Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:09

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» днем банкира!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,100/28,125 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно прибавил в цене, оказавшись на уровне 28,16/28,19 UAH/USD.



Полагаю, для этого были причины. Например, эта.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки возобновления расширения гривневого ресурса, поясняющего утренний рост цен безналичного «американца» на межбанке .



Об этом дали понять повысившиеся с уровня 48 772,0 млн. грн. к отметке 49 582,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство возобновило компенсировать НДС небольшими порциями.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,80/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 01 ноября по спросу вырос на 10,- коп., прибавив 5,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 01 ноября по обеим позициям не

изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1408, повысившись до $1,1443 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1433 на открытии торгов в Европе.



Дата: 02 ноября 2018 г. на 09.50



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,15/28,19 UAH/USD

€ – 32,15/32,25 UAH/EUR

RUB – 0,424/0,427 UAH/RUB



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