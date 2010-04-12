Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:31

Привет из Днепра-5



На 11.24 на торгах безналичным долларом установилась зыбкая стабильность, новые покупки остановили откат американца» на уровне 28,11/28,14 UAH/USD.



Утренняя коррекция цен «американца» на торгах валютного межбанка сопровождалась

признаков стабильности рынка гривневого ресурса.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся еще 31 октября отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривни противоречит росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Мы не исключаем, что появившуюся на коррсчетах толику «свежей» гривни бизнес предполагает расходовать на альтернативные валюте проекты.



Остается констатировать что ранний выход нерезидентов с покупками СКВ под репатриацию дивидендов снова сыграл злую шутку с остальными участниками валютного межбанка. Как мы указывали в предыдущем обзоре, действия «варягов» на межбанке во время сезона репатриации дивидендов напоминают тактику викингов, совершавших молниеносные набеги с воды и, как правило, не задерживались на территории разграбленного населенного пункта.

В пятницу наши игроки явно опоздали с выходом на межбанк, появившись там к шапочному разбору, когда нерезиденты уже завершили покупки. Это опоздание в комплекте с другими обстоятельствами, среди которых можно упомянуть коррекцию доллара на мировом рынке forex, уронили пару доллар-гривня в дополуденную часть торгов.



US