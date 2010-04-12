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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6668666966706671

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:10

  bub-har написав:
  Alex2006 написав:Скучно как-то. Куда пропали Кабанчики с их очередным "последним вагоном"?
Та кому он нужен этот "последний вагон"? Он уже один госбанк пылесосит гришу неподетски :shock: А я алень прикупил ничтожные клочки бумаги,а ракета никак не взлетает! P.S. Там речь шла о базарах,что они исчезнут-думаю никуда они не исчезнут!У меня товарищ занимается овощами и держит две точки на базаре,который рассположен возле супермаркета и он очень хорошо себя чувствует! А алени в поисках КБ бегают и тарятся по супермаркетам и переплачивают за овощи!

+1
...особливо весело, як "солідні пани" ганяються за копійчаним кеш-беком :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:10

Привет из Днепра-4

По состоянию на 11.07 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, откатившись к цифре 28,11/28,14 UAH/USD. На рынке дефицит покупателей СКВ.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10-12/28,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 3,0-5,0 коп., предложение упало на 4,0-6,0 коп.), евро – 32,10-15/32,30-33 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 ноября спрос и офера прибавили по 5,0-10 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга обе позиции не изменились).

На открытии торгов 02 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях зыбкого баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10-12/28,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 3,0-5,0 коп., предложение упало на 4,0-6,0 коп.), евро – 32,10-15/32,30-33 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 ноября спрос и офера прибавили по 5,0-10 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга обе позиции не изменились).

На старте торгов 02 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:31

Привет из Днепра-5

На 11.24 на торгах безналичным долларом установилась зыбкая стабильность, новые покупки остановили откат американца» на уровне 28,11/28,14 UAH/USD.

Утренняя коррекция цен «американца» на торгах валютного межбанка сопровождалась
признаков стабильности рынка гривневого ресурса.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся еще 31 октября отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривни противоречит росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Мы не исключаем, что появившуюся на коррсчетах толику «свежей» гривни бизнес предполагает расходовать на альтернативные валюте проекты.

US
дядя Caша
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