Alex2006 написав:Скучно как-то. Куда пропали Кабанчики с их очередным "последним вагоном"?
Та кому он нужен этот "последний вагон"? Он уже один госбанк пылесосит гришу неподетски А я алень прикупил ничтожные клочки бумаги,а ракета никак не взлетает! P.S. Там речь шла о базарах,что они исчезнут-думаю никуда они не исчезнут!У меня товарищ занимается овощами и держит две точки на базаре,который рассположен возле супермаркета и он очень хорошо себя чувствует! А алени в поисках КБ бегают и тарятся по супермаркетам и переплачивают за овощи!
+1 ...особливо весело, як "солідні пани" ганяються за копійчаним кеш-беком
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По состоянию на 11.07 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, откатившись к цифре 28,11/28,14 UAH/USD. На рынке дефицит покупателей СКВ.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10-12/28,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 3,0-5,0 коп., предложение упало на 4,0-6,0 коп.), евро – 32,10-15/32,30-33 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 ноября спрос и офера прибавили по 5,0-10 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга обе позиции не изменились).
На открытии торгов 02 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях зыбкого баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10-12/28,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 3,0-5,0 коп., предложение упало на 4,0-6,0 коп.), евро – 32,10-15/32,30-33 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 ноября спрос и офера прибавили по 5,0-10 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга обе позиции не изменились).
На старте торгов 02 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов.
На 11.24 на торгах безналичным долларом установилась зыбкая стабильность, новые покупки остановили откат американца» на уровне 28,11/28,14 UAH/USD.
Утренняя коррекция цен «американца» на торгах валютного межбанка сопровождалась признаков стабильности рынка гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся еще 31 октября отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривни противоречит росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Мы не исключаем, что появившуюся на коррсчетах толику «свежей» гривни бизнес предполагает расходовать на альтернативные валюте проекты.
Остается констатировать что ранний выход нерезидентов с покупками СКВ под репатриацию дивидендов снова сыграл злую шутку с остальными участниками валютного межбанка. Как мы указывали в предыдущем обзоре, действия «варягов» на межбанке во время сезона репатриации дивидендов напоминают тактику викингов, совершавших молниеносные набеги с воды и, как правило, не задерживались на территории разграбленного населенного пункта. В пятницу наши игроки явно опоздали с выходом на межбанк, появившись там к шапочному разбору, когда нерезиденты уже завершили покупки. Это опоздание в комплекте с другими обстоятельствами, среди которых можно упомянуть коррекцию доллара на мировом рынке forex, уронили пару доллар-гривня в дополуденную часть торгов.
ЛАД написав:Радует резкое падение нефти. После почти 87 долл. месяц назад брент упал ниже 73 (сейчас 72,64). При этом зерно держится на том же уровне и, судя по меди, металлы тоже.
радует владельцев заправок постоянно подымающих цены на бензин?
Радует в плане возможного улучшения торгбаланса. Ну и если цена и дальше будет падать, то, может быть, в следующем году цену на газ для населения не придётся поднимать до 13-14 тыс., а всё-таки можно будет сделать пониже.
Корнеев Практика показывает, что при снижении нефти цена на наших заправках если и снижается, то не сильно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия (28,09/28,15 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR). Поводом для ценовой стабильности в столице стала текущая сбалансированная, хотя и довольно вялая торговля валютой.
По состоянию на 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении – здесь сохранилось равновесие покупок и продаж валюты, позволившее в паре доллар-гривня сузить спред за счет снижения оферов: 28,10/28,16 UAH/USD, евро – 32,10/32,30 UAH/EUR, рубль 0,423/0,426 UAH/RUB.
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на смену настроения на межбанке и незначительный откат курса безналичного «американца»: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
Около 12.46 на валютном межбанке в игру вступил «пятничный синдром», предписывающий значительной части игроков «прятаться» перед выходными в «старый надежный» доллар, покупки которого приподняли цену «американца» на межбанке к 28,12/28,15 UAH/USD.
По состоянию на 13.03 покупатели СКВ «под давлением» «пятничного синдрома» покинули рынок, оставив его «на растерзание» продавцов. Это вызвало в секторе доллара на межбанке рецидив коррекции, уронивший обе позиции «американца» к отметке 28,090/28,115 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.