал»
$ 28,09/28,15 UAH/USD
EUR 32,07/32,20 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
Дата: 02 ноября 2018 г. на 11.02
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,12/28,18 UAH/USD
€ 32,10/32,30 UAH/EUR
RUB – 0,423/0,426 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях равновесной торговли оптовыми партиями валюты. На моменте текущие обороты заметно выше, чем в четверг.
US
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