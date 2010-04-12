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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6668666966706671

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:10

  bub-har написав:
  Alex2006 написав:Скучно как-то. Куда пропали Кабанчики с их очередным "последним вагоном"?
Та кому он нужен этот "последний вагон"? Он уже один госбанк пылесосит гришу неподетски :shock: А я алень прикупил ничтожные клочки бумаги,а ракета никак не взлетает! P.S. Там речь шла о базарах,что они исчезнут-думаю никуда они не исчезнут!У меня товарищ занимается овощами и держит две точки на базаре,который рассположен возле супермаркета и он очень хорошо себя чувствует! А алени в поисках КБ бегают и тарятся по супермаркетам и переплачивают за овощи!

+1
...особливо весело, як "солідні пани" ганяються за копійчаним кеш-беком :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:10

Привет из Днепра-4

По состоянию на 11.07 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, откатившись к цифре 28,11/28,14 UAH/USD. На рынке дефицит покупателей СКВ.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10-12/28,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 3,0-5,0 коп., предложение упало на 4,0-6,0 коп.), евро – 32,10-15/32,30-33 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 ноября спрос и офера прибавили по 5,0-10 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга обе позиции не изменились).

На открытии торгов 02 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях зыбкого баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10-12/28,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 3,0-5,0 коп., предложение упало на 4,0-6,0 коп.), евро – 32,10-15/32,30-33 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 ноября спрос и офера прибавили по 5,0-10 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга обе позиции не изменились).

На старте торгов 02 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов.

US
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